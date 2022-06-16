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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 113-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:07
Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, автоматически будут получать гражданство России, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона, занятого российскими войсками, Кирилл Стремоусов, передает ТАСС. По его же словам, дети-сироты гражданство России уже получили.
07:47
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщает итальянский телеканал RaiNews. Поездка не анонсировалась заранее из соображений безопасности.
07:29
В Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до 1000 украинских военных. Об этом, как сообщает Axios, заявил во время визита в Вашингтон глава украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Давид Арахамия.

В среднем, со слов Арахамии, гибнут от 200 до 500 человек в день. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня говорил, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». За последние две недели, сообщил Арахамия, это число значительно выросло.

10 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценивал ежедневные потери украинских сил в 100-200 военнослужащих убитыми, связав это с отсутствием паритета между военными возможностями Москвы и Киева. 
07:19
Военную и иную помощь Украине помимо Соединенных Штатов оказывают более 40 государств, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Помощь в сфере безопасности со стороны США, а также со стороны свыше 40 государств из числа [наших] союзников и партнеров продолжает укреплять потенциал Украины в целях защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, в целях обеспечения побед [Украины] на поле боя и в конечном счете в целях укрепления позиций Украины за столом переговоров», — отметил госсекретарь. 
Вчера 23:30
Канцлер Германии Олаф Шольц должен поддержать заявку Украины на получение статуса кандидата в члены Евросоюза и ускорить процесс передачи Киеву тяжелых вооружений, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире телеканала RTL.

«Прежде всего мы хотим, чтобы глава правительства Германии пообещал предоставить [Украине] статус кандидата на членство в ЕС и обеспечить, чтобы Европейский совет единогласно принял это историческое решение на следующей неделе», — сказал посол.

Он добавил, что Киев рассчитывает, что Шольц «переступит через свои колебания в вопросе [поставок] тяжелых вооружений и окажет Украине масштабную помощь всеми доступными средствами из запасов бундесвера и военной промышленности».
Вчера 23:29
В Белом доме не подтвердили пленение двух американцев под Харьковом, но заявили, что если это правда — сделают все для их возвращения на родину.
Вчера 23:29

Соединенные Штаты и Украина приблизительно одинаково оценивают потери украинской армии, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

По его словам, цифры, которые ранее называл Киев, находятся в пределах приблизительной оценки потерь среди украинцев со стороны Вашингтона. СNN указывает, что речь шла о 100 убитых и 100–300 раненых каждый день, Reuters называет цифры 100–200 убитых и сотни раненых.

Вчера 23:28

Владимир Зеленский сообщил, что принял приглашения на участие в саммите G7 в Германии и в саммите НАТО в Мадриде.

«С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях: от федерального канцлера Олафа Шольца в саммите G7 в Германии, от генсека НАТО Йенса Столтенберга в саммите НАТО в Мадриде», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Вчера 21:57

Минобороны России обвинило украинские власти в том, что во время действия гуманитарного коридора с территории химического комбината «Азот» в Северодонецке украинскими военными велся беспорядочный огонь по жилым кварталам. «Для выхода мирных жителей с территории комбината «Азот» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве «живого щита», - говорится в сообщении.

Вчера 21:29

Руководство Запорожской области приняло решение о списании долгов жителей контролируемых российской армией территорий по украинским кредитам.

Вчера 20:53
Новый пакет военной помощи Украине включает 2 комплекса противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц М777, 36 тыс. снарядов к ним.
Вчера 20:30

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО «полны решимости продолжать предоставлять вооружение, необходимое Украине для того, чтобы одержать верх, включая тяжелые вооружения и системы дальнего радиуса действия».

Столтенберг ожидает, что на саммите в Мадриде в конце июня будет согласован всеобъемлющий пакет помощи для Украины, который поможет стране перейти от вооружений советской эпохи к натовским и повысить оперативную совместимость с альянсом.

Вчера 20:05

Донецкая Народная Республика может войти в состав России как отдельный субъект, сохранив при этом в названии слово «республика», считает глава ДНР Денис Пушилин.

«Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому», — сказал он в интервью RT.

Вчера 19:44

Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $1 млрд.

В пакет военной помощи войдут артиллерийские системы, средства береговой обороны, реактивные системы залпового огня, а также боеприпасы.

Еще $225 млн будет направлено на гуманитарную помощь населению Украины.

Вчера 19:38
Германия поставит Украине три РСЗО Mars II, сообщает Reuters cо ссылкой на Минобороны ФРГ.
Вчера 19:30

В России зафиксирована недельная дефляция — цены с 4 по 10 июня снизились на 0,14%.

В годовом выражении инфляция замедлилась и, по состоянию на 10 июня, составила 16,69% (по сравнению с 17,02% на 3 июня), сообщает Минэкономразвития.

Вчера 19:12

Минфин США ввел санкции против трех человек — россиянина Александра Жуковского, украинца Станислава Шевчука и подданного Швеции Антона Тулина. Вашингтон считает, что они связаны с праворадикальной организацией «Русское имперское движение».

Вчера 18:37
«Оператор ГТС Украины» заявил о готовности увеличить прокачку российского газа в Европу, чтобы компенсировать падение транзита по «Северному потоку».
Вчера 18:17
Биржевая цена на газ в Европе уже превысила $1300, впервые с 27 апреля.
Вчера 18:04

В Киеве хотели бы открытия фронта в Приднестровье, чтобы российским войскам пришлось его защищать, но такой сценарий станет концом Молдавии, заявил ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Я рассчитываю на то, что все-таки здравый смысл возобладает. Потому что это будет концом Молдавии», — пригрозил Чижов.
 

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