Некоторые крупные западные банки начали возвращаться на рынок российского госдолга — в последнее время они стали предлагать помощь в проведении сделок с российскими государственными и корпоративными облигациями, чтобы помочь клиентам избавиться от российских активов, которые на Западе считаются «токсичными», сообщают Reuters Bloomberg . Среди этих банков, по данным агентств, — американские JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp. Reuters сообщает, что речь также идет о Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.