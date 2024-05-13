В Донецке три человека погибли, еще восемь пострадали в результате удара ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, все погибшие находились в ресторане «Парадиз» в Кировском районе, по зданию зафиксировано прямое попадание.

«Одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан (повреждены наружная стена, остекление по всему периметру здания, уличные конструкции), вторая — в рядом стоящий недострой (повреждена кровля)», — сообщил Пушилин.