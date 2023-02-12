Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал две проблемы, которые Европе принесла поддержка Украины.

Первой из них он считает удорожание стоимости жизни. А второй — «национальное унижение». По его мнению, старые «истинные» европейцы могли бы стерпеть нападки со стороны США.

«Но когда пусть и бывшими, но империями понукают бывшие неудачники-недомерки… Ну хорошо, бывшие «великие княжества» — польское и литовское… это очень унизительно. Особенно для прямых потомков граждан Римской империи — квиритов. Да и для потомков воинственных франков и галлов», — считает Медведев.

По его мнению, правление «правление экзальтированных младоевропейских фриков» плачевно закончится для Европы.

«Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», — пишет замглавы Совбеза.