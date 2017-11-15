Сечин повторно не явился на суд по делу Улюкаева. Как это было

На вопрос о том, повлияет ли каким-нибудь образом на ход процесса публикация материалов прослушки в прессе, адвокат Тимофей Гриднев ответил: «Не знаю, я даже их не смотрел. К процессу готовился».
Суд также удовлетворил ходатайство об отложении дела. Что касается повестки Сечину, то суд направит ее в третий раз. Он, как и Калиниченко, должен будет явиться в суд 22 ноября в 10:00 мск.
Обвинители говорят, что можно было не заявлять ходатайство, а просто рассмотреть ее заявление. Судья соглашается — по ее словам, подобные вопросы не разрешаются в рамках уголовного дела, эту просьбу нужно разрешать вне судебного заседания, что суд и сделает отдельно.
Кроме всего прочего, у Улюкаева проблемы с зубным мостом. По словам адвоката, один из врачей уже дал показания, что Улюкаеву нужно обследование со стороны специалистов.
В связи с этим защита просит разрешить Улюкаеву посетить медицинский центр для оказания стоматологической помощи и проведения необходимых процедур.
«В связи со стрессовым характером дела состояние Улюкаева ухудшилось, согласно заключению офтальмолога, есть подозрение на разрыв сетчатки. Может быть подозрение на диабет, также есть ряд хронических заболеваний, которые требуют постоянного медицинского осмотра. Улюкаев страдает длительными головными болями, которые сопровождаются головокружениями и нарушением координации, у него наблюдается критическая потеря веса», — говорит адвокат.
По ее словам, установить причины ухудшения здоровья можно только с помощью специалиста, но Улюкаев имеет возможность вызвать только врача скорой помощи, у которого нет необходимых навыков и оборудования.
Адвокат Лариса Каштанова заявляет еще одно ходатайство организационного характера. Оно касается меры пресечения в отношении Улюкаева — домашнего ареста.
«В отношении Улюкаева избрана мера пресечения — домашний арест и запрет на общение со всеми, кроме близких родственников. Эта мера действует до 27 января, он уже год под арестом, и наложенные на него ограничения исключают возможность пригласить медицинского специалиста», — говорит защитник.
В итоге адвокаты просят суд отложить рассмотрение до этой даты, а также снова направить повестки свидетелям Сечину и Калиниченко.
— Нет, ну Калиниченко два месяца не будет, — говорит судья.
— И что? — напирает Гриднев.
— Калиниченко за пределами Москвы.
— Будем ждать.
Адвокат Тимофей Гриднев говорит, что явка эксперта будет обеспечена 20 ноября.
Квеидзе просит пригласить Галяшину в качестве свидетеля. Но в другой день, потому что сегодня эксперт занята. «Считаю ее чрезвычайно важным свидетелем», — добавляет Бурковская.
Квеидзе напоминает, что в расшифровке Южного экспертного центра присутствует слово «Гоа», а в экспертизе ФСБ этого слова нет. По ее словам, некоторые данные психолингвистической и фоноскопической экспертиз противоречат друг другу, а на одном из заключений подпись проставлена задним числом.
Квеидзе просит приобщить экспертизу СОДЭКСа как равноценную уже представленным и рассмотреть ее в суде. Автор экспертизы — профессор кафедры судебных экспертиз МГЮА имени О.Е.Кутафина Елена Галяшина.
Судья задумчиво листает материалы защиты.
Адвокат Квеидзе заявляет ходатайство: защита обратилась в
АНО СОДЭКС («Содружество экспертов» при МГЮА имени О.Е.Кутафина) с просьбой дать заключение по экспертизе, сделанной Южный экспертным центром на этапе следствия. Экспертиза касалась расшифровки диалога между Игорем Сечиным и Алексеем Улюкаевым, защита считает, что она была сделана с ошибками, и теперь просит приобщить соответствующее заключение СОДЭКСа.