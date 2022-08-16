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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 173-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:21
Шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте происходящего на Украине могут спровоцировать прямое военное столкновение ядерных держав, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — заявили в дипмиссии.
07:11

Страны ЕС опасаются зимы и предстоящих проблем с поставками газа, в связи с чем пока у Европы нет желания усиливать ограничения против России, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Я думаю, многие европейские страны с тревогой ждут предстоящей зимы, когда это касается цен на газ и прочего» <...> Но я считаю, что все будет не так плохо, как ожидается», — сказал глава литовского МИДа.

07:07
Маршрут делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при поездке на Запорожскую АЭС через Киев и линию соприкосновения может оказаться небезопасным, предупредил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«Представьте себе, что значит через Киев — это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта. Это огромный риск, с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования», — сказал дипломат.
Вчера 23:07
Одно из зданий Никитовской исправительной колонии в Горловке загорелось вследствие обстрела, осуществленного Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Вчера 22:52

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход пяти судов с продовольствием из украинских портов.

«Совместный координационный центр разрешил 16 августа выход судна Propus из Черноморска с грузом 9 111 тонн пшеницы в Констанцу в Румынии, судна Osprey S из Черноморска с грузом 11 500 тонн кукурузы в Искендерун в Турции, судна Ramus из Черноморска с грузом 6 161 тонна пшеницы в Карасу в Турции, судна Brave Commander из Южного с грузом 23 300 тонн пшеницы в Джибути, судна Bonita из Южного с грузом 60 000 тонн кукурузы в Инчхон в Республике Корея», — говорится в сообщении СКЦ.

Вчера 21:56
Некоторые крупные западные банки начали возвращаться на рынок российского госдолга — в последнее время они стали предлагать помощь в проведении сделок с российскими государственными и корпоративными облигациями, чтобы помочь клиентам избавиться от российских активов, которые на Западе считаются «токсичными», сообщают Reuters и Bloomberg. Среди этих банков, по данным агентств, — американские JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp. Reuters сообщает, что речь также идет о Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.

 
Вчера 21:39

Минобороны сообщило о размещении украинских военных в детских садах и школах в Авдеевке, Артемовске (Бахмуте), Славянске. «Кроме того, в Кураховке (ДНР) националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчья, которые они намерены взорвать, и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Вчера 21:30
Владимир Путин в обращении к участникам фестиваля «Таврида.Арт» заявил, что «все попытки отменить Россию тщетны». «Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — сказал президент.
Вчера 21:17
Минобороны сообщило о том, что в районе мыса Святой Нос (Мурманская область) российскую границу нарушил самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Навстречу ему был поднят истребитель МиГ-31бм. Действиями его экипажа самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации.
Вчера 20:52
Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. В частности, обсуждалась текущая военно-стратегическая обстановка, а также усиление защиты в информационном пространстве, сообщил в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.
Вчера 20:41

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем, обсуждались условия безопасного функционирования Запорожской АЭС, сообщает министерство.

Какие еще темы поднимали Шойгу и Гутерриш:

  • функционирование «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке.
  • инициативы ООН по упрощению экспорта российских продуктов питания и удобрений.
Вчера 20:27

Следующее заседание Верховного суда ДНР по делам пятерых иностранцев, воевавших в Донбассе на стороне Киева, пройдет в октябре, передает корреспондент «РИА Новости».

Судебное заседание 15 августа длилось более шести часов.

На скамье подсудимых находятся швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребега, а также британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили. Первым троим грозит смертная казнь.

Все подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением.

Вчера 20:17

ВВС Украины получили от Латвии четыре вертолета, сообщили порталу Delfi в Минобороны прибалтийской республики.

Как отмечает издание, речь идет о двух Ми-17 и двух Ми-2.

Вчера 20:00
Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам «деоккупации и реинтеграции» Крыма.
Вчера 19:40

Со стены Института филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко сняли мемориальную доску, посвященную писателю Михаилу Булгакову.

Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

Доску установили в 2017 году. В этом здании Булгаков в 1901–1909 годах учился в Первой киевской гимназии.

Вчера 19:26

В Верховном суде ДНР, который сегодня начал рассмотрение дела пятерых иностранных военных, воевавших на стороне Киева, опросили обвиняемых, а также одного свидетеля, передает корреспондент ТАСС.

Троим подсудимым — шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребеге и британцу Джону Хардингу — грозит смертная казнь.

Все пятеро иностранцев в суде не согласились с предъявленными обвинениями.

Вчера 19:15

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против визовых ограничений для россиян.

«Мы не должны усложнять им [россиянам] бегство от диктатуры в России», — сказал Шольц (цитата по Reuters).

Вчера 19:07

Биржевая цена на газ в Европе впервые с начала марта поднялась выше $2,4 тыс. за 1 тыс. куб. м.

По данным на 19:07 мск она составляет $2431.

Вчера 18:56

За три месяца с начала запуска в России параллельного импорта объем товаров, ввезенных в страну в рамках этого механизма, достиг $6 млрд, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Он считает, что до конца года показатель достигнет $16 млрд.

По данным Центробанка, в 2021 году Россия импортировала товаров на сумму $380 млрд.

Вчера 18:32

Латвия возобновляет программу реабилитации украинских военных, получивших ранения во время боевых действий. Об этом сообщил МИД страны.

Национальный реабилитационный центр «Вайвари» в скором времени примет первых 12 военнослужащих.

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