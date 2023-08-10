Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 533-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 10 августа ограничивали прием и отправку рейсов. Сейчас ограничения отменены.
Два дрона, летевших в сторону Москвы, уничтожены силами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило Минобороны.
Близ Севастополя средствами ПВО были сбиты два беспилотника, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы — они упали в акватории Черного моря.
Район торгового центра «Донецк Сити» в главном городе ДНР подвергся обстрелу кассетными боеприпасами, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
На всей Украине во второй раз за день была объявлена воздушная тревога. Взрывов зафиксировано не было.
Владимир Зеленский сообщил о ракетном ударе по Запорожье. По его словам, в результате погибли три человека.
Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил о возможной обязательной эвакуации жителей и принудительной эвакуации детей подконтрольных ВСУ населенных пунктов Купянского района.
Глава Купянской районной администрации Андрей Канашевич призвал жителей на подконтрольных Украине территориях «принять решение об эвакуации». Он объяснил это усилением военных действий.
Гладков рассказал, что над Шебекинским городским округом сработала система ПВО: «Сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительным данным известно, пострадавших и разрушений нет».
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял постановление о ежемесячных доплатах для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спасателей, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Во время военного положения доплаты будут составят 30 тыс. гривен (79 тыс. руб.) ежемесячно. Для людей, которые занимаются оперативным управлением воинскими частями и подразделениями, доплаты могут достигать 50 тыс. гривен (132 тыс. руб.), для непосредственно участвующих в боевых действиях — 100 тыс. гривен (264 тыс. руб.).
Срочники и курсанты будут ежемесячно получать доплаты в 6 тыс. гривен (15,8 тыс. руб.) и 2,35 тыс. гривен (6,2 тыс. руб.) соответственно.
Власти Сергиево-Посадского городского округа ввели режим ЧС после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода.
По последним данным, в результате взрыва пострадали 56 человек, госпитализированы 30 из них. Одна женщина умерла в больнице.
Воздушная тревога на Украине отменена. Сведений о взрывах в каком-либо регионе не поступало.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Горьковский в Грайворонском городском округе погиб мужчина. «Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия», — написал он в Telegram.
Практически на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Глава ОАЭ Мохаммед бен Зайед рассчитывает организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита ООН по климату, сообщает ливанское издание L’Orient Le Jour.
Источник агентства ТАСС в силовых структурах сообщил, что в районе Энергодара был перехвачен украинский ударный беспилотник, который направлялся к Запорожской АЭС. «Он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции с целью возможного подрыва отсека с хранением ядерного топлива, что могло повлечь за собой огромное количество жертв среди мирного населения», - говорится в сообщении.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в более чем 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, три САУ Krab, две САУ «Гвоздика», САУ «Акация», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-50, три артиллерийские системы М777.
Минобороны сообщило о том, что происходило на различных направлениях:
- на Донецком направлении отражены пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка, севернее Клещеевки;
- на Запорожском направлении отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районах населенных пунктов Терны и Григоровка;
- на Южно-Донецком направлении сорвана попытка ВСУ провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное, в районе Урожайного пресечена деятельность ДРГ.
Минобороны сообщило, что на Купянском направлении российские штурмовые отряды продолжали наступление на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение. Были отражены атаки и контратаки ВСУ в районах населенного пункта Новоселовское и урочища Маньковка. Нанесены удары по украинским подразделениям в районах Синьковки и Кисловки.
Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «гвардейский» 71-му мотострелковому полку, который ведет бои на Запорожском направлении.