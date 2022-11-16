Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 266-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 3 млрд шведских крон ($287 млн). По словам министра обороны Пола Йонсона, комплект поставки войдет система противовоздушной обороны.
Ранее он обещал, что правительство Швеции начнет передавать Украине передовые системы вооружения. «Мы намерены как можно скорее вернуться с дальнейшей поддержкой Украины — как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений», — сказал тогда Йонсон.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что в ходе разговоров с союзниками по НАТО все согласились, что при изучении случившегося в Польше необходимо прежде всего опираться на факты.
Представитель «Транснефти» заявил агентству «РИА Новости», что украинская сторона сегодня не планирует возобновлять транспортировку по «Дружбе», которая была прервана после ракетных обстрелов накануне.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе вчерашних ракетных обстрелов сам нефтепровод «Дружба» не был поврежден, а потому в Будапеште рассчитывают на скорое возобновление поставок в страну российской нефти.
Практически во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в ночь на среду предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в ходе ракетных ударов по территории страны 15 ноября в общей сложности были повреждены 30 объектов.
Власти Киева и Львова сообщили о том, что энергоснабжение этих городов практически полностью восстановлено. Водоснабжение и подача тепла также восстановлены.
Госдепартамент США назвал сообщения об инциденте на востоке Польши «вызывающими озабоченность». В ведомстве сообщили, что изучают сообщения вместе с партнерами и польским правительством в частности, чтобы выяснить, что именно произошло и выработать дальнейшие шаги.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что никаких подробностей случившегося у Вашингтона пока нет.
Минобороны России опровергло причастность к инциденту на границе Польши и Украины.
«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.
Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.
Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — говорится в заявлении ведомства.
В Польше в срочном порядке созвано совещание комитета национальной безопасности под председательством премьера Матеуша Моравецкого.
Заседание проходит на фоне сообщений о том, что после ударов по территории Украины на территорию Польши попали две ракеты. Местные СМИ сообщают о взрывах в провинции Люблин у границы с Украиной.
Российская система ПВО сбила «Точку-У» над Валуйками в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях», — написал он в телеграм-канале.
Еще одну ракету ПВО сбили в Грайворонском городском округе. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.
Из-за ударов по объектам на Украине по всей стране без света сейчас остаются 7 млн абонентов, сообщил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.