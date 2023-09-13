Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 567-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Россия по дипломатическим каналам проведет демарш Великобритании в связи с информацией о том, что инструкторы из этой страны участвовали в подготовке украинских диверсантов, сообщила «РИА Новости» представитель МИДа Мария Захарова.
«Не просто наши доводы, а абсолютное неприятие, порицание и требование прекратить подобную деятельность будут доведены до британской столицы», — сказала она.
О том, что захваченные в плен украинские диверсанты на допросе рассказали о том, что их готовили «британские инструкторы», накануне на ВЭФе рассказал президент Владимир Путин. По его словам, они хотели «нанести ущерб одной из атомных электростанций» и были задержаны ФСБ в ходе боестолкновения на территории России.
Россия поднялась на священную борьбу за свой суверенитет и безопасность, Северная Корея поддерживает все решения Владимира Путина. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с российским президентом.
«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России», — сказал он.
Ким Чен Ын отметил, что его визит в Россию проходит в «особое время», и выразил поддержку российскому руководству. «Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, а также решения правительства России», — заявил лидер КНДР.
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И проведут переговоры в Москве в понедельник, 18 сентября, сообщила представитель МИДа Мария Захарова.
«Состоится обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказала она.
Главное за ночь:
- Ночью ВСУ ударили 10 крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе, а также атаковали тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота, сообщило Минобороны. Средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все украинские катера. В результате атаки повреждены два корабля, которые были на ремонте. По предварительной информации, пострадали 24 человека, написал губернатор Михаил Развожаев.
- В Измаильском районе на юге Одесской области Украины в результате ночной атаки беспилотников повреждена припортовая инфраструктура, сообщили в местной администрации. По ее данным, пострадали шесть человек. Минобороны России подчеркивало, что наносит удары только по объектам военной и энергетической инфраструктуры.
- Средства ПВО сбили беспилотник на территории Конаковского муниципального округа Тверской области. Никто не пострадал.
- «Десятки западных чиновников» считают, что контрнаступление ВСУ вряд ли приведет к крупному прорыву до зимы, пишет The Economist. «Это может быть очень долгая борьба», — сказал один из источников издания. Владимир Путин подчеркивал, что контрнаступление Украины не показало результатов, при этом ВСУ понесли «большие потери».
- Starlink нельзя было включить в районе Крыма из-за антироссийских санкций со стороны США, заявил Илон Маск. По его словам, для подключения нужно было одобрение американских властей, которого у компании не было, а Киев предварительно не предупреждал, что ему нужна связь — запрос от него поступил практически «посреди ночи». В то же время Маск добавил, что подключил бы связь в случае соответствующего указания президента США Джо Байдена.
Румынские военные начали строить бомбоубежища после того как на территории страны были обнаружены обломки российского беспилотника. Бетонные укрепления появятся в районе населенного пункта Плауру на южном берегу Дуная. Напротив этого места находится украинский город-порт Измаил.
Вице-премьер правительства Венгрии Жолт Шемьен заявил, что его страна не будет выдавать Украине уклоняющихся от военного призыва. Ранее с такими же заявлениями выступали власти Германии и Австрии.
В Службе государственных доходов Латвии агентству «Интерфакс» заявили, что в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии въезд автомобилей с российскими номерами в страну будет запрещен. Гражданам будет предложено вернуться в Россию или Белоруссию. В случае отказа машины будут конфисковывать.
Граничащие с Россией страны ЕС на неделе обсудят рекомендации Еврокомиссии о запрете на въезд автомобилей с российскими номерами. Как заявили в МИДе Эстонии, цель консультаций – определить общие подходы в этом вопросе. Там уверены, что ограничения более эффективны, когда применяются коллективно.
Взрывы прогремели в Константиновке, сообщает «Страна ua».
Польша не откроет границы для украинского зерна даже при соответствующем решении Брюсселя, заявил в Х (бывший Twitter) премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Польша не позволит, чтобы нас завалило украинским зерном. Независимо от решения брюссельских чиновников мы не откроем наших границ», — сказал он в опубликованном видеоролике.
В городе Запорожье прогремел взрыв, передает корреспондент «Укринформа».
Ранее на подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также еще в ряде украинских регионах была объявлена воздушная тревога.
Минобороны Дании объявило, что Копенгаген выделит Украине 12-й и крупнейший по масштабу пакет военной помощи. В него войдут танки, БМП, танковые боеприпасы, зенитные комплексы на сумму свыше $833 млн.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае продления запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Европу его страна обратиться в арбитраж ВТО. Он заверил, что Киев не желает навредить польским фермерам, однако видит популизм, связанный с предвыборной кампанией в Польше.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Киевского района получил смертельное ранение и скончался мужчина 1962 года рождения.
Блогер Даня Милохин вновь покинул Россию. Как сообщат telegram канал Mash, накануне вечером он улетел в Дубай. В понедельник глава Лиги безопасного интернета Елена Мизулина посоветовала Минобороны обратить внимание на возвращение Милохина и задуматься о его призыве в армию.
О возвращении Милохина стало известно 8 сентября после того, как блогер опубликовал в соцсетях фотографии, сделанные в центре Москвы.
Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы. Так ответила немецкая таможня на запрос запланировавшего въезд в Германию россиянина, отправленный по просьбе РБК.
ЕС решил не продлевать санкции против миллиардера Фархада Ахмедова, владельца группы ЕСН Григория Березкина и бывшего гендиректора онлайн-ретейлера Ozon Александра Шульгина, пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
СБУ открыла против журналиста Аркадия Бабченко (внесен Минюстом в список иноагентов) уголовное производство. Как написал сам Бабченко в телеграм-канале, ориентировка на него есть в базе украинских пограничников. «Наказ — пересечению кордона не препятствовать. После пересечения — задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий», — заявил журналист.
Министерство обороны сообщило, что около 13:30 над территорией Белгородской области дежурными силами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат.