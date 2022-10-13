После объявления частичной мобилизации в России подскочил спрос на чипирование домашних животных, сообщили РБК в ветеринарных клиниках. Чипы обычно необходимы для вывоза животного за рубеж.

Например, в сети столичных ветеринарных клиник VetGlobal сообщили РБК, что с 21 сентября по настоящее время спрос на услугу чипирования подскочил в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале и марте, после начала спецоперации России на Украине, спрос также превышал средний уровень по текущему году и поднялся в два раза по сравнению с таким же периодом годом ранее, отметили в сети. А в некоторых ветклиниках скачок спроса на эту услугу и вовсе вырос более чем в 20 раз.

Изменились после 21 сентября и заказы по передержке животных и ухода за ними, пока хозяин в отъезде. Такие услуги чаще стали заказывать на неопределенный срок.