Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 354-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий генсека организации, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Эту должность Столтенберг занимает с 2014 года.
30 января Politico писала, что многие участники НАТО считают продление срока полномочий Столтенберга реальным. Другие члены альянса предлагали назначить на пост генсека женщину, а третьи настаивали на большем региональном разнообразии, поскольку предшественниками Столтенберга были датчане, голландцы и британцы.
На Украине могут организовать совместное с Великобританией производство военной техники и вооружений по лицензии, такие планы обсуждают высокопоставленные чиновники оборонной промышленности двух стран, пишет Telegraph. Украину посетили британские чиновники, которые стараются не допустить, чтобы их опередили конкуренты из Германии и Франции. Один из собеседников газеты назвал происходящее «гонкой» за первенство Лондона в вопросе производства вооружений на Украине.
«Мы, безусловно, как правительство региона, в курсе ситуации и уже обратились к командованию с просьбой в этом вопросе разобраться», — сказал Лысков.
Ранее в паблике «ПобедаZАнами_39» во «Вконтакте» было опубликовано видеообращение у губернатору, правительству Калининградской области и Минобороны. На видео группа мужчин в военной форме и с закрывающими лица балаклавами представляются мобилизованными из Калининградской области. Один из них говорит, что они были призваны в октябре 2022-го и причислены к территориальной обороне. Впоследствии они были отправлены в Ростов-на-Дону, а затем «не один раз меняли место дислокации. В итоге оказались в Донецке. Наш батальон передали полностью в распоряжение Донецкой народной республики и его переименовали из территориальных войск территориальной обороны в пехоту», — говорит мужчина.
Он заявил, что авторы обращения не отказываются от выполнения поставленных задач, однако они не подготовлены к штурму и в батальоне уже есть потери. «Мы обращаемся к губернатору Калининградской области [c просьбой] принять какие-то действия», — сказал мужчина.
По словам мужчины, военные билеты у мобилизованных не оформлены, им «просто заявили», что они переданы ДНР вместе с оружием.
РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.
«Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы — поврежден фасад и выбиты окна», — рассказал Вячеслав Гладков.
«Определена площадка для накопления строительного мусора. Министерство строительства России передало нам четыре дробильных установки и четыре установки «Грохот» для разделения бетона на четыре фракции», — сказал он.
Кроме того, по словам Хаджинова, власти передали коммунальщикам одну мобильную шредерную установку. Сейчас на выбранном полигоне площадью 37 га собрали примерно 2,5 млн т строительного мусора. Его переработают в бетонную крошку, уточнил глава предприятия.
В Курской области в результате обстрела со стороны Украины погиб строитель, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь. В ближайшее время вертолетом санавиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу. Окажем ему всестороннюю поддержку», — говорится в сообщении главы региона.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая в конце января заявила о «войне против России», хотела подчеркнуть сплоченность Запада в вопросе поддержки Украины, а не то, что Берлин является стороной конфликта. Об этом глава министерства рассказала в интервью Tagesspiegel.
На уточняющий вопрос по поводу своей фразы министр ответила, что «кто не ошибается — тот не живет». «Есть такая поговорка: если ты не делаешь ошибок, ты не живешь. Для меня важно показать людям, что внешняя политика — это не абстрактное дело, что она имеет прямое отношение к ним и их жизни», — отметила глава немецкого МИДа.
Белгородский губернатор Гладков сообщил о повторном обстреле Шебекино из «Градов».
«Самое главное — пострадавших нет. Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась», — написал он в своем телеграм-канале.
В результате массированного удара 10 февраля была остановлена работа энергоемких предприятий оборонно-промышленного-комплекса Украины, а также заблокирована переброска иностранного оружия в зону боев, сообщает российское Минобороны.
Три человека пострадали при обстреле города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести», — написал он в своем телеграм канале.
По его словам, три «прилета» зафиксировали на территории промышленного предприятия. «Есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна», — добавил он. Кроме того пострадала остановка, повреждены три машины.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Муром.
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте», — написал он в своем телеграм-канале.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал две проблемы, которые Европе принесла поддержка Украины.
Первой из них он считает удорожание стоимости жизни. А второй — «национальное унижение». По его мнению, старые «истинные» европейцы могли бы стерпеть нападки со стороны США.
«Но когда пусть и бывшими, но империями понукают бывшие неудачники-недомерки… Ну хорошо, бывшие «великие княжества» — польское и литовское… это очень унизительно. Особенно для прямых потомков граждан Римской империи — квиритов. Да и для потомков воинственных франков и галлов», — считает Медведев.
По его мнению, правление «правление экзальтированных младоевропейских фриков» плачевно закончится для Европы.
«Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», — пишет замглавы Совбеза.
Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако на основе той реальности, которая существует. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.
«Классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — сказал он.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударе беспилотника по инфраструктурному объекту.
«В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — рассказал он.
Гладков не уточнил, какой именно объект стал целью атаки и получил ли он повреждения.
Главное к 9:00:
- Ночью взрывы прогремели в Киеве, Херсоне, Криворожском районе Днепропетровской области, системы ПВО работали над Одесской и Николаевской областями.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал главной задачей в Артемовске (украинское название — Бахмут) — дать войскам возможность продвигаться вперед. Он отметил, что украинские военные в городе достаточно хорошо подготовлены, а российской стороне следует «охватывать город клещами», так как «просто в лоб» его взять невозможно.
- Украинский регулятор сообщил Международному агентству по атомной энергии о снижении выработки электричества на Ровенской и Южно-Украинской атомных станциях, а также об остановке одного из реакторных блоков Хмельницкой АЭС из-за нестабильности в электросети в результате обстрела, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.
- Администрация президента США Джо Байдена запросит у конгресса рекордный оборонный бюджет на 2024 год. Проект должны опубликовать 9 марта.
Евгений Пригожин в интервью Семену Пегову заявил, что рано говорить о близком успехе в Бахмуте/Артемовске. «Выездов много, украинская армия хорошо подготовилась. Наши подразделения должны охватывать город клещами. С этим мы прекрасно справляемся».
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил Владимиру Путину, что 71 доброволец из региона отправился в зону специальной военной операции, и никто из них не погиб. «Слава Богу», - ответил на это президент.
«Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать», — сказал он.
В 2022 году в России было зарегистрировано минимальное число новорожденных с 2000 года.
По итогам 2022 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, составила 599,6 тыс. человек следует из предварительных данных Росстата. Результат оказался на 42,5% ниже убыли по итогам пандемийного 2021 года, которая установила абсолютный рекорд за новейшую историю страны и достигла 1,04 млн человек.
Но вместе с тем в 2022 году ускорилось падение рождаемости. По сравнению с 2020–2021 годами количество рождений снизилось на 6,9%, до 1,306 млн человек, став минимальным с 2000 года. Число родившихся в России сокращается с 2015 года, следует из данных Росстата.