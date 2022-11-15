Владимир Зеленский в режиме видеосвязи выступил перед лидерами «Большой двадцатки», которые проводят саммит на Бали. В своем обращении президент Украины очертил условия, необходимые для прекращения конфликта.

По его словам, мирный процесс станет возможен, когда Россия подтвердит территориальную целостность Украины, выведет свои войска с украинской территории и выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Зеленский также призвал к проведению международной конференции, чтобы «укрепить ключевой элемент послевоенной архитектуры безопасности» и предотвратить повторение конфликта.

«Когда все антивоенные меры будут реализованы, стороны должны подписать документ, подтверждающий окончание войны», — резюмировал Зеленский.