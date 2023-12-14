В Белгородской области автомобиль подорвался на мине, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Машина подорвалась в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Этот хутор находится примерно в километре от границы с Сумской областью Украины.

В автомобиле находились мирные жители. «У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма», — сообщил Гладков. Их доставят в больницу в Белгороде. У еще одного пострадавшего сотрясение мозга, он находится в центральной районной больнице.