Россия по дипломатическим каналам проведет демарш Великобритании в связи с информацией о том, что инструкторы из этой страны участвовали в подготовке украинских диверсантов, сообщила «РИА Новости» представитель МИДа Мария Захарова.

«Не просто наши доводы, а абсолютное неприятие, порицание и требование прекратить подобную деятельность будут доведены до британской столицы», — сказала она.

О том, что захваченные в плен украинские диверсанты на допросе рассказали о том, что их готовили «британские инструкторы», накануне на ВЭФе рассказал президент Владимир Путин. По его словам, они хотели «нанести ущерб одной из атомных электростанций» и были задержаны ФСБ в ходе боестолкновения на территории России.