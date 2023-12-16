Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 661-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Мэр Лондона Садик Хан отказал Виталию Кличко в передаче Киеву автомобилей, подлежащих утилизации. По данным The Telegraph, Кличко в сентябре написал Хану с просьбой передать часть автомобилей, отметив, что они будет использоваться в «различных целях спасения жизней и транспортировки».
Ответное письмо Хана датировано 12 декабря, пишет газета. В нем говорится, что лондонский мэр не одобрит это предложение, поскольку оно не приносит пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точек зрения».
Ночью Дмитриевский и Железногорский районы Курской области атаковали украинские беспилотники, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В Железногорском районе дроны повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. Аварийные бригады выехали на место.
В последние недели чиновники стран «большой семерки» активизировали переговоры о конфискации и использовании замороженных российских активов за рубежом для финансирования Украины на фоне провала попыток США и Евросоюза согласовать пакеты помощи Киеву, сообщает Financial Times.
Западный чиновник рассказал, что в рамках G7 складывается консенсус в пользу применения российских суверенных активов для Украины. По данным FT, США в частном порядке предложили способ применения этих средств, «соответствующий международному праву».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram, что работа ПВО в регионе продолжается. Пока сбиты уже четыре беспилотника.
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Минобороны сообщило, что в Курской области около 17:30 мск дежурными средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.
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Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Кропивницком (Кировограде).
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над регионом работает ПВО и попросил соблюдать спокойствие.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что изъятие доходов от замороженных за рубежом активов подрывает доверие к евро как к резервной валюте, сообщает ТАСС. По ее словам, ЦБ прорабатывает вопрос о подаче судебного иска, хотя этим «есть определенные сложности».
Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине танков Leopard, которые были повреждены в ходе боев, а позже отремонтированы на территории прибалтийского государства. В Вильнюсе не уточнили, сколько всего машин были отправлены на ремонт.
Главное из сводки Минобороны о ходе военной операции на Украине за неделю, с 9 по 15 декабря:
- российские военные нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения боеприпасов ВСУ;
- на Купянском направлении войска «улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак противника», потери ВСУ составили более 425 военных, пять танков, в том числе один Leopard, 11 бронемашин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии;
- на Краснолиманском направлении войска отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ. Украинские силы потеряли на этом направлении до 1,1 тыс. военных, четыре танка, три бронемашины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии;
- на Донецком направлении войска «улучшили на отдельных участках положение по переднему краю» и отразили 49 атак. Потери ВСУ составили свыше 1,5 тыс. военных убитыми и ранеными, два танка, 16 бронемашин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии;
- на Южно-Донецком направлении были отражены две атаки, ВСУ потеряли более 600 военных, три бронемашины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии;
- на Запорожском направлении войска «вели активную оборону» и отразили восемь атак в районах Работино и западнее Вербового. Потери ВСУ на этом направлении за неделю — до 335 военных убитыми и ранеными, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии;
- на Херсонском направлении российские войска пресекли попытки высадки диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. «В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны;
- средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе села Тягинка Херсонской области. За неделю перехвачены тактическая ракета «Точка-У», две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 снарядов РСЗО HIMARS, а также 119 беспилотников;
- «в течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих».
В Закарпатской области депутат от правящей партии «Слуга народа» Сергей Батрин пришел на заседание сельсовета, попросил слова, а затем бросил в зале несколько гранат. 26 человек пострадали, положение некоторых из них оценивается как тяжелое. Мотивы Батрина неизвестны, сообщает «Страна ua».
Опорный банк госкорпорации «Ростех» «Новикомбанк» попал под санкции Великобритании. США ввели блокирующие санкции против «Новикомбанка» 24 февраля 2022 года, весной того же года он попал под санкции ЕС.
Власти Константиновки (город к западу от Артемовска, находится под контролем ВСУ) заявили, что в городе отсутствует электричество. Место повреждения линии электропередач найти пока не удалось, однако восстановить энергоснабжение обещают к вечеру.
Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями. Так Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее решение саммита Евросоюза, согласившегося на переговоры с Украиной и Молдавией. «В настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории. Безусловно, подобные новые члены они фактически могут дестабилизировать ЕС», - сказал пресс-секретарь президента.
Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского нанесено поражение штурмовой группе 44 стрелкового батальона ВСУ. «Потери противника составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица «Цезарь»», - сообщил он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки из артиллерии и минометов были обстреляны села Красный Хутор и Щетиновка Белгородского района, а также Середа и Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об ударах по позициям двух украинских бригад в районах Курдюмовки, Марьинки, Красного и Авдеевки. Отражены атаки в районах Клещеевки и Кирово. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 152-мм самоходных артиллерийских установки 2С3 «Акация», три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, три миномёта 120 калибра.
Украинские военные ночью обстреляли Мариуполь. В оперативных службах ДНР агентству ТАСС сообщили, что атака велась, предположительно, ракетами Storm Shadow. По официальной информации в результате были уничтожены передвижная котельная и склад стройматериалов.
Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине в размере €50 млрд, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в Х (бывший Twitter). «Мы вернемся к этому вопросу в Еврокомиссии в следующем году после соответствующей подготовки», — написал Орбан.
Австрия требует исключить Raiffeisen Bank International из украинского списка «спонсоров войны» в обмен на утверждение новых санкций ЕС против России, пишет Reuters со ссылкой на источники.