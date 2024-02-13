Одна из тепловых электростанций прекратила производство электроэнергии, сообщает в телеграм-канале украинский энергохолдинг ДТЭК. Компания не уточнила, где расположена станция. «Страна.ua» пишет, что ТЭС расположена в городе Днепр. Около полуночи в регионе работали сирены воздушной тревоги, местные жители сообщили о пропаже электроэнергии в некоторых районах Днепра

«По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия», — сказано в сообщении.