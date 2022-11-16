Госдепартамент США назвал сообщения об инциденте на востоке Польши «вызывающими озабоченность». В ведомстве сообщили, что изучают сообщения вместе с партнерами и польским правительством в частности, чтобы выяснить, что именно произошло и выработать дальнейшие шаги.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что никаких подробностей случившегося у Вашингтона пока нет.