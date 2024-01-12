США «хватаются за малейшую возможность раскачать внутриполитическую ситуацию» в России, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В частности, отметил он, Вашингтон активизирует работу с россиянами, которые участвовали в программах обмена. По его словам, американцы считают, что те «способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны».

Нарышкин со ссылкой на данные Госдепа отметил, что число российских стипендиатов таких программ, как Work and Travel, Access, Advance, FLEX и других, насчитывает 80 тыс. человек.