США выкупили у Иордании 60 зенитных самоходных установок Gepard для последующей отправки на Украину, сообщает De Telegraaf. В 2016 году эти машины было проданы Амману Нидерландами.

Предполагается, что ВСУ будут использовать их главным образом для защиты от беспилотников, хотя в принципе Gepard может сбивать и большие воздушные цели, отмечает издание.