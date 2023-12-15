Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 660-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки из артиллерии и минометов были обстреляны села Красный Хутор и Щетиновка Белгородского района, а также Середа и Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об ударах по позициям двух украинских бригад в районах Курдюмовки, Марьинки, Красного и Авдеевки. Отражены атаки в районах Клещеевки и Кирово. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 152-мм самоходных артиллерийских установки 2С3 «Акация», три 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, три миномёта 120 калибра.
Украинские военные ночью обстреляли Мариуполь. В оперативных службах ДНР агентству ТАСС сообщили, что атака велась, предположительно, ракетами Storm Shadow. По официальной информации в результате были уничтожены передвижная котельная и склад стройматериалов.
Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине в размере €50 млрд, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в Х (бывший Twitter). «Мы вернемся к этому вопросу в Еврокомиссии в следующем году после соответствующей подготовки», — написал Орбан.
Австрия требует исключить Raiffeisen Bank International из украинского списка «спонсоров войны» в обмен на утверждение новых санкций ЕС против России, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Посла России Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после падения обломков беспилотника на территории страны. Российскому дипломату выразили протест в связи с нарушением воздушного пространства, говорится в заявлении румынского внешнеполитического ведомства.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Днепре. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
После Норвегии Владимир Зеленский прибыл в Германию. Он прилетел во Франкфурте-на-Майне. Оттуда он отправится в Висбаден обсудить новый пакет военной помощи для Украины.
Издание Politico сообщило, что Владимир Зеленский рассчитывал принять участие в саммите ЕС, где должна была обсуждаться финансовая поддержка Украины. Однако в итоге он не получил приглашения из-за принципиальной позиции венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Киеве и Житомирской области.
Владимир Путин: Украина на самом деле потребляет российский газ. Газотранспортная сеть устроена так, что как только топливо заходит на территорию страны, то «вжух — и растекается», сказал президент.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на первом судебном заседании по своему делу не признал вину в призывах к экстремизму (именно по этой статье он помещен под арест). Об этом сообщил РБК адвокат подсудимого Гаджи Алиев.
«На самом деле его высказывания имели целью исключительно восстановление социальной справедливости в отношении ущемленных в правах в условиях военных действий мобилизованных и членов их семей», — сказал защитник.
Суд проходит в закрытом режиме. Следующее заседание намечено на 20 декабря, предполагается, что будут допрошены свидетели обвинения.
Сотрудники Центрального разведывательного управления США разрабатывают создание за пределами России виртуальной «Российской республики» с некой «временной администрацией», заявил директор СВР Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
«Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства. Так называемой Российской республики во главе с некой «временной администрацией», — отметил Нарышкин (цитата по ТАСС).
Американский Сенат поддержал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год на рекордные $886,3 млрд, сообщает CNN. За проголосовали 62 сенатора, против — 10.
Среди прочего в проект оборонного бюджета вписаны $300 млн на военную помощь Украине.
Теперь документ должны рассмотреть Палата представителей.
Александр Лукашенко заявил, что между Владимиром Зеленским и украинской армией наступил период жесткой конфронтации.
«Сегодня жесточайший конфликт между президентом Зеленским и военными», — сказал глава Белоруссии.
По словам Лукашенко, украинские военные имеют «несколько, мягко говоря, отличную точку зрения» от мнения политиков и Зеленского. Украинский президент прекрасно это понимает, о чем свидетельствуют кадровые перестановки в силовом блоке, считает белорусский лидер. Вместе с тем «самые профессиональные военные» полагают, что войну нужно прекращать, а потому российской стороне придется вести переговоры именно с ними.
Попытка ВСУ прорваться на левый берег Днепра в районе Крынок стала «последней попыткой контрнаступления», заявил Владимир Путин.
«Противник анонсировал контрнаступление большое. Нигде ничего не получилось», — сказал он.
Путин также заявил, что ВСУ в Крынках «пихают людей на истребление». «Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, — украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец».
Права бойцов ЧВК должны быть восстановлены, они имеют право на поддержку государства и льготы, как и все участники боевых действий, заявил Владимир Путин. Так президент ответил на вопрос о статусе ветерана боевых действий для членов ЧВК.
«Вы знаете, в чем проблема? Проблема есть. Я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны. В чем заключаются проблемы? В том, что формально, юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом», — сказал Путин.
Он отметил, что «контракты с государством не заключались», а «в контакте с государством были командиры [ЧВК], и выплаты шли наличными».
«Трудно установить списочный личный состав этих компаний. Но среди моих близких связей дети воевали в этих компаниях. Их права должны быть восстановлены, имеют право на все льготы, поддержку государства. В этом сомнений быть не может. Минобороны это знает. Если нужно, внесем изменения в закон. Будем стремиться к этому», — заявил Путин.
Путин заявил, что ситуация с поставками беспилотников российским войскам улучшается.
«Ситуация с поставками дронов в армию улучшается. Не всегда все получается. У нас линия фронта почти 2 тыс. км. Не везде все вовремя поставляется. Но производство растет, за границей закупается. Будем наращивать», — сказал президент.
Российская группировка в зоне боевых действий насчитывает 617 тыс. военных, сообщил Путин.
Владимир Путин: на финансирование новых регионов выделяется 1 трлн руб. в год.
«Пусть устанавливаются побратимские отношения с другими регионами, которые планируют еще 100 млрд вложить. В этом году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд руб. Экономика этих регионов восстанавливается. Еще многое нужно будет сделать, и мы сделаем это», — сказал президент.