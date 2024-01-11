Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 687-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
За ночь три украинских дрона перехватили над Ростовской, Тульской и Калужской областями, сообщило Минобороны. Калужский губернатор Владислав Шапша уточнил, что беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции.
«В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы», — написал Шапша в своем телеграм-канале.
Адвокат, представляющий интересы Украинской православной церкви Московского патриархата и Киево-Печерской лавры заявил агентству «РИА Новости», что закрыты все уголовные дела о незаконных действиях Православной церкви Украины.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram, что умер мирный житель города, получивший ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.
Борис Джонсон назвал «полной чушью» и «российской пропагандой» утверждения, что он сорвал переговоры Москвы и Киева в 2022 году. При этом он признал, что действительно высказывал руководителям Украины озабоченность по поводу стамбульских договоренностей и обещал им полную поддержку Великобритании.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского который заявил, что «украинская интуиция подсказывает, что Россия не выживет, если с ней продолжать бороться». «Эта знаменитая «украинская интуиция Зеленского». Не подвела ни разу, и всё задуманное сбылось. На неё смело можно положиться и ждать. Санитаров», - написала она в Telegram.
Постоянный представитель в ООН Василий Небензя назвал заявления о применении Россией северокорейских ракет «заведомо ложной информацией, которую тиражируют США».
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Подывотье Севского района со стороны Украины, в результате которого пострадал мирный житель. «В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждена одна единица автотранспорта», - написал он в Telegram.
Дмитрий Песков назвал «очень странным процессом комбинацию стран, которая обсуждает некую эфемерную мирную формулу без участия России». Так он прокомментировал сообщение о секретной встречи в Саудовской Аравии, где, как сообщало агентство Bloomberg, обсуждалась «мирная формула Зеленского».
Издание «Страна ua» сообщило о взрыве в Кривом Роге.
Консульский отдел посольства Украины в Лондоне напомнил призывникам, военнообязанным и резервистам об обязанности встать за рубежом на воинский учет, если они покинули страну более чем на три месяца. Приехавшие в Британию украинцы должны сделать это в течение 7 дней.
При этом ограничений для мужчин призывного возраста по предоставлению консульских услуг пока нет, добавили дипломаты. Они отметили, что число обращений по поводу нового законопроекта о мобилизации выросло, но пока он не обнародован на сайте Верховной рады.
Законопроект в первом чтении украинский парламент рассмотрит 11 января, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Источник издания ТСН сообщил, что из документа планируют убрать норму о блокировке банковских счетов уклоняющихся от мобилизации.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о сбитом беспилотнике над территорией региона. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.
Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал Украине пакет помощи на 200 млн евро. В него войдут боеприпасы, генераторы, а также бронемашины M577 (в 2016 году их Литве поставила Германия).
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 850 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, две артиллерийские система М777, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика».
Минобороны сообщило, что около 14:30 дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка;
- на Краснолиманском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества;
- на Донецком направлении нанесены удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка;
- на Южно-Донецком направлении отражены две атаки в районе Новомихайловки;
- на Запорожском направлении отражена атака в района Работино.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелах со стороных Украины сел Лемешовка Севского района и Азаровка Стародубского района. В Лемешовке частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия. В Азаровке частичные повреждения получил один жилой дом.
Владимир Путин заявил о намерении предоставить статус ветерана боевых действий добровольцам из России, которые воевали в Донбассе до начала специальной военной операции.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы и анонсировал визиты в Эстонию и Латвию. Об этом он сообщил в своем Telegram. В Вильнюсе у Зеленского запланированы переговоры с президентом Литвы, премьер-министром, спикером Сейма, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.
США ищут альтернативных поставщиков урана для реакторов следующего поколения вместо России, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Минэнерго.
Планируется заключить контракты сроком максимум на десять лет на поставки высокопробно-низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20% — традиционно используемое урановое топливо обогащено до 5%. На эти цели Минэнерго США использует $500 млн, программу могут в ближайшие годы расширить.
США тратят на ядерное топливо из России около $1 млрд в год, говорил председатель комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо. Палата представителей США в декабре одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, сенат аналогичного решения не принял.
По сведениям Bloomberg, в 2020 году на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США, а также 23% обогащенного урана, необходимого для питания американских коммерческих ядерных реакторов. Минэнерго США называло зависимость от российского экспорта «уязвимым местом» для национальной и экономической безопасности. В 2022 году атомные электростанции США импортировали около 12% своего урана из России, следует из статистики Управления энергетической информации США. Больше доля у Казахстана и Канады — 25 и 27%.
В 2023 году поставки военной техники на Украину из западных стран по сравнению с 2022-м сократились. Из крупных поставщиков полностью свои обязательства выполнила только Чехия, показали данные Кильского института мировой экономики.
В 2022-м Запад анонсировал поставки 434 танков, 89 РСЗО и 574 тяжелых орудий, а в 2023-м — 380 танков, восемь РСЗО и 236 орудий. Фокус сместился на ЗРК — если в 2022-м Киеву обещали 24 комплекса, то в 2023-м — 55.
- Всего за время конфликта зарубежные страны пообещали Украине 814 танков — из них 519 Киев получил, а 295 ожидают поставки. По поставкам танков Киеву в лидерах Польша и Чехия.
- В категории РСЗО Запад обещал Киеву 97 систем — из них Украина получила 78.
- Запад анонсировал поставку 810 тяжелых орудий — из них Киев получил 585, поставки ожидают 225.
- Из 79 обещанных ЗРК на Украине сейчас находится 45. По поставкам лидирует Чехия.
- Самой большой категорией остаются бронемашины: из 5,4 тыс. обещанных были поставлены 2,3 тыс. Большая часть из них — из США.