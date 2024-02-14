Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 721-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки были обстреляны Белгородский, Волоконовский, Краснояружский, Ракитянский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский городские округа. В селе Солоти осколочные ранения получила женщина. Разрушения выявлены в поселке Разумное.
Минобороны сообщило, что в ночь на 14 февраля российские силы противовоздушной обороны перехватили девять украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным морем.
Опыт боевых действий на Украине начинает влиять на мышление вооруженных сил других стран, говорится в ежегодном The Military Balance 2024, который публикует Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies — IISS).
Речь идет, в частности, о том, что придется уделять больше внимания артиллерии, дронам-камикадзе (барражирующие боеприпасы), системам для борьбы с дронами, а также тому, какие возможности и угрозы могут создавать подводные беспилотные аппараты.
«Во многих вооруженных силах вырос интерес к подводным беспилотникам, — отмечают аналитики. — Этот интерес подогревает то, что такие системы могут мониторить уязвимую критически важную национальную инфраструктуру, которая проходит по недостаточно контролируемому морскому дну и может быть атакована».
Новый главком ВСУ Александр Сырский дал первое после назначения интервью, в котором заявил, что готов при необходимости отступать.
По его словам, ситуация в зоне боевых действий на Украине сейчас «довольно сложная», в связи с чем украинская армия переходит к оборонительной операции. Как он сказал немецкому телеканалу ZDF, «главной ценностью» является «жизнь солдата», поэтому он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом».
Власти Новороссийска предупредили жителей о проведении учений со стрельбами 14 февраля.
«В период с 15:00 мск до 17:00 мск и с 21:00 мск до 23:00 мск в акватории морского порта силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.
Власти просят жителей соблюдать спокойствие.
Вице-президент Европарламента Катарина Барли, которая считается главным кандидатом от СДПГ (партия канцлера Олафа Шольца) на выборы в ЕП 2024 года, отвечая на вопрос о создании ядерного арсенала ЕС, предупредила, что рассчитывать на американское ядерное оружие уже не получится.
«Ввиду недавних заявлений Дональда Трампа, вы больше не можете полагаться на него», — заявила политик.
Это произошло после того, как один из основных претендентов на пост президента США Дональд Трамп поделился содержанием встречи с лидерами НАТО во время своего первого президентского срока. Политик рассказал, что президент «одной из больших стран» спросил его, получит ли защиту от нападения России та страна, которая не выполнила план альянса по тратам на оборону. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят», — сказал Трамп.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли ЕС собственное ядерное оружие, Катарина Барли заявила, что «на пути формирования европейской армии это может стать темой для обсуждения». В то же время она подчеркнула, что в интересах американцев по-прежнему обеспечить ядерное сдерживание для Европы.
Швейцария заняла «откровенно антироссийскую позицию» в конфликте на Украине и не может быть посредником в урегулировании, считает глава МИД Сергей Лавров.
Глава подконтрольной России администрации Харьковской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ранение получил его сотрудник, который на машине вез хлеб жителям одного из населенных пунктов. Автомобиль был атакован беспилотником, раненого в итоге доставили в больницу.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сегодня в городе в последний путь проводили гвардии рядового Василия Гавриленко. Уроженец Сумской области еще в детстве с родителями переехал в Крым. Отслужил срочную службу, работал на предприятиях в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Летом 2023 года заключил контракт с российской армией, а после прохождения подготовки был направлен в зону проведения военной операции. Погиб в бою в районе Невельского (ДНР).
Сергей Гайдай, который на момент начала военной операции, возглавлял подконтрольную Киеву администрацию Луганской области, назначен главой районной администрации Мукачевского района Закарпатской области, сообщает «Страна ua».
Представитель США при НАТО Джулиан Смит усомнился в том, что на предстоящем саммите в июле Украина получит официальное приглашение вступить в альянс, сообщает Reuters.
Исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил в эфире телемарафона, что в результате ночных ударов из строя выведена расположенная в Днепре Приднепровская ТЭС. По его словам, повреждено критическое и крупногабаритное оборудование, восстановление которого может занять месяцы.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Гордеевка Кореневского района. Пострадавших нет. Повреждены окна, заборы и фасады трех домовладений, один автомобиль.
Канада отказалась выдать России ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (Гунько), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российском МИДе.
По словам собеседника агентства, это был формальный отказ, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
В сентябре 2023 года Хунка появился на заседании канадского парламента во время визита Владимира Зеленского. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».
После того как выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», в канадском парламенте извинились за произошедшее, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку. Приглашение Хунки в парламент осудили еврейские организации в Канаде, а также ООН, Польша, Белоруссия и Россия.
Следственный комитет России возбудил против ветерана уголовное дело по статье о геноциде, МВД объявило его в розыск.
Сенат США, контролируемый Демократической партией, одобрил законопроект, предусматривающий $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, передает Reuters.
Теперь проект рассмотрит палата представителей. Ее контролируют республиканцы. Вероятность того, что проект будет принят палатой, мала, пишет агентство.
Россия осуждает военную помощь Украине.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Америка заслуживает больше, чем статус кво, предложенный Сенатом. Сенаторы ранее проголосовали за отдельные пакеты военной помощи, для Украины, Израиля, Тайваня и не стали привязывать этот вопрос к теме ситуации на границе с Мексикой.
Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 1100 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, артиллерийская система М777.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены четыре атаки трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
- на Краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две атаки в районах Торского и Ямполовки;
- на Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Новгородского и Новокалиново, отражены пять атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Ленинское, Шумы, Красногоровка, Георгиевка;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Приютное, Владимировка, Водяное, Урожайное, Пречистовка, Старомайорское;
- на Херсонском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Никополь.
Ракетная опасность в Курской области отменена