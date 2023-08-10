Два дрона, летевших в сторону Москвы, уничтожены силами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило Минобороны.

Близ Севастополя средствами ПВО были сбиты два беспилотника, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы — они упали в акватории Черного моря.