Владимир Зеленский сообщил, что принял приглашения на участие в саммите G7 в Германии и в саммите НАТО в Мадриде.

«С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях: от федерального канцлера Олафа Шольца в саммите G7 в Германии, от генсека НАТО Йенса Столтенберга в саммите НАТО в Мадриде», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.