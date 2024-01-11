Консульский отдел посольства Украины в Лондоне напомнил призывникам, военнообязанным и резервистам об обязанности встать за рубежом на воинский учет, если они покинули страну более чем на три месяца. Приехавшие в Британию украинцы должны сделать это в течение 7 дней.

При этом ограничений для мужчин призывного возраста по предоставлению консульских услуг пока нет, добавили дипломаты. Они отметили, что число обращений по поводу нового законопроекта о мобилизации выросло, но пока он не обнародован на сайте Верховной рады.

Законопроект в первом чтении украинский парламент рассмотрит 11 января, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Источник издания ТСН сообщил, что из документа планируют убрать норму о блокировке банковских счетов уклоняющихся от мобилизации.