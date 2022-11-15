Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 265-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Владимир Зеленский в режиме видеосвязи выступил перед лидерами «Большой двадцатки», которые проводят саммит на Бали. В своем обращении президент Украины очертил условия, необходимые для прекращения конфликта.
По его словам, мирный процесс станет возможен, когда Россия подтвердит территориальную целостность Украины, выведет свои войска с украинской территории и выплатить компенсацию за причиненный ущерб.
Зеленский также призвал к проведению международной конференции, чтобы «укрепить ключевой элемент послевоенной архитектуры безопасности» и предотвратить повторение конфликта.
«Когда все антивоенные меры будут реализованы, стороны должны подписать документ, подтверждающий окончание войны», — резюмировал Зеленский.
МАГАТЭ направит миссии по ядерной безопасности на Чернобыльскую АЭС, а также три действующие украинские атомные станции — Хмельницкую, Ровенскую и Южно-Украинскую.
«В то время как мир сосредоточен на нестабильной ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС, мы не должны забывать о других ядерных объектах, расположенных в стране, находящейся в состоянии войны», — пояснил глава организации Рафаэль Гросси.
Миссия МАГАТЭ в третий раз посетит Чернобыль с конца февраля, постоянно сотрудники организации находятся на Запорожской атомной станции, указал он.
Дипломаты согласовали проект совместного заявления по итогам саммита G20, узнала газета The Financial Times.
Члены делегаций уже согласовали проект коммюнике, который должны подписать лидеры стран. В нем говорится, что ситуация вокруг Украины «усугубляет существующую уязвимость мировой экономики», а также «сдерживает экономический рост. Издание отмечает, что в ходе обсуждений «были другие взгляды и различные оценки ситуации».
«Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн», — говорится в документе.
Reuters опубликовал фрагменты текста обращения Владимира Зеленского к лидерам G20. В обращении говорится, что возвращение к новым вариантам минских соглашений исключено, Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности.
Зеленский предложит мировым лидерам создать архитектуру безопасности для Украины и только после этого подписать итоговые документы по окончанию конфликта.
Президент Украины также считает, что нужно провести обмен пленными в формате «всех на всех».
Варшава претендовала на ведущую роль в запланированной ЕС миссии по подготовке украинских военнослужащих, но и Берлин проявил такое же желание, пишет газета Tagesspiegel. Из-за конфликты Польши и Германии в течение лета были потрачены «драгоценные недели».
По словам дипломатов Евросоюза, несколько европейских стран уже выразили интерес к отправке своих инструкторов в Польшу, однако немецкие власти выступили против из-за географического положения Польши: она имеет общую границу с Калининградской областью России. Другими словами, в Берлине опасаются, что учебная миссия в Польше может стать поводом для «российских маневров».
Польские власти в свою очередь критиковали Германию за то, что в начале боевых действий она передала Украине только защитные каски. При этом Польша направила Украине боевые танки и бронетранспортеры советской разработки и надеялась получить замену от Германии, но этого не произошло.
На Украине погиб 23-летний студент из Замбии Натан Ньиренда, который учился в Москве, но был осужден за хранение наркотиков и отбывал наказание в столичной тюрьме, сообщил министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.
Он рассказал, что молодой человек учился в МИФИ, но в апреле 2020-го был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хранение наркотиков и отбывал наказание в Москве. 22 сентября он погиб во время боевых действий на Украине, его останки доставили в Ростов-на-Дону, чтобы отправить в Замбию.
Власти Замбии попросили российскую сторону объяснить, как Ньиренда оказался на Украине.
Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал юридически ничтожным утвержденный Генеральной ассамблеей ООН проект резолюции о репарациях России в пользу Украины. По его словам, попытка принятия подобной резолюции является примером ситуации, когда группа государств «стремится освятить беззаконие, используя авторитет Генассамблеи и позиционируя ее в качестве судебного органа, каковым она по определению не является».
Соединенные Штаты считают вывод российских войск из Херсона «существенной победой Украины», заявил президент страны Джо Байден во время пресс-конференции на саммите G20. Трансляция мероприятия шла на странице Белого дома в Twitter.
«Прежде всего это существенная победа Украины», — ответил Байден на просьбу оценить вывод российских войск из Херсона.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины. Документ предусматривает создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России». Также в ней указывается необходимость создания международного реестра для регистрации задокументированных доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».
Постпред России Василий Небензя в ходе заседания заявлял, что авторы резолюции намерены получить возможность использовать замороженные российские активы для финансирования поставок оружия Украине и погашения долгов за уже переданное Киеву вооружение. По словам Небензи, подобная резолюция будет «иметь системные последствия для деятельности ООН».
Резолюцию поддержали 94 страны, против проголосовали только 14. Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы и носят характер рекомендаций.
Власти Ярославской области и военная прокуратура получили жалобу мобилизованных из региона, направленных для дальнейшего обучения в Нижегородскую область и столкнувшихся с бытовыми трудностями и утратой вещей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области, передает ТАСС.
«Глава региона Михаил Евраев дал поручение разобраться в ситуации, в которой оказались мобилизованные ярославцы, направленные для прохождения дальнейшей подготовки в Нижегородскую область. Работа будет проведена совместно с военной прокуратурой. Обращение к губернатору подписали более 10 человек», — говорится в сообщении.
Зафрахтованное компанией Nord Stream AG (оператором газопроводов «Северный поток») судно приступило к обследованию повреждений газовой магистрали после получения разрешения от Датского агентства геоданных, сообщается на сайте компании.
«Непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода. Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями», — сказано в сообщении.
Правозащитники из президентского Совета по правам человека обратились к руководителю СК Александру Бастрыкину из-за кадров, на которых, предположительно, запечатлена казнь бывшего участника ЧВК Вагнера, перешедшего на сторону Украины. Мужчину убили ударом кувалды после похищения в Киеве.
«У нас нет законов, которые позволяли бы вершить самосуд, что бы этот человек ни совершил. Даже если он «предатель», есть суд и Уголовный кодекс, мы живем не в средневековье, должно быть следствие. Самосуд и, в частности, казнь запрещены. Президент открыто много раз говорил, что он выступает против смертной казни. И в любом случае человека должны были судить по закону, а не совершать такие действия, как в средневековье, в нарушение всех правовых норм... Все, что мы увидели на этом видео, — нарушение правовых норм», — заявила член СПЧ Ева Меркачева.
Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда ввел в отношении компании EuRoPol Gas, которая владеет частью газопровода Ямал — Европа, временное принудительное управление, сообщает польская газета Rzeczpospolita.
Издание указывает, что ранее 48% акций компании принадлежало «Газпрому», еще 48% — польской сырьевой госкомпании PGNiG и 4% — польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen. Газета напомнила, что ранее «Газпром» попал в санкционный список Варшавы, что подразумевало заморозку активов, в том числе и в EuRoPol Gas.
Российско-американские переговоры в Анкаре состоялись по инициативе США, сообщил Дмитрий Песков.
«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — сказал представитель Кремля.
Песков не уточнил, что именно обсуждали представители Москвы и Вашингтона в Анкаре.
США ввели санкции против семьи миллиардера Сулеймана Керимова и швейцарских компаний Hlodwig и Adorabella, через которые Андрей Гурьев-старший и члены его семьи владеют долей в «ФосАгро».
Всего в санкционные списки попали 28 юридических и 14 физических лиц.
В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Предварительно — разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», — написал Гладков в телеграм-канале.