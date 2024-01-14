Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 690-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Подписанное Киевом и Лондоном соглашение о гарантиях безопасности двустороннее: Украина поддержит Великобританию, если на нее нападет Россия. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Премьер назвал документ «эталоном», который устанавливает «планку, уровень гарантий безопасности» Украине после завершения военной операции и до момента вступления страны в НАТО. Он выразил уверенность, что и другие страны последуют примеру Британии.
Ивано-Франковская областная администрация предложила жителям региона поработать на строительстве защитных укреплений в Донецкой области, сообщает «Страна ua». Согласившимся обещают зарплату в размере 20 тыс. гривен (около ₽45 тыс.), а также отсрочку от призыва на время строительства. Всего на работу готовы принять 300 человек.
Минюст включил писателя Бориса Акунина и издание «Холод» в реестр иноагентов.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате поселка шахты имени Гагарина ранение получила мирная жительница.
Назначенный накануне министром иностранных дел Франции Стефан Сежурне направился в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает Le Figaro. Ради этого он не стал встречаться с Катрин Колонна, которая должна была передать ему дела в министерстве.
Что в итоге подписали Риши Сунак и Владимир Зеленский в Киеве.
МВД объявило в розыск Игоря Волобуева, бывшего вице-президента Газпромбанка. Минюст в октябре признал его иноагентом.
Волобуев объявлен в розыск по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.
Бывший топ-менеджер выступал против военных действий на Украине, а также вступил в подразделение ВСУ. Волобуев родом из Ахтырки в Сумской области, он более 20 лет работал в «Газпроме» и Газпромбанке. После февраля 2022 года он объявил, что уехал из России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово, Безымено и частично Гора-Подол и Козинки», - написал он в Telegram.
Британский премьер Риши Сунак сообщил о выделении Украине пакета помощи на 2,5 млрд фунтов. В него войдут в том числе артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты, а также беспилотники.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина после вступления в ЕС станет «бастионом против России». По его словам, новый уровень безопасности Киеву обеспечит 42-й статья договора о ЕС, которая предполагает, что в случае агрессии против страны-члена другие государства сообщества должны оказать ему помощь и содействие всеми возможными для них средствами.
Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о гарантиях безопасности, сообщает «Европейская правда». Как отметил Сунак, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобный договор, равно как была первым государством, направившим Украине танки и дальнобойные ракеты.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке с помощью беспилотника села Козинка Грайворонского городского округа. «Повреждены три гражданских автомобиля. Опять удар по мирным жителям! Слава Богу никто не пострадал!» - написал он в Telegram.
В Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении за неделю подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции.
Минобороны сообщило, что в течение последней недели в плен российским войскам сдались 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении.
Минобороны сообщило, что около 14:50 над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотный аппарат самолетного типа.
Дмитрий Медведев в своем Telegram задался вопросом, «как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?». «Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стран», - добавил он.
Британский премьер Риши Сунак после приезда в Киев пообещал, что поддержка Украины со стороны его страны не ослабнет. «Британия будет с вами столько, сколько понадобится».
На Украине в 2023 году резко выросло число непригодных и ограниченно пригодных к воинской службе, сообщает «Страна ua» со ссылкой на данные Национального агентства по предотвращению коррупции. Число непригодных в Полтавской области, например, выросло с 16 до 20%. Число ограниченно пригодных в Днепропетровской области увеличилось с 26% до 51%, а в Винницкой с 15% до 38%.
В Киеве на поезде прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Ожидается, что он подпишет с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности.
Дмитрий Песков заявил, что в США все больше представителей политического истеблишмента интересуются, на что именно на Украине были потрачены деньги налогоплательщиков. «Помогли ли эти астрономические суммы достичь какого-то результата. Ответ вполне очевиден, и многие, в том числе из-за океана видят этот ответ», - сказал он.