Президент США Джо Байден одобрит законопроект о государственном финансировании без предоставлении помощи Украине и Израилю, если его примет сенат, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Новый план временного бюджета был предложен в воскресенье, 12 ноября. Белый дом его сразу раскритиковал, назвав несерьезным, а также путем к «хаосу и дальнейшим остановкам экономики». Однако, как пишет Politico, в течение следующих 72 часов подчиненные Байдена непублично проинформировали конгрессменов-демократов, что президент поддержит законопроект, если его примет сенат.