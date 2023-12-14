Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 659-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Бывший глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВСУ Валерия Залужного передать Украине истребители F-16, сообщает Washington Post. Инцидент произошел во время телефонного разговора между Милли и Залужным после утечки секретных документов Пентагона в апреле 2023 года. Последний заверил, что утечка будет полезна Украине. «Там не написано, что у нас там есть F-16, так что пришлите нам несколько таких как можно скорее», — приводит слова Залужного газета. В ответ, по словам ее источника, Милли рассмеялся.
За ночь на 14 декабря над Московской и Калужской областями были сбиты или перехвачены девять беспилотников, сообщило Минобороны. До этого мэр Москвы рассказал о двух аппаратах, которые сбили силы ПВО в Наро-Фоминске. Калужский губернатор Шапша сообщил об одном дроне.
ВСУ обстреляли поселок Забрама в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
В результате обстрела в поселке частично нарушено энергоснабжение. Из-за того, что населенный пункт находится у границы с Украиной, аварийные бригады «приступят к восстановительным работам утром».
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе общения с подписчиками своего Telegram канала заявил, что план по частичной мобилизации в регионе выполнен на 1500%. «Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии. Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу», - сказал он.
Национальный банк Украины впервые в истории поднял официальный курс доллара выше 37 гривен, сообщает Klymenko Time.
Львовский балет анонсировал показ в польском Вроцлаве балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, сообщает «Страна ua». Утверждается, что в составе труппы будут солисты Мариинского и Большого театров из России. Все билеты на спектакль уже проданы.
Агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия заморозила выделение Венгрии 10 млрд евро. Предполагалось, что после этого Будапешт мог согласиться на финансовую помощь Киеву.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Петровском районе города ранены двое мужчин.
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен пообещала отправить на рассмотрение в парламент законопроект о предоставлении Украине военной помощи на 1 млрд евро. В него войдут в том числе боеприпасы, дроны и танки.
В Белгородской области автомобиль подорвался на мине, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Машина подорвалась в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Этот хутор находится примерно в километре от границы с Сумской областью Украины.
В автомобиле находились мирные жители. «У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма», — сообщил Гладков. Их доставят в больницу в Белгороде. У еще одного пострадавшего сотрясение мозга, он находится в центральной районной больнице.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, три САУ «Акация», четыре САУ «Гвоздика».
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное;
- на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Червоной Дибровы;
- на Донецком направлении отражены атаки в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, Старомайорское;
- на Запорожском направлении отражена атака севернее Новопрокоповки.
В львовском областном военкомате прокомментировали сообщения о том, что во Львове сотрудник угрожал священнику и выписал ему повестку. Там заявили, что мужчина в военной форме не работает в военкомате и является гражданским лицом. При этом сам по себе факт вручения повестки священнику там назвали правомерным и объяснили, что вызывали служителя церкви для уточнения данных.
Глава Крыма Сергей Аксенов приветствовал планы по возобновлению аэропорта в Краснодаре, что, по его мнению, позитивно повлияет на логистику и позволит крымчанам и гостям региона проще добираться до полуострова. «Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности», — написал он в Telegram.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Куйбышевского района города погиб мужчина 1951 года рождения.
Владимир Зеленский после вылета из США отправился в столицу Норвегии Осло. Там он примет участие в саммите глав правительстве северных стран (Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции).
Киевские власти не сообщили, было ли попадание ракет по инфраструктурным объектам во время ночного обстрела города, однако рассказали о 53 раненых. По словам мэра Киева Виталия Кличко, 20 человек госпитализированы. В городской военной администрации объяснили, что причинами инцидентов стали падения обломков в Голосеевском, Дарницком и Деснянском районах.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил телеграм-каналу Shot, что аэропорт Краснодара, закрытый с 24 февраля 2022 года, могут открыть после тестового полета, который пройдет 15 декабря. В ноябре три источника РБК в авиаотрасли также сообщали, что помимо Краснодара власти рассматривают вариант скорого открытия аэропорта Элисты.
Дмитрий Медведев, разбирая выступление Джо Байдена во время визита в Вашингтон Владимира Зеленского, пришел к выводу, что США посчитают «победой» Украины ее сохранение в качестве независимого государства без учета границ. Помимо этого он заметил, что американский президент ничего не говорил про контрнаступление. «Как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм», - написал он в Telegram.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ночью в Киеве целью обстрелов был объект критической инфраструктуры. Он не уточнил, было ли попадание по нему.