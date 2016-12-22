Адвокат Улюкаева заявила об искажении расшифровки его разговора с Сечиным

Москва или Гоа?
Адвокаты Алексея Улюкаева представят суду альтернативное экспертное заключение о содержании телефонных разговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и обвиняемого в получении взятки экс-министра, рассказала РБК адвокат подсудимого Виктория Бурковская. По заказу защиты его подготовило АНО «СОДЭКС» («Содружество экспертов» при МГЮА им. О.Е. Кутафина), адвокаты будут ходатайствовать о приобщении документа к делу, объяснила она. Представитель СОДЭКСа отказался от комментариев.
Главный вывод альтернативной экспертизы касается расшифровки телефонного разговора Сечина и Улюкаева 14 ноября. В ходе этой беседы Сечин в трактовке ранее проведенной по заказу Следственного комитета и озвученной в ходе суда лингвистической экспертизы произнес фразу: «Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы, там, в Гоа».
В этот же день Сечин пригласил Улюкаева заехать в «Роснефть», где сказал, что «задание выполнено», и передал экс-министру сумку с деньгами. Упоминание в разговоре индийского штата важно для обвинительного заключения, в котором говорится, что именно в Гоа Улюкаев потребовал у Сечина взятку в $2 млн.
Психолого-лингвистическую экспертизу этого разговора ранее проводили эксперты «Южного экспертного центра» по постановлению старшего следователя при председателе Следственного комитета полковника Нестерова Р.А.
Сотрудники СОДЭКСа пришли к выводу, что в телефонном разговоре 14 ноября между Сечиным и Улюкаевым слово «Гоа» не произносилось, его домыслили эксперты «Южного экспертного центра», которые проводили психолого-лингвистическую экспертизу, говорит Бурковская, утверждая, что к компетенции экспертов «Южного экспертного центра» не относилась расшифровка аудиозаписей. «Для того чтобы изучить тексты, они могли запросить расшифровки, сделанные уполномоченными экспертами ФСБ с использованием специального оборудования и методик. В расшифровках, сделанных ФСБ, слова «Гоа» нет, а фраза звучит так: «Ну во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы, там... (неразборчиво)», — пересказала Бурковская доводы экспертов СОДЭКСа.
«Вместо этого эксперты «Южного экспертного центра» самостоятельно прослушали аудиозапись с помощью VLC media и сделали расшифровку с ошибками, неправильно расставив знаки препинания, домыслив «Гоа» и другие слова в диалоге», — указали специалисты СОДЭКСа, выводы которых цитирует адвокат Улюкаева.
Один из экспертов «Южного экспертного центра», которые готовили заключение, Алексей Рыженко отказался комментировать выводы СОДЭКСа. Эксперты-лингвисты также имеют компетенцию и в области фоноскопии и исследовании аудиозаписей, сказал РБК второй эксперт и гендиректор «Южного экспертного центра» Виктор Кисляков. «Мы имели компетенцию и обязаны были сами исследовать аудиозаписи», — объяснил он. Кисляков также отметил, что разные эксперты могут по-разному слышать отдельные слова или части слов, сочетания звуков, «это как раз нормально». Комментировать содержание экспертного заключения он отказался.
Бурковская напомнила, что в постановлении о возбуждении уголовного дела от 15 ноября 2016 года сказано, что взятку Улюкаев требовал в Москве в октябре—ноябре. «И только в середине следственных действий появляется версия о том, что министр потребовал взятку в Гоа в присутствии более, чем 30 людей под вспышки телекамер», — заключила адвокат.
Приватизация или взятка?
Другой вывод, который сделан в заключении СОДЭКСа, касается смысла фразы о «выполненном задании». По версии обвинения, слова Сечина — «Так, пока туда-сюда, собрали объем. Ну вообще-то можешь считать задание выполненным. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем» — означают именно передачу взятки.
«Объем собрали» означает, что собрали деньги, «задание выполнено» — передачу этих денег, считает обвинение.
Но эти фразы могут быть связаны с темой приватизации «Роснефти» (19,5% акций проданы в декабре 2016 года. — РБК), указывают эксперты СОДЭКСа, которых цитирует Бурковская. В доказательство этой трактовки альтернативная экспертиза приводит фразы Сечина, который рассказывает приехавшему в офис «Роснефти» Улюкаеву о приватизации компании: «по приватизации мы работаем» — «с ними тоже работаем» — «Да. Вот. Работаем и не расслабляемся» — «настойчиво работаем для того, чтобы выполнить задание полностью». Ранее именно о такой трактовке этой части диалога РБК говорила и Бурковская.
Алексей Улюкаев был арестован 15 ноября 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн. По версии обвинения, взятку Улюкаев потребовал у Сечина в Гоа во время проведения саммита БРИКС 15–16 октября. Как рассказал Игорь Сечин на допросе, 15 октября Улюкаев якобы подошел к нему и стал обсуждать недавно состоявшуюся приватизацию «Башнефти» (50,08% проданы за 330 млрд руб. «Роснефти» 12 октября 2016 года). Улюкаев якобы рассказал Сечину, что Минэкономразвития дало положительную оценку по вопросу участия в приватизации «Роснефти» (летом многие чиновники правительства говорили о том, что участие «Роснефти» в приватизации нецелесообразно), и попросил за это отблагодарить. Сечин переспросил Улюкаева, каким образом понимать его просьбу. Тогда Улюкаев жестом в виде двух пальцев показал Сечину размер вознаграждения, устно уточнив, что он соответствует $2 млн, рассказывал Сечин в ходе допроса. Улюкаев также дал понять, что от передачи «благодарности» будут зависеть заключения министерства по другим сделкам «Роснефти», утверждает обвинение. После этого Сечин рассказал о диалоге экс-генералу ФСБ Олегу Феоктистову, который на тот момент возглавлял службу безопасности «Роснефти». Феоктистов написал обращение главе ФСБ Александру Бортникову, после этого на территории «Роснефти» был проведен следственный эксперимент, завершившийся арестом экс-министра.