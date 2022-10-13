Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 232-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
После объявления частичной мобилизации в России подскочил спрос на чипирование домашних животных, сообщили РБК в ветеринарных клиниках. Чипы обычно необходимы для вывоза животного за рубеж.
Например, в сети столичных ветеринарных клиник VetGlobal сообщили РБК, что с 21 сентября по настоящее время спрос на услугу чипирования подскочил в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале и марте, после начала спецоперации России на Украине, спрос также превышал средний уровень по текущему году и поднялся в два раза по сравнению с таким же периодом годом ранее, отметили в сети. А в некоторых ветклиниках скачок спроса на эту услугу и вовсе вырос более чем в 20 раз.
Изменились после 21 сентября и заказы по передержке животных и ухода за ними, пока хозяин в отъезде. Такие услуги чаще стали заказывать на неопределенный срок.
Украина де-факто уже состоит в НАТО, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников после встречи с генсеком блока Йенсом Столтенбергом.
«Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу», — написал он.
По словам Резникова, Украина уже вносит вклад в «безопасность свободного мира».
Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.30 сентября, в день, когда Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России четырех прежде украинских регионов.
Страховщики зафиксировали рост спроса россиян на полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) после объявления в России частичной мобилизации. С 21 сентября по 10 октября продажи полисов ВЗР выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 21% по сравнению с таким же периодом месяц назад.
Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что после работы ПВО в небе над городом осколки были найдены на 15 улицах в районе Харьковской горы и в Юго-Восточной части города.
«Незначительно повреждены 5 автомобилей. В 5 частных домах выбиты или лопнули окна. Поступили сообщения о небольших повреждениях гаража и теплицы. С восстановлением имущества оперативно поможем», — написал мэр.
В торговом центре «Спутник Стиль» выбито несколько окон и пострадали навесные потолки, а на улице Буханова осколком повреждены электропровода.
Украина представила своим союзникам, снабжающим ее оружием, программу контроля за полученными вооружениями. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Мы представили участникам „Рамштайн-6“ результаты наших усилий по обеспечению контроля над оружием, полученным от международных партнеров.Программа Logfas, наряду с другими инструментами, уже работает», — написал он в Twitter.
Ранее в западных СМИ появилась серия публикаций об угрозе попадания поставленных Киеву вооружений на черные рынки Европы и других регионов мира.
Сегодня над южной частью Калужской области был сбит неопознанный беспилотник, сообщил губернатор Региона Владислав Шапша.
«После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен. Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует. Средства ПВО надежно закрывают наше небо», — подчеркнул губернатор.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестую встречу в формате «Рамштайн», которая прошла в Брюсселе, исторической.
«Очередной „Рамштайн“. Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии нашего неба. Именно современные системы ПВО для Украины были темой наших последних разговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном», — написал Ермак.
По итогам встречи глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что современную интегрированную систему ПВО на Украине будет сложно создать быстро, это задача на будущее.
Однако на встрече «Рамштайн» обсуждалась возможность передачи Украине менее передовых систем, в том числе тех, что находятся сейчас на вооружении европейских союзников и армии США.
Глава Пентагона Ллойд Остин добавил, что такие системы ПВО будут переданы Украине настолько быстро, «насколько это возможно физически».
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал идею Владимира Зеленского разместить наблюдателей на украино-белорусской границе. «Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт. Мы всегда говорили, что не желаем участвовать в этом конфликте и хотим, чтобы как можно скорее все происходящее в Украине остановилось. Но, к сожалению, мы видим, что с подачи именно западных стран идет только лишь нагнетание этого конфликта», - цитирует Макея «БелТА».
Обвинение запросило семь лет колонии для бывшего сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова, которого обвиняют в распространении «фейков» о вооруженных силах России из-за постов в телеграм-канале, сообщил РБК его адвокат Игорь Колдунов. Как сообщает проект «Сетевые свободы», Очиров с апреля находится под арестом. Свою вину он не признает, утверждая, что часть сообщений размещена в канале другими людьми, а все его сообщения основаны на достоверных источниках. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Элистинского городского суда.
Федеральная антимонопольная служба выявила «случаи существенного повышения стоимости» армейской экипировки и другой военной продукции. В частности, «Военторг» рекомендовал своим «дочкам» продавать товары с наценкой более 15%, говорится в поступившем в РБК сообщении.
«По результатам совместных проверок по фактам выявленных нарушений организациям розничной торговли выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период проведения частичной мобилизации», — говорится в сообщении ФАС.
Взрывы слышны в нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве, передает ТСН. По данным телеканала, работает ПВО.
Сообщается о звуках взрывов в Киеве, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.
ПВО сработала и в Ровенской области, сообщил глава военной администрации региона Виталий Коваль.
В Севастополе сегодня простились с двумя военными разведчиками Русланом Падурарем и Фанисом Малыбаевым, которые погибли в Херсоне «при выполнении
специальных задач командования». Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Владимир Зеленский ввел санкции против четырех физических лиц.
В список попали:
- бывший президент Украины Виктор Янукович;
- российский миллиардер Олег Дерипаска;
- бывший министр обороны Украины Павел Лебедев;
- украинский бизнесмен Сергей Курченко.
Санкции предусматривают блокировку активов и запрет ими распоряжаться.
Первый заместитель военного комиссара Бурятии Игорь Кибальник сообщил о «небольшом донаборе» мобилизованных в республики. Его слова приводит телеграм-канал правительства региона.
По словам Кибальника, «работа организована планово».
«Для регионов задание по частичной мобилизации определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах. В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах как, это было две недели назад. Достаточно работы военкоматов», — сказал первый заместитель военкома.
В Киеве объявлена воздушная тревога, жителей просят срочно проследовать в укрытия, сообщает телеграм-канал горадминистрации.
Тревога объявляется во второй раз за день.