Адвокат Улюкаева заявила об искажении расшифровки его разговора с Сечиным

Зачитанная гособвинителем на суде расшифровка диалога между Игорем Сечиным и Алексеем Улюкаевым сделана с ошибками, заявила РБК адвокат Улюкаева. Защита экс-министра представит альтернативную экспертизу

Алексей Улюкаев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Москва или Гоа?

Адвокаты Алексея Улюкаева представят суду альтернативное экспертное заключение о содержании телефонных разговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и обвиняемого в получении взятки экс-министра, рассказала РБК адвокат подсудимого Виктория Бурковская. По заказу защиты его подготовило АНО «СОДЭКС» («Содружество экспертов» при МГЮА им. О.Е. Кутафина), адвокаты будут ходатайствовать о приобщении документа к делу, объяснила она. Представитель СОДЭКСа отказался от комментариев.

Главный вывод альтернативной экспертизы касается расшифровки телефонного разговора Сечина и Улюкаева 14 ноября. В ходе этой беседы Сечин в трактовке ранее проведенной по заказу Следственного комитета и озвученной в ходе суда лингвистической экспертизы произнес фразу: «Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы, там, в Гоа».

В этот же день Сечин пригласил Улюкаева заехать в «Роснефть», где сказал, что «задание выполнено», и передал экс-министру сумку с деньгами. Упоминание в разговоре индийского штата важно для обвинительного заключения, в котором говорится, что именно в Гоа Улюкаев потребовал у Сечина взятку в $2 млн.

Психолого-лингвистическую экспертизу этого разговора ранее проводили эксперты «Южного экспертного центра» по постановлению старшего следователя при председателе Следственного комитета полковника Нестерова Р.А.

Сотрудники СОДЭКСа пришли к выводу, что в телефонном разговоре 14 ноября между Сечиным и Улюкаевым слово «Гоа» не произносилось, его домыслили эксперты «Южного экспертного центра», которые проводили психолого-лингвистическую экспертизу, говорит Бурковская, утверждая, что к компетенции экспертов «Южного экспертного центра» не относилась расшифровка аудиозаписей. «Для того чтобы изучить тексты, они могли запросить расшифровки, сделанные уполномоченными экспертами ФСБ с использованием специального оборудования и методик. В расшифровках, сделанных ФСБ, слова «Гоа» нет, а фраза звучит так: «Ну во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы, там... (неразборчиво)», — пересказала Бурковская доводы экспертов СОДЭКСа.

«Вместо этого эксперты «Южного экспертного центра» самостоятельно прослушали аудиозапись с помощью VLC media и сделали расшифровку с ошибками, неправильно расставив знаки препинания, домыслив «Гоа» и другие слова в диалоге», — указали специалисты СОДЭКСа, выводы которых цитирует адвокат Улюкаева.​

Один из экспертов «Южного экспертного центра», которые готовили заключение, Алексей Рыженко отказался комментировать выводы СОДЭКСа. Эксперты-лингвисты также имеют компетенцию и в области фоноскопии и исследовании аудиозаписей, сказал РБК второй эксперт и гендиректор «Южного экспертного центра» Виктор Кисляков. «Мы имели компетенцию и обязаны были сами исследовать аудиозаписи», — объяснил он. Кисляков также отметил, что разные эксперты могут по-разному слышать отдельные слова или части слов, сочетания звуков, «это как раз нормально». Комментировать содержание экспертного заключения он отказался.

Бурковская напомнила, что в постановлении о возбуждении уголовного дела от 15 ноября 2016 года сказано, что взятку Улюкаев требовал в Москве в октябре—ноябре. «И только в середине следственных действий появляется версия о том, что министр потребовал взятку в Гоа в присутствии более, чем 30 людей под вспышки телекамер», — заключила адвокат.

Приватизация или взятка?

Другой вывод, который сделан в заключении СОДЭКСа, касается смысла фразы о «выполненном задании». По версии обвинения, слова Сечина — «Так, пока туда-сюда, собрали объем. Ну вообще-то можешь считать задание выполненным. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем» — означают именно передачу взятки.

«Объем собрали» означает, что собрали деньги, «задание выполнено» — передачу этих денег, считает обвинение.

Но эти фразы могут быть связаны с темой приватизации «Роснефти» (19,5% акций проданы в декабре 2016 года. — РБК), указывают эксперты СОДЭКСа, которых цитирует Бурковская. В доказательство этой трактовки альтернативная экспертиза приводит фразы Сечина, который рассказывает приехавшему в офис «Роснефти» Улюкаеву о приватизации компании: «по приватизации мы работаем» — «с ними тоже работаем» — «Да. Вот. Работаем и не расслабляемся» — «настойчиво работаем для того, чтобы выполнить задание полностью». Ранее именно о такой трактовке этой части диалога РБК говорила и Бурковская.