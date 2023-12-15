Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на первом судебном заседании по своему делу не признал вину в призывах к экстремизму (именно по этой статье он помещен под арест). Об этом сообщил РБК адвокат подсудимого Гаджи Алиев.

«На самом деле его высказывания имели целью исключительно восстановление социальной справедливости в отношении ущемленных в правах в условиях военных действий мобилизованных и членов их семей», — сказал защитник.

Суд проходит в закрытом режиме. Следующее заседание намечено на 20 декабря, предполагается, что будут допрошены свидетели обвинения.