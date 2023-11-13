Олаф Шольц заявил о намерении продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным по конфликту на Украине, хотя к мирным переговорам, как он полагает, Москва еще не готова. Канцлер Германии считает, что для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России, а именно — вывод войск с ее территории.

В Кремле говорили, что о выводе войск не может быть и речи, а также призвали «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время».