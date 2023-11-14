Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 629-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном рассказал об обстановке в зоне боевых действий, назвав ее «сложной, но контролируемой».
По его словам, «самыми горячими» остаются авдеевское, купянское и марьинское направления.
В Севастополе похоронили погибшего начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, под руководством которого подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь», сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями», — написал Развожаев в телеграм-канале.
США выкупили у Иордании 60 зенитных самоходных установок Gepard для последующей отправки на Украину, сообщает De Telegraaf. В 2016 году эти машины было проданы Амману Нидерландами.
Предполагается, что ВСУ будут использовать их главным образом для защиты от беспилотников, хотя в принципе Gepard может сбивать и большие воздушные цели, отмечает издание.
Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на село Горналь Суджанского района.
«Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина», — написал глава региона в телеграм-канале. Раненого доставили в больницу, где ему удалили осколки и отпустили домой.
ЕК представит очередной, 12-й, пакет санкций против России в среду, 15 ноября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы финализируем последние детали этого пакета», — сказал Боррель. В среду на заседании его должна согласовать Еврокомиссия, после чего одобрить Совет ЕС.
В новый пакет войдут, в частности, персональные санкции, запрет на экспорт алмазов и другие экспортные ограничения, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций.
Венгрия заблокировала передачу Украине военной помощи ЕС на сумму в 500 млн евро. В Будапеште заявили, что до сих пор не получили гарантий, что венгерские компании не окажутся в списке «спонсоров войны». Также там обвиняют Киев в ущемлении прав венгров, проживающих в Закарпатье.
В Харькове к пожизненному заключению приговорили местного жителя, которого признали виновным в корректировке удара по зданию областной администрации в прошлом году. Мужчина свою вину не признал и выразил надежду, что войдет в списки для обмена и уедет в Россию.
Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил бывшего депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (сейчас является запрещенной на Украине) Илью Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества, передает УНИАН.
Его признали виновным по четырем статьям УК, в том числе в призывах к свержению конституционного строя и в госизмене.
Экс-депутат покинул Украину в январе 2022 года. Через несколько месяцев он заявил, что собирается просить политического убежища в России.
68-летний священник Украинской православной церкви Московского патриархата Дмитрий Сидор из Ужгорода заявил, что получил повестку в военкомат. Его слова приводит «Страна.ua».
По данным издания, сейчас священнослужитель находится под домашним арестом: против него возбуждено дело о разжигании межконфессиональной розни.
Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 700 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянута в том числе радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка и Тимковка;
- на Краснолиманском направлении отражены четыре атаки в районах Червоной Дибровы и Кременной;
- на Донецком направлении отражены две атаки в районе Белогоровки и Клещеевки;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Никольского и Новомихайловки;
- на Запорожском направлении отражена атака в районе Работино.
Историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала оставить на местах памятники Пушкину и Воронцову, сообщает «Страна ua». Ранее они были исключены из украинского реестра памятников культурного наследия.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. «К сожалению, один человек получил осколочные ранения. В состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в Глушковскую ЦРБ», - написал он в Telegram.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об огневом поражении живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки.
Дмитрий Песков допустил, что Владимир Зеленский мог быть не в курсе теракта на «Северных потоках». По его словам, это должно вызывать тревогу Запада, есои киевский режим не контролирует ситуацию.
«Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — заявили РБК в Минобороны.
Агентства «РИА Новости» и ТАСС аннулировали сообщение о перегруппировке войск к востоку от Днепра.
В Минобороны заявили, что перегруппировка российских войск к востоку от Днепра позволит «высвободить часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях». Об этом сообщает ТАСС.
Командование объединенной группировкой российских войск согласилось с предложением командования группы «Днепр» о передислокации сил на более выгодные позиции к востоку от Днепра, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.