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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 630-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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08:12

Президент США Джо Байден одобрит законопроект о государственном финансировании без предоставлении помощи Украине и Израилю, если его примет сенат, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Новый план временного бюджета был предложен в воскресенье, 12 ноября. Белый дом его сразу раскритиковал, назвав несерьезным, а также путем к «хаосу и дальнейшим остановкам экономики». Однако, как пишет Politico, в течение следующих 72 часов подчиненные Байдена непублично проинформировали конгрессменов-демократов, что президент поддержит законопроект, если его примет сенат.

07:15

Ремонтно-технические работы истребителей F-16, которые получит Украина, будут проводить после использования в конфликте на территории Европы, в частности — в Польше, заявил замминистра обороны США Билл Лаплант.

Военнослужащие Украины будут проводить некоторые из простых ремонтных работ на Украине, США вместе с союзниками и партнерами работают над этим вопросом, «это является вызовом», продолжил он. Западные специалисты будут удаленно консультировать ВСУ по вопросу техобслуживания самолетов, а американский и европейский ВПК будет работать в координации с Киевом.

Вчера 21:35

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе сегодняшнего обстрела Куйбышевского района Донецка легкие ранения получил четырехмесячный ребенок. Также два человека ранены в Никитовском районе Горловки.

Вчера 20:45

Россиянина приговорили к шести годам колонии за порчу плакатов с участниками военной операции. 46-летний житель Тольятти вместе с сыном бросал камни и куски земли в плакаты с военнослужащими на обочине дорог. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. По данным ФСБ, было испорчено пять плакатов. На мужчину завели уголовное дело по статьям о дискредитации армии, вандализме и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

Вчера 20:13

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели гвардии ефрейтора Игоря Стечишина. Уроженец Севастополя, в сентября 2022 года был призван по мобилизации и проходил службу в бригаде береговой обороны в поселке Перевальное. Он погиб под поселком Малые Копани Скадовского района Херсонской области.

Вчера 18:54

Вчера 18:09

В столичном аэропорту Шереметьево установили систему борьбы с дронами. Комплекс «ЕНОТ-СД» способен автоматически распознавать низколетящие цели и противодействовать им с помощью создания помех, исключая воздействие на самолеты.

Вчера 17:33

Министр обороны Украины Рустам Умеров рассказал подробности недавнего случая со 128-й бригадой ВСУ, по солдатам которой был нанесен воздушный удар. По его словам, следствие показало, что бойцов бригады действительно собрали во дворе для награждения. «Были проигнорированы все правила маскировки», - сказал он.

Вчера 16:20

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что его страна больше не будет передавать Украине оружие со своих складов, однако готова предоставить Киеву гуманитарную и техническую помощь.

Вчера 15:45

Во всей регионах Украины, включая расположенное на самом западе страны Закарпатье, объявлена воздушная тревога.

Вчера 15:32

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram, что около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами региона. По его словам, военные выполняют задачи в соответствии с планом специальной военной операции.

Вчера 15:20

Германия обновила список оружия, поставленного на Украину. В него добавились в том числе 10 танков Leopard 1A5, 14 бронемашин Bandvagn, 1020 снарядов калибра 155 мм, 10 беспилотников Vector, 10 тыс. защитных очков.

Вчера 14:40

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 850 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе: гаубица М119 Paladin, три САУ Krab, САУ «Гвоздика», САУ «Акация», артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО «Град».

Вчера 14:28

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении отражены восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка;
  • на Краснолиманском направлении отражены шесть атак в районе Кузьмино;
  • на Донецком направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Малоильиновка и Клещеевка;
  • на Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Новомихайловки;
  • на Запорожском направлении нанесен удар по позиции 33-й бригады ВСУ в районе Работино.
Вчера 13:44

Немецкий концерн Rheinmetall на деньги правительства Германии пообещал в следующем году поставить на Украину 25 танков Leopard 1A5, пять бронемашин Bergepanzer 2, а также два танка для тренировочных занятий. В компании отметили, что помимо этого Украине предоставят запчасти для вышеупомянутой техники. Модернизация танков будет проходить на заводах в Унтерлюссе (земля Нижняя Саксония) и Касселе.

Вчера 13:18

В Курской области запретили использовать пиротехнические изделия с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется средний уровень реагирования и «желтый» уровень террористической опасности», — отметил он.

Аналогичные меры власти этого региона, граничащего с Украиной, принимали и год назад.

Вчера 12:56

Евросоюз не может выполнить обещание по поставкам Киеву боеприпасов из-за состояния ОПК объединения и бюрократии, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Bloomberg 10 ноября со ссылкой на источники сообщил об опасениях Брюсселя не выполнить обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года. Оно было сделано в марте этого года, на поставки отвели 12 месяцев и €1 млрд. В конце октября информагентство писало, что спустя более чем полгода после объявления об этих поставках ЕС отправил Украине только 30% обещанных боеприпасов.

«Плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей», — такие причины срыва поставок перечислил Кулеба.

Вчера 12:35

Россия адаптировалась к попыткам США заблокировать обход антироссийских санкций, заявил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле, что Минфин США направил управляющим компаниям запрос о примерно сотне танкеров, которые могли перевозить российскую нефть в обход санкций, Песков сказал, что Москва будет действовать в собственных интересах.

«Американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме. Но мы, тем не менее, адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам», — уточнил Песков.

Вчера 11:13

Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, который был осужден за организацию убийства журналистки Анны Политковской, участвовал в военной операции на Украине и получил помилование, сообщил РБК адвокат Алексей Михальчик.

Он рассказал, что Хаджикурбанов сначала заключил контракт как заключенный, далее был помилован, а сейчас участвует в военной операции как «вольнонаемный военный».

Вчера 10:39

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 26 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, регион атаковали беспилотники:

  • в селе Солнцевка беспилотник сбросил взрывное устройство, один БПЛА сбит, также село атаковал дрон-камикадзе;
  • еще одно взрывное устройство беспилотник сбросил в хуторе Варишкин;
  • в селе Тишанка во дворе частного дома нашли беспилотник с противотанковой миной, саперы уничтожили его на месте. В результате взрыва в доме выбило окна, повреждена хозпостройка;
  • в селе Новостроевка-Вторая дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи;
  • на окраине села Староселье беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство.


 

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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