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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 810-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:11

В Становлянском округе Липецкой области подавили беспилотники, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Жертв нет. На территории электроподстанции произошел пожар.

07:06

Обстановка на харьковском направлении для украинских сил остается сложной и динамично меняется, заявил Генштаб ВСУ. Ведутся бои в ряде направлений, в том числе — за контроль над приграничным городом Волчанск. В настоящее время российская сторона имеет «тактический успех», сообщили в украинском Генштабе.

06:57

Ситуация в Белгороде:

  • Число погибших в результате обрушения подъезда десятиэтажного дома увеличилось до 15.
  • Завершены поисково-спасательные работы и разбор завалов, специалистам удалось спасти 17 человек.
  • В Белгородском районе при обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в дом в селе Черемошное.
11.05 21:27

Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ, погибла женщина, еще 29 человек пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.


 

11.05 21:22

В Броварах (Киевская область) прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщил мэр Игорь Сапожко. «Страна» пишет, что в центре города взорвали гранату.

11.05 21:12

В Харькове прогремел взрыв, сообщили местные власти.

11.05 20:14

Над Белгородской областью около 19:20 мск были перехвачены 12 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщили в Минобороны России.

11.05 19:53

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за час запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.

11.05 19:17

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11.05 17:44

В Сумах получил повреждения объект инфраструктуры, сообщила областная военная администрация. Ранее сообщалось о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги.

11.05 15:59

Оснований для эвакуации из Харькова нет, заявил глава украинской областной администрации Олег Синегубов. 

11.05 15:09

В Донецке три человека погибли, еще восемь пострадали в результате удара ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, все погибшие находились в ресторане «Парадиз» в Кировском районе, по зданию зафиксировано прямое попадание.

«Одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан (повреждены наружная стена, остекление по всему периметру здания, уличные конструкции), вторая — в рядом стоящий недострой (повреждена кровля)», — сообщил Пушилин.

11.05 13:43

В Белгороде и Белгородском районе снова запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11.05 13:06

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области, сообщило Минобороны.

Также под контроль взят населенный пункт Керамик в ДНР.

11.05 12:12

В Белгородской области женщина пострадала в результате атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел рядом с хутором Церковный Белгородского района. В результате взрыва пострадала мирная жительница — у женщины осколочные ранения мягких тканей затылочной области и правой лопатки, а также проникающее осколочное ранение в левую плевральную полость», — написал он.

11.05 11:52

Мужчина погиб в результате атаки украинского дрона в городе Суджа в Белгородской области, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написал он.

11.05 11:16

В Белгородской области мужчина погиб в результате атаки квадрокоптера ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон сбросил два взрывных устройства на стоящий у обочины автомобиль в селе Новостроевка-Первая.

«В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

11.05 11:05

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.

11.05 10:36

Под обстрел ВСУ попало село Щетиновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Никто из мирных жителей не пострадал. Пробита кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

11.05 10:24

Президент Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием со дня образования республик. Глава государства выразил уверенность в том, что Россия вернет мир на Донбасс.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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