Херсону и Херсонской области ничего не угрожает, уверен заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как он написал в своем телеграм-канале, по всему периметру региона российской армией выстроены линии защиты.

Стремоусов заверил, что сам находится в Херсоне на своем рабочем месте и в городе «нет никакой паники». «Никто не собирается сдавать город и тем более отступать», — отметил он.

«Касательно ситуации в Харьковской области, многие из нас находятся в недоумении относительно происходящей ситуации. Время все расставит на свои места и мы обязательно получим ответы на интересующие нас вопросы», — добавил Стремоусов.