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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 628-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:05

Главное к 7:00 мск:

  • Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается организовать прямые переговоры украинского лидера и экс-президента США Дональда Трампа, сообщили источники «Страна.ua», близкие к офису главы Украины.
  • Франция ведет переговоры с Украиной, чтобы она закупала новое вооружение за счет средств из специального фонда поддержки Киева, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Он объяснил, что в таком случае Парижу не придется передавать оружие из арсеналов.
  • Правящая в Германии коалиция «светофор» согласилась увеличить расходы на военную помощь Украине в 2024 году в два раза — с €4 млрд до €8 млрд.


 

Вчера 20:30

Олаф Шольц заявил о намерении продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным по конфликту на Украине, хотя к мирным переговорам, как он полагает, Москва еще не готова. Канцлер Германии считает, что для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России, а именно — вывод войск с ее территории.

В Кремле говорили, что о выводе войск не может быть и речи, а также призвали «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время».

Вчера 18:31

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что хотел бы выдвижения на пост президента главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Об этом он сказал в интервью «5 каналу», его слова приводит «Страна.ua».

Ведущая заметила, что сейчас много говорят о возможности выдвижения главкома. Марченко ответил на это: «Дай Бог. Очень хотел бы».

Генерал также согласился с мнением, что Украине нужен «президент-военный» и «человек с опытом Шарля де Голля».

Вчера 16:11

В зону военной операции отправился чеченский 96-й полк оперативного назначения, сообщил Рамзан Кадыров. Глава Чечни назвал подразделение одним из самых боеспособных.

Вчера 14:29

Сводка Минобороны:

  • На Купянском направлении отражены две атаки ВСУ у Загоруйковки в Харьковской области, на Краснолиманском - тоже две, у Белогоровки, на Донецком - пять у Курдюмовки и Клещеевки, на Южно-Донецком - одна.
  • В Запорожской области были нанесены удары по бойцам и технике 33-й механизированной бригады ВСУ у Работино.
  • У Константиновки в Николаевской области был уничтожен склад горючего для ВСУ, у Антоновки в ДНР - пункт управления 72-й бригады ВСУ.
Вчера 12:41

Силы ПВО сбили беспилотник над селом Ближнее у Белгорода, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 11:37

Прекращения огня в конфликте России и Украины необходимо достичь без каких-либо предварительных условий, заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИДе Тамаш Менцер, пишет Origo.

«Нужны мирные переговоры, а затем создание системы безопасности, гарантирующей безопасность Украины и приемлемой для России», — сказал он.

Вчера 09:51

В прибрежных районах Херсона произошли взрывы, сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

Вчера 09:38

В результате обстрела Донецка погибла женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Вчера 09:27

Завершение конфликта на Украине может быть схожим с завершением войны на Корейском полуострове, признаки этого растут, заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Самым сложным уроком для Киева станет признание территориальных потерь, полагает он.

Адмирал пишет, что Киеву придется «по крайней мере на время» смириться с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову. «В каком-то смысле такой исход всем не понравится», — предупредил Ставридис.

Он указал, что Украина сейчас, как и Южная Корея в середине прошлого века, не в состоянии добиться полной победы, а наступление весны-лета привело к тупику.

Вчера 08:43

Ночью над Белгородской областью был сбит беспилотник, сообщило Минобороны России.

11.11 21:15

Город Валуйки в Белгородской области попал под обстрел, повреждения получила линия электропередач, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавших нет. «Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор», — уточнил Гладков. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. 

11.11 20:33

Германия намерена удвоить в 2024 году расходы на военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд, пишет Bild. По данным издания, полученным из Минобороны страны, это уже одобрила правящая коалиция.

Первоначально министр финансов Германии Кристиан Линднер запланировал в федеральном бюджете на 2024 год €4 млрд для помощи Украине, однако эти деньги уже направили на ранее обещанные проекты. У Минобороны ФРГ осталось лишь €120 млн, пишет издание. 

Министр обороны Борис Писториус попросил еще €5 млрд, но в итоге было решено добавить €4 млрд. Еще €2 млрд ведомство сможет потратить в рамках обязательств по долгосрочным контрактам на поставку вооружений. 

11.11 20:14

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (занимал эту должность в 2009–2014 годах) предложил принять Украину в Североатлантический альянс без утраченных территорий, сообщает The Guardian.

По мнению Расмуссена, вопрос присоединения Киева к блоку нельзя откладывать до следующего года. «Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО», — убежден он. 

Расмуссен считает, что если принять Киев в блок без территорий, которые контролирует Россия, это уменьшит угрозу конфликта между альянсом и Москвой. По мнению генсека, «частичное членство» Украины не приведет к замораживанию военных действий с Россией, «удержит ее от наращивания атак на украинскую территорию, которая входит в НАТО, и освободит украинские силы для отправки на линию фронта». 

11.11 18:53

После обстрела со стороны ВСУ поселка Запесочье Погарского района Брянской области пострадала 60-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавшую доставили в центральную районную больницу, ей оказывается медицинская помощь. На месте обстрела, уточнил Богомаз, работают экстренные и оперативные службы. 

11.11 17:59

Власти Украины обяжут поставщиков топлива для армии красить бензин и дизель зеленым и красным цветом соответственно, чтобы бороться с их перепродажей, сообщили в Минобороны страны. В топливо будут добавлять специальный краситель.

«Маркировка даст возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое закупили исключительно для нужд ВСУ, и уменьшит возможность его незаконной продажи», — говорится в сообщении оборонного ведомства Украины.

В Минобороны подчеркнули, что промаркированное топливо не получится разбавить, чтобы заставить цвет исчезнуть, потому что «даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета». Аналогичная ситуация с бензином. 

11.11 14:35

Российская армия нанесла удар по складу механизированной бригады ВСУ в Киевской области, говорится в сводке Минобороны.

В ночь на 11 ноября в Киеве и области звучала воздушная тревога, на подступах к украинской столице работала система ПВО, сообщали местные власти.

11.11 09:47

Некоторые страны ЕС противятся планам Брюсселя потратить до €20 млрд на военную помощь Украине, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

В августе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Киеву на 2024–2027 годы объемом €20 млрд — по €5 млрд на каждый год. Однако, по словам собеседников агентства, перед встречей глав Минобороны стран ЕС 14 ноября ряд стран, в том числе Германия, выразил сомнения по поводу выделения столь больших сумм на четыре года вперед.

«У Германии много вопросов... и по праву. Мы говорим о больших деньгах», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС. 

11.11 09:41

В Киеве прозвучали два взрыва, cейчас в городе объявлена воздушная тревога, сообщило МВД Украины.

«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы», — подтвердил киевский мэр Виталий Кличко. 

Воздушная тревога звучит также в Киевской и Одесской областях. Кроме того, при взрыве пострадал завод в Бериславском районе части Херсонской области, контролируемой украинскими властями. Об этом сообщил в телеграм-канале глава местной обладминистрации Александр Прокудин. 

10.11 23:22

В Одесской области снова слышны взрывы, передает «Страна.ua».

Около 22:17 мск в регионе объявили новую воздушную тревогу. Глава областной военной администрации Олег Кипер попросил жителей оставаться в укрытиях.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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