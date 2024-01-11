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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 687-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:14

За ночь три украинских дрона перехватили над Ростовской, Тульской и Калужской областями, сообщило Минобороны. Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции.

«В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», — написал Шапша в своем телеграм-канале.

Вчера 21:53

Адвокат, представляющий интересы Украинской православной церкви Московского патриархата и Киево-Печерской лавры заявил агентству «РИА Новости», что закрыты все уголовные дела о незаконных действиях Православной церкви Украины.

Вчера 20:59

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram, что умер мирный житель города, получивший ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.

Вчера 20:25

Борис Джонсон назвал «полной чушью» и «российской пропагандой» утверждения, что он сорвал переговоры Москвы и Киева в 2022 году. При этом он признал, что действительно высказывал руководителям Украины озабоченность по поводу стамбульских договоренностей и обещал им полную поддержку Великобритании.

Вчера 19:52

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского который заявил, что «украинская интуиция подсказывает, что Россия не выживет, если с ней продолжать бороться». «Эта знаменитая «украинская интуиция Зеленского». Не подвела ни разу, и всё задуманное сбылось. На неё смело можно положиться и ждать. Санитаров», - написала она в Telegram.

Вчера 19:36

Постоянный представитель в ООН Василий Небензя назвал заявления о применении Россией северокорейских ракет «заведомо ложной информацией, которую тиражируют США».

Вчера 19:20

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Подывотье Севского района со стороны Украины, в результате которого пострадал мирный житель. «В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждена одна единица автотранспорта», - написал он в Telegram.

Вчера 18:37

Дмитрий Песков назвал «очень странным процессом комбинацию стран, которая обсуждает некую эфемерную мирную формулу без участия России». Так он прокомментировал сообщение о секретной встречи в Саудовской Аравии, где, как сообщало агентство Bloomberg, обсуждалась «мирная формула Зеленского».

Вчера 18:04

Издание «Страна ua» сообщило о взрыве в Кривом Роге.

Вчера 17:22

Консульский отдел посольства Украины в Лондоне напомнил призывникам, военнообязанным и резервистам об обязанности встать за рубежом на воинский учет, если они покинули страну более чем на три месяца. Приехавшие в Британию украинцы должны сделать это в течение 7 дней.

При этом ограничений для мужчин призывного возраста по предоставлению консульских услуг пока нет, добавили дипломаты. Они отметили, что число обращений по поводу нового законопроекта о мобилизации выросло, но пока он не обнародован на сайте Верховной рады.

Законопроект в первом чтении украинский парламент рассмотрит 11 января, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Источник издания ТСН сообщил, что из документа планируют убрать норму о блокировке банковских счетов уклоняющихся от мобилизации.

Вчера 16:23

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о сбитом беспилотнике над территорией региона. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

Вчера 16:07

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал Украине пакет помощи на 200 млн евро. В него войдут боеприпасы, генераторы, а также бронемашины M577 (в 2016 году их Литве поставила Германия).

Вчера 15:42

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 850 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, две артиллерийские система М777, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика».

Вчера 15:42

Минобороны сообщило, что около 14:30 дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Вчера 14:47

Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка;
  • на Краснолиманском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества;
  • на Донецком направлении нанесены удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка;
  • на Южно-Донецком направлении отражены две атаки в районе Новомихайловки;
  • на Запорожском направлении отражена атака в района Работино.
Вчера 14:36

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелах со стороных Украины сел Лемешовка Севского района и Азаровка Стародубского района. В Лемешовке частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия. В Азаровке частичные повреждения получил один жилой дом.

Вчера 13:37

Владимир Путин заявил о намерении предоставить статус ветерана боевых действий добровольцам из России, которые воевали в Донбассе до начала специальной военной операции.

Вчера 13:13

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы и анонсировал визиты в Эстонию и Латвию. Об этом он сообщил в своем Telegram. В Вильнюсе у Зеленского запланированы переговоры с президентом Литвы, премьер-министром, спикером Сейма, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Вчера 12:42

США ищут альтернативных поставщиков урана для реакторов следующего поколения вместо России, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Минэнерго.

Планируется заключить контракты сроком максимум на десять лет на поставки высокопробно-низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20% — традиционно используемое урановое топливо обогащено до 5%. На эти цели Минэнерго США использует $500 млн, программу могут в ближайшие годы расширить.

США тратят на ядерное топливо из России около $1 млрд в год, говорил председатель комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо. Палата представителей США в декабре одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, сенат аналогичного решения не принял.

По сведениям Bloomberg, в 2020 году на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США, а также 23% обогащенного урана, необходимого для питания американских коммерческих ядерных реакторов. Минэнерго США называло зависимость от российского экспорта «уязвимым местом» для национальной и экономической безопасности. В 2022 году атомные электростанции США импортировали около 12% своего урана из России, следует из статистики Управления энергетической информации США. Больше доля у Казахстана и Канады — 25 и 27%.

Вчера 12:01

В 2023 году поставки военной техники на Украину из западных стран по сравнению с 2022-м сократились. Из крупных поставщиков полностью свои обязательства выполнила только Чехия, показали данные Кильского института мировой экономики.

В 2022-м Запад анонсировал поставки 434 танков, 89 РСЗО и 574 тяжелых орудий, а в 2023-м — 380 танков, восемь РСЗО и 236 орудий. Фокус сместился на ЗРК — если в 2022-м Киеву обещали 24 комплекса, то в 2023-м — 55.

  • Всего за время конфликта зарубежные страны пообещали Украине 814 танков — из них 519 Киев получил, а 295 ожидают поставки. По поставкам танков Киеву в лидерах Польша и Чехия.
  • В категории РСЗО Запад обещал Киеву 97 систем — из них Украина получила 78.
  • Запад анонсировал поставку 810 тяжелых орудий — из них Киев получил 585, поставки ожидают 225.
  • Из 79 обещанных ЗРК на Украине сейчас находится 45. По поставкам лидирует Чехия.
  • Самой большой категорией остаются бронемашины: из 5,4 тыс. обещанных были поставлены 2,3 тыс. Большая часть из них — из США.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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