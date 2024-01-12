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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 688-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:27

Еврокомиссия готова пойти на уступки и принять некоторые требования Венгрии для преодоления ее вето и выделения пакета помощи Украине на €50 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Пакет помощи рассчитан на четыре года с поэтапным выделением средств. Венгрия может получить право приостановить поддержку в 2025 году, инициировав пересмотр условий и оценку того, сохраняется ли потребность Украины в финансировании, и выполнила ли она требования Евросоюза для его получения. Это дает Венгрии возможность наложить вето на продолжение поставок в будущем.

Вчера 21:47

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram, что в результате обстрела Куйбышевского района города из украинской РСЗО ранения получили пять человек. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Вчера 21:19

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве пообещал новый пакет помощи Украине. В него войдут в том числе 155-мм артиллерийские снаряды, зенитные ракеты, минометы, вездеходы, беспилотники, средства связи, зимнее снаряжение.

Вчера 20:22

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района города поврежден рейсовый автобус. Его водитель пострадал.

Вчера 20:02

Россия прекратила действие соглашения 1995 года с Украиной о международном автомобильном сообщении. В нем регулировались как грузоперевозки, так и автобусное сообщение.

Вчера 19:01

Дмитрий Медведев заявил, что за прошлый год «в интересах объединенной группировки войск было привлечено больше 500 тысяч человек». «Из них 420 тысяч — это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тысяч граждан — в качестве добровольцев», — цитирует Медведева агентство ТАСС.

Вчера 18:37

МИД Украины подтвердил, что 29 января в Ужгороде состоится встреча министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы с венгерским коллегой Петером Сийярто.

«Ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в целях продвижения важных для Украины решений в Европейском союзе», — сообщил спикер МИДа Олег Николенко, которого цитирует «Страна.ua».

В декабре Венгрия наложило вето на решение ЕС о выделении Украине €50 млрд. 1 февраля вопрос вновь будут обсуждать на саммите Совета ЕС. Предполагается, что именно эта тема станет центральной на встрече глав МИД Украины и Венгрии в Ужгороде.

Вчера 18:22

Минфин США ввел санкции против гендиректора государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимира Михейчика, трех самолетов, полигона Ашулук в Астраханской области и военно-исследовательского комплекса Владимировка.

Вчера 17:50

Вчера 17:06

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Жиздринском районе сегодня силами ПВО был подавлен беспилотник, который в результате упал недалеко от автомобильной дороги М-3.

Вчера 17:03

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении 15 охранникам Виктора Януковича. Их подозревают в дезертирстве. По версии следователей, в 2014 году они находились на российской базе в Севастополе и покинули Крым на российском военном судне.

Вчера 16:14

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке с помощью дрона-камикадзе села Тишанка Волоконовского района. «В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений».

Вчера 16:12

Дмитрий Медведев написал в своем Telegram, что «отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией — это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности пусковых установок по всей территории России». «Они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: «г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», — написал Медведев.

Вчера 15:37

Владимир Зеленский в Таллине заявил, что у него есть вопросы к гражданам Украины мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом, не платят налоги и выехали за пределы страны незаконно.

Вчера 15:32

Дмитрий Медведев в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что недавние удары по территории Украины продемонстрировали эффективную работу оборонно-промышленного комплекса. «Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Ну, разве что кроме ядерного пока», — цитирует Медведева агентство «Интерфакс».

Вчера 14:53

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что законопроект о мобилизации из Верховной рады вернули на доработку в правительство. По его словам, такое решение было принято на встрече с командованием армии, на котором присутствовал Валерий Залужный. При этом Арахамия отметил, что все политические силы поддержали необходимость мобилизации.

Вчера 14:30

Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 700 военнослужащих. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, САУ Krab, три САУ «Акация».

Вчера 14:20

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении отражены четыре атаки в районе Синьковки, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Терны;
  • на краснолиманском направлении нанесен удар по позициям ВСУ в районе Серебрянского лесничества;
  • на донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Андреевки и Клещеевки;
  • на южно-донецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Павловки;
  • на запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Работино и Вербового.
Вчера 13:50

Владимир Зеленский в ходе выступления в Таллине выступил против прекращения огня и пауз в конфликте. По его словам, в случае возникновения паузы на два-три года Россия потом «сможет переехать Украину».

Вчера 12:22

США «хватаются за малейшую возможность раскачать внутриполитическую ситуацию» в России, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В частности, отметил он, Вашингтон активизирует работу с россиянами, которые участвовали в программах обмена. По его словам, американцы считают, что те «способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны».

Нарышкин со ссылкой на данные Госдепа отметил, что число российских стипендиатов таких программ, как Work and Travel, Access, Advance, FLEX и других, насчитывает 80 тыс. человек.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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