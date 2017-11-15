Сечин повторно не явился на суд по делу Улюкаева. Как это было

Кроме всего прочего, у Улюкаева проблемы с зубным мостом. По словам адвоката, один из врачей уже дал показания, что Улюкаеву нужно обследование со стороны специалистов.

В связи с этим защита просит разрешить Улюкаеву посетить медицинский центр для оказания стоматологической помощи и проведения необходимых процедур.