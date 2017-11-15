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Сечин повторно не явился на суд по делу Улюкаева. Как это было
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Дело Улюкаева, 15 ноя 2017, 09:30
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Сечин повторно не явился на суд по делу Улюкаева. Как это было
Замоскворецкий суд Москвы продолжил процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следил за очередным заседанием в режиме текстовой трансляции.
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15.11 11:18
А мы на этом заканчиваем. Спасибо всем, кто сегодня был с нами!
15.11 11:12

На вопрос о том, повлияет ли каким-нибудь образом на ход процесса публикация материалов прослушки в прессе, адвокат Тимофей Гриднев ответил: «Не знаю, я даже их не смотрел. К процессу готовился».

15.11 11:10

Суд также удовлетворил ходатайство об отложении дела. Что касается повестки Сечину, то суд направит ее в третий раз. Он, как и Калиниченко, должен будет явиться в суд 22 ноября в 10:00 мск.​

15.11 11:09

Обвинители говорят, что можно было не заявлять ходатайство, а просто рассмотреть ее заявление. Судья соглашается — по ее словам, подобные вопросы не разрешаются в рамках уголовного дела, эту просьбу нужно разрешать вне судебного заседания, что суд и сделает отдельно.

15.11 11:07

Кроме всего прочего, у Улюкаева проблемы с зубным мостом. По словам адвоката, один из врачей уже дал показания, что Улюкаеву нужно обследование со стороны специалистов.

В связи с этим защита просит разрешить Улюкаеву посетить медицинский центр для оказания стоматологической помощи и проведения необходимых процедур.

15.11 11:05

«В связи со стрессовым характером дела состояние Улюкаева ухудшилось, согласно заключению офтальмолога, есть подозрение на разрыв сетчатки. Может быть подозрение на диабет, также есть ряд хронических заболеваний, которые требуют постоянного медицинского осмотра. Улюкаев страдает длительными головными болями, которые сопровождаются головокружениями и нарушением координации, у него наблюдается критическая потеря веса», — говорит адвокат.

По ее словам, установить причины ухудшения здоровья можно только с помощью специалиста, но Улюкаев имеет возможность вызвать только врача скорой помощи, у которого нет необходимых навыков и оборудования.

15.11 11:03

Адвокат Лариса Каштанова заявляет еще одно ходатайство организационного характера. Оно касается меры пресечения в отношении Улюкаева — домашнего ареста.

«В отношении Улюкаева избрана мера пресечения — домашний арест и запрет на общение со всеми, кроме близких родственников. Эта мера действует до 27 января, он уже год под арестом, и наложенные на него ограничения исключают возможность пригласить медицинского специалиста», — говорит защитник.
 

15.11 11:00
«Документ защиты не представляет из себя ничего такого значительного, что требовало бы дополнительного анализа, так что мы уже готовы к допросу специалиста», — говорит прокурор Филипчук.
15.11 11:00
Адвокат Бурковская говорит, что Калиниченко может дать показания и по видеосвязи. Обвинители не возражают.
15.11 10:59

В итоге адвокаты просят суд отложить рассмотрение до этой даты, а также снова направить повестки свидетелям Сечину и Калиниченко.

— Нет, ну Калиниченко два месяца не будет, — говорит судья.

— И что? — напирает Гриднев.

— Калиниченко за пределами Москвы.

— Будем ждать.

15.11 10:57

Адвокат Тимофей Гриднев говорит, что явка эксперта будет обеспечена 20 ноября.​

15.11 10:51
В заседании небольшой перерыв, сделанный по просьбе защиты. А попросила она о нем в связи с неявкой в суд Сечина и Калиниченко.
15.11 10:47
Судья отказала в ходатайстве, но разъяснила защите, что когда та обеспечит явку свидетеля, то сможет еще раз заявить ходатайство.
15.11 10:44

Квеидзе просит пригласить Галяшину в качестве свидетеля. Но в другой день, потому что сегодня эксперт занята. «Считаю ее чрезвычайно важным свидетелем», — добавляет Бурковская.

15.11 10:41
Против приобщения экспертизы никто не возражает, и судья удовлетворяет ходатайство.
15.11 10:40
«Во время расследования права защиты были нарушены, поскольку нам отказали в проведении повторной экспертизы», — говорит адвокат Виктория Бурковская.
15.11 10:39

Квеидзе напоминает, что в расшифровке Южного экспертного центра присутствует слово «Гоа», а в экспертизе ФСБ этого слова нет. По ее словам, некоторые данные психолингвистической и фоноскопической экспертиз противоречат друг другу, а на одном из заключений подпись проставлена задним числом.

Квеидзе просит приобщить экспертизу СОДЭКСа как равноценную уже представленным и рассмотреть ее в суде. Автор экспертизы — профессор кафедры судебных экспертиз МГЮА имени О.Е.Кутафина Елена Галяшина.

Судья задумчиво листает материалы защиты.​

15.11 10:37
В заключении, заказанном следствием, специалист фактически ответил на вопросы, которые вне сферы его компетенции, говорит Квеидзе. По ее словам, следствие отказало защите в проведении повторной экспертизы, и теперь защита ходатайствует о том, что экспертиза, результат которой использовали следователи, не может являться доказательством.
15.11 10:35

Адвокат Квеидзе заявляет ходатайство: защита обратилась в
АНО СОДЭКС («Содружество экспертов» при МГЮА имени О.Е.Кутафина) с просьбой дать заключение по экспертизе, сделанной Южный экспертным центром на этапе следствия. Экспертиза касалась расшифровки диалога между Игорем Сечиным и Алексеем Улюкаевым, защита считает, что она была сделана с ошибками, и теперь просит приобщить соответствующее заключение СОДЭКСа.

Адвокат Улюкаева заявила об искажении расшифровки его разговора с Сечиным

15.11 10:33
Так что Сечина мы сегодня снова не увидим.
Теги: суды , Алексей Улюкаев , Игорь Сечин , «Роснефть»
Авторы: Артем Солодков, Маргарита Алехина, Алина Фадеева.
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