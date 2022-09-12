Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 201-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Дмитрий Медведев считает, что в будущем Россия может потребовать «тотальной капитуляции» Украины на условиях Москвы.
«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев в своем телеграмме.
Херсону и Херсонской области ничего не угрожает, уверен заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как он написал в своем телеграм-канале, по всему периметру региона российской армией выстроены линии защиты.
Стремоусов заверил, что сам находится в Херсоне на своем рабочем месте и в городе «нет никакой паники». «Никто не собирается сдавать город и тем более отступать», — отметил он.
«Касательно ситуации в Харьковской области, многие из нас находятся в недоумении относительно происходящей ситуации. Время все расставит на свои места и мы обязательно получим ответы на интересующие нас вопросы», — добавил Стремоусов.
Минобороны России опубликовало кадры с украинской военной техникой. Как заявляет ведомство, она была уничтожена при попытке наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении.
Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что не готов к переговорам с Москвой. «Они прибегнут к заморозке конфликта, соглашениям, переговорам, будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед. Это их стратегия — постепенно и очень медленно по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть», — заявил украинский президент.
На Украине вечером 11 сентября остались без света Харьковская и Донецкая области (Россия признала всю ее территорию государством ДНР), частично [обесточены] Запорожская, Днепропетровская, Сумская [области]», —сообщил президент страны Владимир Зеленский в Twitter. В Харькове из-за блэкаута встали поезда метро.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина как можно скорее прекратить военную спецоперацию на Украине, восстановить территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом сообщает Елисейский дворец.
Париж анонсировал еще один разговор президента Франции Макрона с российским лидером «в ближайшие дни», а также сообщил о дальнейших контактах с Киевом и МАГАТЭ, чтобы было достигнуто соглашение по безопасности ЗАЭС.
Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на ЗАЭС в ближайшие дни – Елисейский дворец.
Путин поговорил по телефону с Макроном. Президенты обсудили ситуацию на Украине, в том числе обеспечение безопасности Запорожской АЭС.
Курская область готова помогать Белгородской области в приеме беженцев, в регионе уже развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживают 1,7 тыс. переселенцев, заявил курский губернатор Роман Старовойт.
Он рассказал, что с февраля в регионе в качестве гуманитарной помощи собрали более 275 т продуктов, одежды, средств личной гигиены и др., а также 18,7 млн руб.
Поток беженцев в Белгородскую область резко вырос после того, как 9 сентября власти подконтрольной российским силам части Харьковской области объявили эвакуацию населения Изюма, Купянска, Великого Бурлука. Жителей населенных пунктов в зоне обстрелов со стороны ВСУ призвали покинуть дома. Белгородская область граничит с Харьковской, в то время как Курская — с Сумской областью Украины.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что чем дольше откладывается процесс переговоров, тем сложнее будет России и Украине договориться о мире.
Брифинг Минобороны России:
- наносятся высокоточные удары по подразделениям и резервам армии Украины в Харьковской области
- на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях с 6 по 10 сентября армия Украины потеряла свыше 4 тыс. человек убитыми и 8 тыс. ранеными.
- нанесены удары ракетами комплекса «Искандер» по 28-й мотопехотной бригаде армии Украины во время выгрузки на ж/д станции Красноармейск в ДНР
- в районе Угледара сбит украинский вертолет Ми-8