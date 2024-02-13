Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 720-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Издание «Страна ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что задержанный подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя объяснил преступление ненавистью к политику из-за подозрений в коррупции.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины был обстрелян хутор Олешня Суджанского района. «Никто из жителей не пострадал. Повреждены 3 домовладения с хозяйственными постройками и гаражами, а также 3 личных автомобиля и сельскохозяйственная техника. Перебита линия электропередачи», - написал он в Telegram.
ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы планировали совершить диверсию на территории Ленинградской области на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры. Исполнитель – иностранный гражданин – задержан.
Апелляционный суд согласился с требованием прокуратуры в деле Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом) об оправдании терроризма. Штраф в размере 600 тыс. рублей заменен на 5 лет тюремного заключения.
Мэр Днепра Борис Филатов пожаловался, что после обстрелов некому ликвидировать их последствия, потому что одни находятся под ночным домашним арестом, а у других нет брони от военкоматов. «Министры и спецслужбисты. Пжслт, уберите до конца войны своих собак. Всех тех, кто прикручивает камеры наружного наблюдения под воротами коммунальных предприятий, издевается над людьми, придумывает уголовные дела, зарабатывает лайки, погоны, звания и премии», - написал он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки были обстреляны Белгородский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский городские округа. Разрушения выявлены в поселке Разумное, а также селе Новая Таволжанка.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в турне по столицам Западной Европы, где будет просить об усилении военной поддержки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, Зеленский, вероятно, посетит Париж и Берлин, однако такие планы еще не подтверждены. Также ожидается, что украинский лидер примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 15 по 18 февраля.
Одна из тепловых электростанций прекратила производство электроэнергии, сообщает в телеграм-канале украинский энергохолдинг ДТЭК. Компания не уточнила, где расположена станция. «Страна.ua» пишет, что ТЭС расположена в городе Днепр. Около полуночи в регионе работали сирены воздушной тревоги, местные жители сообщили о пропаже электроэнергии в некоторых районах Днепра
«По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия», — сказано в сообщении.
Госдума 13 февраля рассмотрит проект обращения о приостановке участия постоянной делегации России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Это следует из повестки Госдумы.
Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от российских заблокированных активов в депозитариях должна учитываться и храниться на отдельных счетах. Речь идет об активах российского ЦБ на сумму более €1 млн.
Этой прибылью депозитариям распоряжаться запрещается, говорится в сообщении.
Австрия сможет прожить без российского газа, для отказа от поставок нужно подготовить правовую основу, заявили в австрийской нефтегазовой компании OMV.
Так там прокомментировали предложение министра энергетики Леонор Гевесслер изучить варианты разрыва контрактов с «Газпромом» (действуют до 2040 года).
Премьер-министр Австрии Карл Нехаммер осенью говорил, что покупка газа у России является неприятной, но необходимой. Доля России в закупках Австрии до 2022 года составляла 80%, по состоянию на прошлый год она снизилась до 60%.
Постоянный представитель России при ООН Валерий Небензя заявил, что по итогам минских договоренностей Донбасс мог бы вернуться в состав Украины. Однако Киев должен был хоть что-нибудь для этого сделать. «Прежде всего, стала бы цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу», — сказал Небензя.
ФСБ сообщила, что задержала в Воронеже гражданина Белоруссии, который поджег электроподстанцию в Туле по заданию украинских спецслужб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия).
Американский журналист Такер Карлсон считает, что Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. «Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе», — цитирует Карлсона агентство ТАСС.
Еще одно село попало под обстрел ВСУ — Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По словам губернатора Гладкова, пострадавших нет, различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях и четырех хозпостройках.
Издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Кропивницком (Кировограде).
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях: посечены фасады и заборы, выбиты окна».
США продадут Турции военную технику на $23 млрд, в том числе истребители F-16, ракеты и бомбы.
Конгресс принял такое решение накануне, вскоре после того, как Турция ратифицировала членство Швеции в НАТО.
Анкара закупит у Вашингтона 40 новых F-16 (еще 79 будут модернизированы), а также сотни ракет и бомб. Сделка была одобрена Госдепом еще в январе. Поставки, как ожидается, начнутся не ранее 2028 года.
Финляндия продолжит поддержку Украины и «политических отношений» с Россией у нее не будет, пока Москва продолжает свою военную операцию. Об этом заявил избранный президент страны Александер Стубб, слова которого приводит ТАСС.
При этом он добавил, что «у Финляндии все еще есть практические отношения с Россией, например в вопросах границы и дипломатии».