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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 533-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:05

Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 10 августа ограничивали прием и отправку рейсов. Сейчас ограничения отменены.

06:17

Два дрона, летевших в сторону Москвы, уничтожены силами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья, сообщило Минобороны.

Близ Севастополя средствами ПВО были сбиты два беспилотника, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы — они упали в акватории Черного моря.

Вчера 21:32

Район торгового центра «Донецк Сити» в главном городе ДНР подвергся обстрелу кассетными боеприпасами, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Вчера 21:12

На всей Украине во второй раз за день была объявлена воздушная тревога. Взрывов зафиксировано не было.

Вчера 20:51

Владимир Зеленский сообщил о ракетном ударе по Запорожье. По его словам, в результате погибли три человека.

Вчера 19:58

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил о возможной обязательной эвакуации жителей и принудительной эвакуации детей подконтрольных ВСУ населенных пунктов Купянского района.

Вчера 19:33

Глава Купянской районной администрации Андрей Канашевич призвал жителей на подконтрольных Украине территориях «принять решение об эвакуации». Он объяснил это усилением военных действий.

Вчера 19:26

Гладков рассказал, что над Шебекинским городским округом сработала система ПВО: «Сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительным данным известно, пострадавших и разрушений нет».

Вчера 19:14

Вчера 18:51

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял постановление о ежемесячных доплатах для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спасателей, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во время военного положения доплаты будут составят 30 тыс. гривен (79 тыс. руб.) ежемесячно. Для людей, которые занимаются оперативным управлением воинскими частями и подразделениями, доплаты могут достигать 50 тыс. гривен (132 тыс. руб.), для непосредственно участвующих в боевых действиях — 100 тыс. гривен (264 тыс. руб.).

Срочники и курсанты будут ежемесячно получать доплаты в 6 тыс. гривен (15,8 тыс. руб.) и 2,35 тыс. гривен (6,2 тыс. руб.) соответственно.

Вчера 18:30

Власти Сергиево-Посадского городского округа ввели режим ЧС после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 56 человек, госпитализированы 30 из них. Одна женщина умерла в больнице.

Вчера 18:08

Воздушная тревога на Украине отменена. Сведений о взрывах в каком-либо регионе не поступало.

Вчера 18:05

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Горьковский в Грайворонском городском округе погиб мужчина. «Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия», — написал он в Telegram.

Вчера 17:45

Практически на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Вчера 17:35

Глава ОАЭ Мохаммед бен Зайед рассчитывает организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита ООН по климату, сообщает ливанское издание L’Orient Le Jour.

Вчера 16:48

Источник агентства ТАСС в силовых структурах сообщил, что в районе Энергодара был перехвачен украинский ударный беспилотник, который направлялся к Запорожской АЭС. «Он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции с целью возможного подрыва отсека с хранением ядерного топлива, что могло повлечь за собой огромное количество жертв среди мирного населения», - говорится в сообщении.

Вчера 15:51

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в более чем 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, три САУ Krab, две САУ «Гвоздика», САУ «Акация», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-50, три артиллерийские системы М777.

Вчера 15:50

Минобороны сообщило о том, что происходило на различных направлениях:

  • на Донецком направлении отражены пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка, севернее Клещеевки;
  • на Запорожском направлении отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка;
  • на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районах населенных пунктов Терны и Григоровка;
  • на Южно-Донецком направлении сорвана попытка ВСУ провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное, в районе Урожайного пресечена деятельность ДРГ.
Вчера 15:41

Минобороны сообщило, что на Купянском направлении российские штурмовые отряды продолжали наступление на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение. Были отражены атаки и контратаки ВСУ в районах населенного пункта Новоселовское и урочища Маньковка. Нанесены удары по украинским подразделениям в районах Синьковки и Кисловки.

Вчера 15:19

Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «гвардейский» 71-му мотострелковому полку, который ведет бои на Запорожском направлении.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация