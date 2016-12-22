Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,26 57,76 EUR Нал. 68,66 68,09 USD Бирж. 57,98 -0,35 EUR Бирж. 68,41 -0,09 USD ЦБ. 58,07 -0,24 EUR ЦБ. 68,36 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 4812,98 +47,44 ММВБ 2086,91 -0,45% РТС 1134,86 +0,21% Brent 56,88 +1,99% DJIA 22796,01 +0,15% Nasdaq 6570,17 -0,15% FTSE 7538,27 +0,40%
Адвокат Улюкаева заявила об искажении расшифровки его разговора с Сечиным
Лента новостей
В Москве осудили четырех фигурантов дела сообщества «Смотра.ру» 19:24, Общество Слишком горячая линия: почему Россия и США могут столкнуться в Сирии 19:23, Мнение Отец «пьяного мальчика» потребовал моральной компенсации в 10 млн руб. 19:17, Общество Из Пушкино приостановили вывоз мусора из-за конфликта с подрядчиком 19:10, Общество Арендаторы «Синдики» сообщили о нескольких очагах возгорания в ТЦ 19:06, Общество Сбербанк заподозрил руководство «Юлмарта» в мошенничестве 19:05, Бизнес В Тунисе российские туристы попали в ДТП 19:05, Общество Футбол. Товарищеский матч. Россия — Иран. Онлайн 19:00, Спорт Акции UC Rusal продадут с дисконтом в 5–7,5% 18:59, Бизнес Минобороны опубликовало видео ударов по боевикам в Дейр-эз-Зоре 18:54, Политика В Генпрокуратуре рассказали о выплатах от «дочки» HSBC по делу Браудера 18:50, Бизнес Dow Jones по ошибке объявил о покупке Google компании Apple 18:50, Бизнес Путин заявил о криптовалютных рисках 18:37, Финансы В ПАСЕ впервые избрали президентом гражданку Кипра 18:29, Политика «Роснефть» подала в суд на газету «Коммерсантъ» 18:28, Бизнес Адвокат Улюкаева заявила об искажении расшифровки его разговора с Сечиным 18:17, Бизнес В Подмосковье шестилетний ребенок погиб под колесами электрички 18:12, Общество Путин рассказал о мерах по поддержке президента Молдавии 18:09, Политика Шойгу рассказал об отработке действий против боевиков ИГ на «Западе-2017» 18:09, Политика Отток капитала из России с начала года увеличился вдвое 17:49, Финансы Путин проведет в Сочи встречу по криптовалютам с главами Минфина и ЦБ 17:46, Политика Христо Стоичкова решили снять с поста почетного консула в Испании 17:44, Политика Суд освободил убийц Немцова от уплаты штрафа 17:39, Общество Шойгу лишит выходного пособия попавшихся на наркотиках военных 17:36, Общество Шакро Молодой и Итальянец отказались признать вину в вымогательстве 17:33, Общество Трамп заявил о готовности померяться IQ с Тиллерсоном 17:29, Политика Тест: что вы знаете о зимнем вождении 17:28, Партнерский материал Алекперов допустил IPO крупнейшего покупателя российской нефти 17:28, Бизнес
Адвокат Улюкаева заявила об искажении расшифровки его разговора с Сечиным
Дело Улюкаева, 18:17
0
Адвокат Улюкаева заявила об искажении расшифровки его разговора с Сечиным
Зачитанная гособвинителем на суде расшифровка диалога между Игорем Сечиным и Алексеем Улюкаевым сделана с ошибками, заявила РБК адвокат Улюкаева. Защита экс-министра представит альтернативную экспертизу
Алексей Улюкаев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Москва или Гоа?

Адвокаты Алексея Улюкаева представят суду альтернативное экспертное заключение о содержании телефонных разговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и обвиняемого в получении взятки экс-министра, рассказала РБК адвокат подсудимого Виктория Бурковская. По заказу защиты его подготовило АНО «СОДЭКС» («Содружество экспертов» при МГЮА им. О.Е. Кутафина), адвокаты будут ходатайствовать о приобщении документа к делу, объяснила она. Представитель СОДЭКСа отказался от комментариев.

Главный вывод альтернативной экспертизы касается расшифровки телефонного разговора Сечина и Улюкаева 14 ноября. В ходе этой беседы Сечин в трактовке ранее проведенной по заказу Следственного комитета и озвученной в ходе суда лингвистической экспертизы произнес фразу: «Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы, там, в Гоа».

Полная запись прослушки переговоров Сечина и Улюкаева
Бизнес

В этот же день Сечин пригласил Улюкаева заехать в «Роснефть», где сказал, что «задание выполнено», и передал экс-министру сумку с деньгами. Упоминание в разговоре индийского штата важно для обвинительного заключения, в котором говорится, что именно в Гоа Улюкаев потребовал у Сечина взятку в $2 млн.

Психолого-лингвистическую экспертизу этого разговора ранее проводили эксперты «Южного экспертного центра» по постановлению старшего следователя при председателе Следственного комитета полковника Нестерова Р.А.

Сотрудники СОДЭКСа пришли к выводу, что в телефонном разговоре 14 ноября между Сечиным и Улюкаевым слово «Гоа» не произносилось, его домыслили эксперты «Южного экспертного центра», которые проводили психолого-лингвистическую экспертизу, говорит Бурковская, утверждая, что к компетенции экспертов «Южного экспертного центра» не относилась расшифровка аудиозаписей. «Для того чтобы изучить тексты, они могли запросить расшифровки, сделанные уполномоченными экспертами ФСБ с использованием специального оборудования и методик. В расшифровках, сделанных ФСБ, слова «Гоа» нет, а фраза звучит так: «Ну во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы, там... (неразборчиво)», — пересказала Бурковская доводы экспертов СОДЭКСа.

Краткое содержание разговора Сечина и Улюкаева перед арестом министра
Политика

«Вместо этого эксперты «Южного экспертного центра» самостоятельно прослушали аудиозапись с помощью VLC media и сделали расшифровку с ошибками, неправильно расставив знаки препинания, домыслив «Гоа» и другие слова в диалоге», — указали специалисты СОДЭКСа, выводы которых цитирует адвокат Улюкаева.​

Один из экспертов «Южного экспертного центра», которые готовили заключение, Алексей Рыженко отказался комментировать выводы СОДЭКСа. Эксперты-лингвисты также имеют компетенцию и в области фоноскопии и исследовании аудиозаписей, сказал РБК второй эксперт и гендиректор «Южного экспертного центра» Виктор Кисляков. «Мы имели компетенцию и обязаны были сами исследовать аудиозаписи», — объяснил он. Кисляков также отметил, что разные эксперты могут по-разному слышать отдельные слова или части слов, сочетания звуков, «это как раз нормально». Комментировать содержание экспертного заключения он отказался.

Бурковская напомнила, что в постановлении о возбуждении уголовного дела от 15 ноября 2016 года сказано, что взятку Улюкаев требовал в Москве в октябре—ноябре. «И только в середине следственных действий появляется версия о том, что министр потребовал взятку в Гоа в присутствии более, чем 30 людей под вспышки телекамер», — заключила адвокат.

Приватизация или взятка?

Другой вывод, который сделан в заключении СОДЭКСа, касается смысла фразы о «выполненном задании». По версии обвинения, слова Сечина — «Так, пока туда-сюда, собрали объем. Ну вообще-то можешь считать задание выполненным. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем» — означают именно передачу взятки.

«Объем собрали» означает, что собрали деньги, «задание выполнено» — передачу этих денег, считает обвинение.

Но эти фразы могут быть связаны с темой приватизации «Роснефти» (19,5% акций проданы в декабре 2016 года. — РБК), указывают эксперты СОДЭКСа, которых цитирует Бурковская. В доказательство этой трактовки альтернативная экспертиза приводит фразы Сечина, который рассказывает приехавшему в офис «Роснефти» Улюкаеву о приватизации компании: «по приватизации мы работаем» — «с ними тоже работаем» — «Да. Вот. Работаем и не расслабляемся» — «настойчиво работаем для того, чтобы выполнить задание полностью». Ранее именно о такой трактовке этой части диалога РБК говорила и Бурковская.

Алексей Улюкаев был арестован 15 ноября 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн. По версии обвинения, взятку Улюкаев потребовал у Сечина в Гоа во время проведения саммита БРИКС 15–16 октября. Как рассказал Игорь Сечин на допросе, 15 октября Улюкаев якобы подошел к нему и стал обсуждать недавно состоявшуюся приватизацию «Башнефти» (50,08% проданы за 330 млрд руб. «Роснефти» 12 октября 2016 года). Улюкаев якобы рассказал Сечину, что Минэкономразвития дало положительную оценку по вопросу участия в приватизации «Роснефти» (летом многие чиновники правительства говорили о том, что участие «Роснефти» в приватизации нецелесообразно), и попросил за это отблагодарить. Сечин переспросил Улюкаева, каким образом понимать его просьбу. Тогда Улюкаев жестом в виде двух пальцев показал Сечину размер вознаграждения, устно уточнив, что он соответствует $2 млн, рассказывал Сечин в ходе допроса. Улюкаев также дал понять, что от передачи «благодарности» будут зависеть заключения министерства по другим сделкам «Роснефти», утверждает обвинение. После этого Сечин рассказал о диалоге экс-генералу ФСБ Олегу Феоктистову, который на тот момент возглавлял службу безопасности «Роснефти». Феоктистов написал обращение главе ФСБ Александру Бортникову, после этого на территории «Роснефти» был проведен следственный эксперимент, завершившийся арестом экс-министра.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Игорь Сечин , «Башнефть» , «Роснефть» , Алексей Улюкаев
Главное
Суд освободил убийц Немцова от уплаты штрафа Общество
Материалы по теме
Прокурор рассказал о золотых монетах и дорогих часах в кабинете Улюкаева Политика
Содержимое корзинки с колбасой для Улюкаева уничтожили по решению суда Политика
Журналисты впервые засняли организовавшего арест Улюкаева генерала ФСБ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку