Страны ЕС опасаются зимы и предстоящих проблем с поставками газа, в связи с чем пока у Европы нет желания усиливать ограничения против России, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Я думаю, многие европейские страны с тревогой ждут предстоящей зимы, когда это касается цен на газ и прочего» <...> Но я считаю, что все будет не так плохо, как ожидается», — сказал глава литовского МИДа.