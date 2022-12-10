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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 290-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:54

США «молчаливо» одобрили нанесение Украиной ударов по отдаленным целям на территории России, сообщает британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Он пояснил, что теперь, после ударов Москвы по инфраструктуре Украины, США меньше беспокоятся из-за того, что атаки Киева по дальним целям могут привести к возрастанию напряженности. Поэтому Украине позволили самостоятельно решать, как применять оружие.

08:44
Зона безопасности в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может быть установлена в ближайшее время, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что ситуация на ЗАЭС продолжает оставаться «нестабильной, хрупкой и потенциально опасной».
08:42
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн, в который войдут боеприпасы к ракетным системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-мм артиллерийские снаряды. Также поставлены будут средства для борьбы с беспилотниками и для другой противовоздушной обороны; многоцелевые фургоны HMMWV, машины скорой помощи и медицинское оборудование; генераторы; полевое оборудование.
Вчера 21:47

Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» приветствовал предложение ряда европейских стран об изъятии из-под санкций российского продовольствия и удобрений. «Если инициатива этих шести стран, о которой мы узнали из газет пока что, будет реализована, то это будет шаг в правильном направлении», — цитирует Грушко агентство ТАСС.

Вчера 21:32

МИД России ввел санкции в отношении 200 граждан Канады. В заявлении внешнеполитического ведомства указывается, что под ограничения попали в том числе «высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Дж.Трюдо».

Вчера 21:03

Донецк попал под обстрел со стороны украинских войск, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, по Ворошиловскому району выпустили 20 ракет из РСЗО «Град», обстрел велся из населенного пункта Тоненькое, также прилеты зафиксированы в районе Школьного бульвара. Там, как сообщил Кулемзин со ссылкой на местных жителей, во дворе одного из домов горит пробитая газовая труба и автомобили.
 

Вчера 20:52

Количество нефтяных танкеров, ожидающих в Черном море прохода через пролив Босфор в Стамбуле, выросло до 20, сообщил Reuters со ссылкой на данные судоходного агентства Tribeca.

В проливе Дарданеллы стояли восемь танкеров (это число сократилось на один по сравнению с днем ранее). Таким образом, в общей сложности в проливах скопилось 28 танкеров.

Вчера 20:20
Основатель военной компании ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предложил взять на поруки подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске Ростовской области Павла Николина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы компании «Конкорд». В посте приводятся ответы Пригожина на вопросы, которые ему задали журналисты «Ведомостей».

«Николина я готов взять на поруки под свою личную ответственность, о чем уже написал ходатайство», — приводит пресс-служба ответ Пригожина. При этом он не подтвердил прямо, что задержанный был бойцом ЧВК Вагнера.
 
Вчера 19:41

Латвийское МВД внесло бывшего ведущего телеканала «Дождь» (в России признан СМИ-иноагентом) Алексея Коростелева в черный список. Решение принял глава МВД Кристап Эклонс — он одобрил соответствующее предложение Службы госбезопасности.

Как пишет Delfi, Коростелев работал из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому его нельзя привлечь в Латвии к ответственности. Фактически ему запрещен въезд в республику.

Включение Коростелева в черный список произошло после того, как он 1 декабря в программе «Здесь и сейчас» попросил делиться с «Дождем» данными о проблемах в российской армии. Он сказал при этом: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Вчера 19:20

Выдвижение Киевом в качестве условия для переговоров отхода России из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей неприемлемо для Москвы, заявил Александр Лукашенко.

По мнению белорусского президента, если Владимир Зеленский будет требовать от России покинуть указанные территории, то переговоров не будет. «Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и т.д. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации», — отметил он.

Вчера 18:49

Британский художник Бэнкси стал почетным гражданином украинского города Ирпень (Киевская область). Об этом сообщается на сайте городского совета.

В совете уточнили, что Бэнкси получил этот статус за граффити на одном из разрушенных домов, которым «привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений Ирпеня».

В ноябре художник создал семь граффити в разных городах Украины. В Ирпене он нарисовал девочку-гимнастку с лентой.

Работа Бэнкси в Ирпени, Киевская область
Работа Бэнкси в Ирпени, Киевская область (Фото: Александра Бутова / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Вчера 18:26

США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой и других членов Центризбиркома. Об этом сообщает американский Минфин.

Ранее Памфилова попала под санкции ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии.

Вчера 18:04
Вчера 17:46

Белоруссия опубликует информацию о том, что Запад планировал начать войну с Россией в 2021–2022 годах. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Павлу Зарубину.

«В ближайшее время, я [президенту России Владимиру] Путину сказал, мы обнародуем эти факты: как они должны были после 2020 года, мятежа в Белоруссии, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области войсками НАТО, захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса», — заявил белорусский президент.
 

Вчера 17:33

Владимир Путин ответил на вопрос о доверии информации военкоров о недостатках в зоне СВО.

«Верить никому нельзя, только мне можно», — сказал президент.

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Вчера 17:26

В Белгородской области обстреляли хутор Панков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«При обстреле хутора Панков пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения — снарядом пробита крыша и хозпостройки», — сообщил губернатор.

Вчера 16:59

Владимир Путин заявил, что его недавний приезд на Крымский мост был связан с желанием поддержать рабочих, которые трудились над его восстановлением. По его словам, ремонт автомобильной части должен быть завершен в марте, ремонт железнодорожной части — в середине лета.

Вчера 16:53
На вопрос, не кажется ли ему, что восемь с половиной лет для Ильи Яшина за дискредитацию российской армии — слишком большой срок, Владимир Путин ответил, что «если кажется, то креститься нужно». «Вмешательство в деятельность судов считаю недопустимым», — сказал он.
Вчера 16:48
В военном ведомстве сообщили, что в районе населенного пункта Шевченковское (Запорожская область) было нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS и MARS-II. В районе населенного пункта Дружба (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе Золочева (Харьковская область) уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». В районе Северска (ДНР) уничтожена РСЗО «Ураган».
Вчера 16:40

Владимир Путин прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что минские соглашения использовались для укрепления Украины в военном отношении.

«Это разочаровывает. Я всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет себя искренне и стремилось к урегулированию. То, что сейчас прозвучало, говорит о том, что мы все правильно сделали с точки зрения СВО. Если и другие участники процесса нас обманывали… видимо, мы поздно сориентировались и раньше все это надо было начинать. Рассчитывали, что сможем договориться в рамках минских соглашений. Возникает вопрос доверия. И так оно почти на нуле. А так вопрос: а можно ли с кем-то договариваться и где гарантии. Но договариваться придется», — сказал президент.

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