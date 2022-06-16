Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 113-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В среднем, со слов Арахамии, гибнут от 200 до 500 человек в день. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня говорил, что страна ежедневно теряет «от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою». За последние две недели, сообщил Арахамия, это число значительно выросло.
10 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценивал ежедневные потери украинских сил в 100-200 военнослужащих убитыми, связав это с отсутствием паритета между военными возможностями Москвы и Киева.
«Помощь в сфере безопасности со стороны США, а также со стороны свыше 40 государств из числа [наших] союзников и партнеров продолжает укреплять потенциал Украины в целях защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, в целях обеспечения побед [Украины] на поле боя и в конечном счете в целях укрепления позиций Украины за столом переговоров», — отметил госсекретарь.
«Прежде всего мы хотим, чтобы глава правительства Германии пообещал предоставить [Украине] статус кандидата на членство в ЕС и обеспечить, чтобы Европейский совет единогласно принял это историческое решение на следующей неделе», — сказал посол.
Он добавил, что Киев рассчитывает, что Шольц «переступит через свои колебания в вопросе [поставок] тяжелых вооружений и окажет Украине масштабную помощь всеми доступными средствами из запасов бундесвера и военной промышленности».
Соединенные Штаты и Украина приблизительно одинаково оценивают потери украинской армии, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.
По его словам, цифры, которые ранее называл Киев, находятся в пределах приблизительной оценки потерь среди украинцев со стороны Вашингтона. СNN указывает, что речь шла о 100 убитых и 100–300 раненых каждый день, Reuters называет цифры 100–200 убитых и сотни раненых.
Владимир Зеленский сообщил, что принял приглашения на участие в саммите G7 в Германии и в саммите НАТО в Мадриде.
«С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях: от федерального канцлера Олафа Шольца в саммите G7 в Германии, от генсека НАТО Йенса Столтенберга в саммите НАТО в Мадриде», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.
Минобороны России обвинило украинские власти в том, что во время действия гуманитарного коридора с территории химического комбината «Азот» в Северодонецке украинскими военными велся беспорядочный огонь по жилым кварталам. «Для выхода мирных жителей с территории комбината «Азот» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве «живого щита», - говорится в сообщении.
Руководство Запорожской области приняло решение о списании долгов жителей контролируемых российской армией территорий по украинским кредитам.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО «полны решимости продолжать предоставлять вооружение, необходимое Украине для того, чтобы одержать верх, включая тяжелые вооружения и системы дальнего радиуса действия».
Столтенберг ожидает, что на саммите в Мадриде в конце июня будет согласован всеобъемлющий пакет помощи для Украины, который поможет стране перейти от вооружений советской эпохи к натовским и повысить оперативную совместимость с альянсом.
Донецкая Народная Республика может войти в состав России как отдельный субъект, сохранив при этом в названии слово «республика», считает глава ДНР Денис Пушилин.
«Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому», — сказал он в интервью RT.
Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $1 млрд.
В пакет военной помощи войдут артиллерийские системы, средства береговой обороны, реактивные системы залпового огня, а также боеприпасы.
Еще $225 млн будет направлено на гуманитарную помощь населению Украины.
В России зафиксирована недельная дефляция — цены с 4 по 10 июня снизились на 0,14%.
В годовом выражении инфляция замедлилась и, по состоянию на 10 июня, составила 16,69% (по сравнению с 17,02% на 3 июня), сообщает Минэкономразвития.
Минфин США ввел санкции против трех человек — россиянина Александра Жуковского, украинца Станислава Шевчука и подданного Швеции Антона Тулина. Вашингтон считает, что они связаны с праворадикальной организацией «Русское имперское движение».
В Киеве хотели бы открытия фронта в Приднестровье, чтобы российским войскам пришлось его защищать, но такой сценарий станет концом Молдавии, заявил ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Я рассчитываю на то, что все-таки здравый смысл возобладает. Потому что это будет концом Молдавии», — пригрозил Чижов.