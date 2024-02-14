Вице-президент Европарламента Катарина Барли, которая считается главным кандидатом от СДПГ (партия канцлера Олафа Шольца) на выборы в ЕП 2024 года, отвечая на вопрос о создании ядерного арсенала ЕС, предупредила, что рассчитывать на американское ядерное оружие уже не получится.

«Ввиду недавних заявлений Дональда Трампа, вы больше не можете полагаться на него», — заявила политик.

Это произошло после того, как один из основных претендентов на пост президента США Дональд Трамп поделился содержанием встречи с лидерами НАТО во время своего первого президентского срока. Политик рассказал, что президент «одной из больших стран» спросил его, получит ли защиту от нападения России та страна, которая не выполнила план альянса по тратам на оборону. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли ЕС собственное ядерное оружие, Катарина Барли заявила, что «на пути формирования европейской армии это может стать темой для обсуждения». В то же время она подчеркнула, что в интересах американцев по-прежнему обеспечить ядерное сдерживание для Европы.