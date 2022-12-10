Количество нефтяных танкеров, ожидающих в Черном море прохода через пролив Босфор в Стамбуле, выросло до 20, сообщил Reuters со ссылкой на данные судоходного агентства Tribeca.

В проливе Дарданеллы стояли восемь танкеров (это число сократилось на один по сравнению с днем ранее). Таким образом, в общей сложности в проливах скопилось 28 танкеров.