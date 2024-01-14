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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 690-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:10

Подписанное Киевом и Лондоном соглашение о гарантиях безопасности двустороннее: Украина поддержит Великобританию, если на нее нападет Россия. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Премьер назвал документ «эталоном», который устанавливает «планку, уровень гарантий безопасности» Украине после завершения военной операции и до момента вступления страны в НАТО. Он выразил уверенность, что и другие страны последуют примеру Британии.

12.01 21:45

Ивано-Франковская областная администрация предложила жителям региона поработать на строительстве защитных укреплений в Донецкой области, сообщает «Страна ua». Согласившимся обещают зарплату в размере 20 тыс. гривен (около ₽45 тыс.), а также отсрочку от призыва на время строительства. Всего на работу готовы принять 300 человек.

12.01 21:08

Минюст включил писателя Бориса Акунина и издание «Холод» в реестр иноагентов.

12.01 20:57

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате поселка шахты имени Гагарина ранение получила мирная жительница.

12.01 20:31

Назначенный накануне министром иностранных дел Франции Стефан Сежурне направился в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает Le Figaro. Ради этого он не стал встречаться с Катрин Колонна, которая должна была передать ему дела в министерстве.

12.01 20:20

Что в итоге подписали Риши Сунак и Владимир Зеленский в Киеве.

12.01 19:02

МВД объявило в розыск Игоря Волобуева, бывшего вице-президента Газпромбанка. Минюст в октябре признал его иноагентом.

Волобуев объявлен в розыск по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

Бывший топ-менеджер выступал против военных действий на Украине, а также вступил в подразделение ВСУ. Волобуев родом из Ахтырки в Сумской области, он более 20 лет работал в «Газпроме» и Газпромбанке. После февраля 2022 года он объявил, что уехал из России.

12.01 18:09

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово, Безымено и частично Гора-Подол и Козинки», - написал он в Telegram.

12.01 17:43

Британский премьер Риши Сунак сообщил о выделении Украине пакета помощи на 2,5 млрд фунтов. В него войдут в том числе артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты, а также беспилотники.

12.01 17:32

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина после вступления в ЕС станет «бастионом против России». По его словам, новый уровень безопасности Киеву обеспечит 42-й статья договора о ЕС, которая предполагает, что в случае агрессии против страны-члена другие государства сообщества должны оказать ему помощь и содействие всеми возможными для них средствами.

12.01 17:02

Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о гарантиях безопасности, сообщает «Европейская правда». Как отметил Сунак, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобный договор, равно как была первым государством, направившим Украине танки и дальнобойные ракеты.

12.01 16:51

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке с помощью беспилотника села Козинка Грайворонского городского округа. «Повреждены три гражданских автомобиля. Опять удар по мирным жителям! Слава Богу никто не пострадал!» - написал он в Telegram.

12.01 16:38

В Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении за неделю подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

12.01 16:28

Минобороны сообщило, что в течение последней недели в плен российским войскам сдались 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении.

12.01 15:44

Минобороны сообщило, что около 14:50 над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотный аппарат самолетного типа.

12.01 15:28

Дмитрий Медведев в своем Telegram задался вопросом, «как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?». «Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стран», - добавил он.

12.01 14:26

Британский премьер Риши Сунак после приезда в Киев пообещал, что поддержка Украины со стороны его страны не ослабнет. «Британия будет с вами столько, сколько понадобится».

12.01 14:11

На Украине в 2023 году резко выросло число непригодных и ограниченно пригодных к воинской службе, сообщает «Страна ua» со ссылкой на данные Национального агентства по предотвращению коррупции. Число непригодных в Полтавской области, например, выросло с 16 до 20%. Число ограниченно пригодных в Днепропетровской области увеличилось с 26% до 51%, а в Винницкой с 15% до 38%.

12.01 14:00

В Киеве на поезде прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Ожидается, что он подпишет с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности.

12.01 13:25

Дмитрий Песков заявил, что в США все больше представителей политического истеблишмента интересуются, на что именно на Украине были потрачены деньги налогоплательщиков. «Помогли ли эти астрономические суммы достичь какого-то результата. Ответ вполне очевиден, и многие, в том числе из-за океана видят этот ответ», - сказал он.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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