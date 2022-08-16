Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 173-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — заявили в дипмиссии.
Страны ЕС опасаются зимы и предстоящих проблем с поставками газа, в связи с чем пока у Европы нет желания усиливать ограничения против России, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Я думаю, многие европейские страны с тревогой ждут предстоящей зимы, когда это касается цен на газ и прочего» <...> Но я считаю, что все будет не так плохо, как ожидается», — сказал глава литовского МИДа.
«Представьте себе, что значит через Киев — это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта. Это огромный риск, с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования», — сказал дипломат.
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход пяти судов с продовольствием из украинских портов.
«Совместный координационный центр разрешил 16 августа выход судна Propus из Черноморска с грузом 9 111 тонн пшеницы в Констанцу в Румынии, судна Osprey S из Черноморска с грузом 11 500 тонн кукурузы в Искендерун в Турции, судна Ramus из Черноморска с грузом 6 161 тонна пшеницы в Карасу в Турции, судна Brave Commander из Южного с грузом 23 300 тонн пшеницы в Джибути, судна Bonita из Южного с грузом 60 000 тонн кукурузы в Инчхон в Республике Корея», — говорится в сообщении СКЦ.
Минобороны сообщило о размещении украинских военных в детских садах и школах в Авдеевке, Артемовске (Бахмуте), Славянске. «Кроме того, в Кураховке (ДНР) националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчья, которые они намерены взорвать, и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем, обсуждались условия безопасного функционирования Запорожской АЭС, сообщает министерство.
Какие еще темы поднимали Шойгу и Гутерриш:
- функционирование «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке.
- инициативы ООН по упрощению экспорта российских продуктов питания и удобрений.
Следующее заседание Верховного суда ДНР по делам пятерых иностранцев, воевавших в Донбассе на стороне Киева, пройдет в октябре, передает корреспондент «РИА Новости».
Судебное заседание 15 августа длилось более шести часов.
На скамье подсудимых находятся швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребега, а также британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили. Первым троим грозит смертная казнь.
Все подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением.
ВВС Украины получили от Латвии четыре вертолета, сообщили порталу Delfi в Минобороны прибалтийской республики.
Как отмечает издание, речь идет о двух Ми-17 и двух Ми-2.
Со стены Института филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко сняли мемориальную доску, посвященную писателю Михаилу Булгакову.
Доску установили в 2017 году. В этом здании Булгаков в 1901–1909 годах учился в Первой киевской гимназии.
В Верховном суде ДНР, который сегодня начал рассмотрение дела пятерых иностранных военных, воевавших на стороне Киева, опросили обвиняемых, а также одного свидетеля, передает корреспондент ТАСС.
Троим подсудимым — шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребеге и британцу Джону Хардингу — грозит смертная казнь.
Все пятеро иностранцев в суде не согласились с предъявленными обвинениями.
Канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против визовых ограничений для россиян.
«Мы не должны усложнять им [россиянам] бегство от диктатуры в России», — сказал Шольц (цитата по Reuters).
Биржевая цена на газ в Европе впервые с начала марта поднялась выше $2,4 тыс. за 1 тыс. куб. м.
По данным на 19:07 мск она составляет $2431.
За три месяца с начала запуска в России параллельного импорта объем товаров, ввезенных в страну в рамках этого механизма, достиг $6 млрд, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Он считает, что до конца года показатель достигнет $16 млрд.
По данным Центробанка, в 2021 году Россия импортировала товаров на сумму $380 млрд.
Латвия возобновляет программу реабилитации украинских военных, получивших ранения во время боевых действий. Об этом сообщил МИД страны.
Национальный реабилитационный центр «Вайвари» в скором времени примет первых 12 военнослужащих.