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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 201-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:39

Дмитрий Медведев считает, что в будущем Россия может потребовать «тотальной капитуляции» Украины на условиях Москвы.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев в своем телеграмме.

10:26

Херсону и Херсонской области ничего не угрожает, уверен заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как он написал в своем телеграм-канале, по всему периметру региона российской армией выстроены линии защиты.

Стремоусов заверил, что сам находится в Херсоне на своем рабочем месте и в городе «нет никакой паники». «Никто не собирается сдавать город и тем более отступать», — отметил он.

«Касательно ситуации в Харьковской области, многие из нас находятся в недоумении относительно происходящей ситуации. Время все расставит на свои места и мы обязательно получим ответы на интересующие нас вопросы», — добавил Стремоусов.

10:12

Минобороны России опубликовало кадры с украинской военной техникой. Как заявляет ведомство, она была уничтожена при попытке наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении.

Video

09:27
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram канале написал, что референдум о присоединении к России в регионе состоится, когда к нему будут готовы с точки зрения безопасности. «Все технические моменты уже решены: бюллетени напечатаны, участки оборудованы, комиссии сформированы. Конечно, референдум имеет важное символическое и юридическое значение, однако, могу сказать, что для жителей Запорожской области это уже скорее необходимая техническая формальность, которую просто нужно пройти. Россия уже здесь и мы уже ощущаем себя ее частью», - написал он.
09:08
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики «приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР». «Наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов», - написал Кадыров.
08:59

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле поселка Теткино. Пострадавших, по его словам, нет, однако восемь домов повреждены, также район обстрела обесточен.

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

08:49
ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. «В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым. Российскими контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое приводит «РИА Новости».
08:37
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за последние сутки в результате обстрелов со стороны украинских позиций погибли 4 человека, 3 мирных жителя получили ранения.
08:18
В СЦКК ДНР сообщили, что за ночь из РСЗО HIMARS были обстреляны город Докучаевск и поселок Карло-Марксово. Обстрелы велись со стороны Курахово и Часова Яра соответственно.
Вчера 23:29

Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что не готов к переговорам с Москвой. «Они прибегнут к заморозке конфликта, соглашениям, переговорам, будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед. Это их стратегия — постепенно и очень медленно по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть», — заявил украинский президент.

Вчера 23:25

На Украине вечером 11 сентября остались без света Харьковская и Донецкая области (Россия признала всю ее территорию государством ДНР), частично [обесточены] Запорожская, Днепропетровская, Сумская [области]», —сообщил президент страны Владимир Зеленский в Twitter. В Харькове из-за блэкаута встали поезда метро. 

Вчера 20:54

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина как можно скорее прекратить военную спецоперацию на Украине, восстановить территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом сообщает Елисейский дворец.
 

Париж анонсировал еще один разговор президента Франции Макрона с российским лидером «в ближайшие дни», а также сообщил о дальнейших контактах с Киевом и МАГАТЭ, чтобы было достигнуто соглашение по безопасности ЗАЭС. 

Вчера 20:46
Создание вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности необходимо как можно скорее, консультации насчет этого уже начались, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Вчера 19:07

Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на ЗАЭС в ближайшие дни – Елисейский дворец. 

Вчера 17:09

Путин поговорил по телефону с Макроном. Президенты обсудили ситуацию на Украине, в том числе обеспечение безопасности Запорожской АЭС. 

Вчера 16:45
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что обладатели «Золотого мяча» Олег Блохин и Игорь Беланов (бывшие футболисты сборной СССР и киевского «Динамо») призвали футболистов сборной Боснии и Герцеговины отказаться от участия в товарищеском матче со сборной России. Команды договорились провести товарищеский матч в ноябре в Санкт-Петербурге.
 
Вчера 16:32

Курская область готова помогать Белгородской области в приеме беженцев, в регионе уже развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживают 1,7 тыс. переселенцев, заявил курский губернатор Роман Старовойт.
Он рассказал, что с февраля в регионе в качестве гуманитарной помощи собрали более 275 т продуктов, одежды, средств личной гигиены и др., а также 18,7 млн руб.


Поток беженцев в Белгородскую область резко вырос после того, как 9 сентября власти подконтрольной российским силам части Харьковской области объявили эвакуацию населения Изюма, Купянска, Великого Бурлука. Жителей населенных пунктов в зоне обстрелов со стороны ВСУ призвали покинуть дома. Белгородская область граничит с Харьковской, в то время как Курская — с Сумской областью Украины.
 

Вчера 14:32

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что чем дольше откладывается процесс переговоров, тем сложнее будет России и Украине договориться о мире.

Вчера 13:27

Брифинг Минобороны России:

- наносятся высокоточные удары по подразделениям и резервам армии Украины в Харьковской области

- на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях с 6 по 10 сентября армия Украины потеряла свыше 4 тыс. человек убитыми и 8 тыс. ранеными.

- нанесены удары ракетами комплекса «Искандер» по 28-й мотопехотной бригаде армии Украины во время выгрузки на ж/д станции Красноармейск в ДНР

- в районе Угледара сбит украинский вертолет Ми-8

Вчера 12:39
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. «Масштабная воздушная тревога по всей Украине», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Обозреватель» с прикрепленной картой воздушных тревог.
 
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Редакция РБК
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