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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 659-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:18

Бывший глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВСУ Валерия Залужного передать Украине истребители F-16, сообщает Washington Post. Инцидент произошел во время телефонного разговора между Милли и Залужным после утечки секретных документов Пентагона в апреле 2023 года. Последний заверил, что утечка будет полезна Украине. «Там не написано, что у нас там есть F-16, так что пришлите нам несколько таких как можно скорее», — приводит слова Залужного газета. В ответ, по словам ее источника, Милли рассмеялся.

06:52

За ночь на 14 декабря над Московской и Калужской областями были сбиты или перехвачены девять беспилотников, сообщило Минобороны. До этого мэр Москвы рассказал о двух аппаратах, которые сбили силы ПВО в Наро-Фоминске. Калужский губернатор Шапша сообщил об одном дроне.

Вчера 20:26

ВСУ обстреляли поселок Забрама в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

В результате обстрела в поселке частично нарушено энергоснабжение. Из-за того, что населенный пункт находится у границы с Украиной, аварийные бригады «приступят к восстановительным работам утром».

Вчера 18:15

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе общения с подписчиками своего Telegram канала заявил, что план по частичной мобилизации в регионе выполнен на 1500%. «Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии. Это всех их подчиненные, под их приказом они выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу», - сказал он.

Вчера 18:12

Национальный банк Украины впервые в истории поднял официальный курс доллара выше 37 гривен, сообщает Klymenko Time.

Вчера 18:00

Львовский балет анонсировал показ в польском Вроцлаве балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, сообщает «Страна ua». Утверждается, что в составе труппы будут солисты Мариинского и Большого театров из России. Все билеты на спектакль уже проданы.

Вчера 17:47

Агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия заморозила выделение Венгрии 10 млрд евро. Предполагалось, что после этого Будапешт мог согласиться на финансовую помощь Киеву.

Вчера 16:56

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Петровском районе города ранены двое мужчин.

Вчера 16:34

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен пообещала отправить на рассмотрение в парламент законопроект о предоставлении Украине военной помощи на 1 млрд евро. В него войдут в том числе боеприпасы, дроны и танки.

Вчера 15:10

В Белгородской области автомобиль подорвался на мине, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Машина подорвалась в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Этот хутор находится примерно в километре от границы с Сумской областью Украины.

В автомобиле находились мирные жители. «У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма», — сообщил Гладков. Их доставят в больницу в Белгороде. У еще одного пострадавшего сотрясение мозга, он находится в центральной районной больнице.

Вчера 14:34

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, три САУ «Акация», четыре САУ «Гвоздика».

Вчера 14:18

Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении отражены восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Ягодное;
  • на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Червоной Дибровы;
  • на Донецком направлении отражены атаки в районах населенных пунктов Клещеевка и Шумы;
  • на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, Старомайорское;
  • на Запорожском направлении отражена атака севернее Новопрокоповки.
Вчера 13:33

В львовском областном военкомате прокомментировали сообщения о том, что во Львове сотрудник угрожал священнику и выписал ему повестку. Там заявили, что мужчина в военной форме не работает в военкомате и является гражданским лицом. При этом сам по себе факт вручения повестки священнику там назвали правомерным и объяснили, что вызывали служителя церкви для уточнения данных.

Вчера 13:00

Глава Крыма Сергей Аксенов приветствовал планы по возобновлению аэропорта в Краснодаре, что, по его мнению, позитивно повлияет на логистику и позволит крымчанам и гостям региона проще добираться до полуострова. «Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности», — написал он в Telegram.

Вчера 12:24

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Куйбышевского района города погиб мужчина 1951 года рождения.

Вчера 12:22

Владимир Зеленский после вылета из США отправился в столицу Норвегии Осло. Там он примет участие в саммите глав правительстве северных стран (Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции).

Вчера 12:07

Киевские власти не сообщили, было ли попадание ракет по инфраструктурным объектам во время ночного обстрела города, однако рассказали о 53 раненых. По словам мэра Киева Виталия Кличко, 20 человек госпитализированы. В городской военной администрации объяснили, что причинами инцидентов стали падения обломков в Голосеевском, Дарницком и Деснянском районах.

Вчера 12:00

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил телеграм-каналу Shot, что аэропорт Краснодара, закрытый с 24 февраля 2022 года, могут открыть после тестового полета, который пройдет 15 декабря. В ноябре три источника РБК в авиаотрасли также сообщали, что помимо Краснодара власти рассматривают вариант скорого открытия аэропорта Элисты.

Вчера 10:59

Дмитрий Медведев, разбирая выступление Джо Байдена во время визита в Вашингтон Владимира Зеленского, пришел к выводу, что США посчитают «победой» Украины ее сохранение в качестве независимого государства без учета границ. Помимо этого он заметил, что американский президент ничего не говорил про контрнаступление. «Как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм», - написал он в Telegram.

Вчера 10:33

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ночью в Киеве целью обстрелов был объект критической инфраструктуры. Он не уточнил, было ли попадание по нему.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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