Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 107-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
ЛНР начинает экспорт в Россию зерна, сообщил ТАСС республиканский министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Пронько. Первые 50 вагонов — более 3 тыс. тонн — отправят в Россию 10 июня, однако в дальнейшем темпы поставок хотят нарастить до 120-130 в день.
По словам министра, раньше зерно перевозили на автомобилях, но их возможности «несопоставимы» с железнодорожным транспортом в плане грузоподъемности. Всего на территории ЛНР с прошлого года осталось примерно 300 тыс. тонн озимой пшеницы и 200 тыс. тонн подсолнечника.
Российский бизнесмен, cооснователь LetterOne Михаил Фридман, родившийся во Львове, консультируется с властями Украины насчет возможности получить украинское гражданство и перерегистрировать в стране основные активы, сообщил в интервью украинскому Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.
«Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче», — сказал он.
В Минобороны заявили, что по имеющейся достоверной информации в Северодонецке в подземных сооружениях завода «Азот» насильно удерживаются сотни жителей города и сотрудников предприятия. «При этом, националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении», - утверждают в военном ведомстве.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала фиктивным и нелегитимным решение донецкого суда приговорить к смертной казни граждан Соединенного королевства Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне украинской армии. При этом она заверила, что Лондон будет пытаться помочь осужденным.
Первый замглавы Министерства информации ДНР Даниил Бессонов заявил, что окружение Лисичанска – вопрос ближайшего времени. По его словам, как только ситуация с Лисичанском и Северодонецком разрешится, «по остальным территориям повеселее пойдет, тот же Краматорск, тот же Артемовск», - цитирует его агентство ТАСС.
Запад проводит «милитаризацию информационного пространства», что многократно увеличивает угрозу «прямого военного столкновения», уверен спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских.
«Попытки [Запада] превратить его [информационное пространство] в арену межгосударственного противостояния многократно увеличили угрозу прямого военного столкновения с непредсказуемыми последствиями. Еще раз хочу повторить тем, до кого не доходит сразу: бесконтрольная раздача «виртуального оружия» и поощрение его применения до добра не доведет», — сказал он.
Восстановление Украины является моральным обязательством Европы, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отреагировала на смертный приговор, вынесенный в ДНР двум подданным королевства, воевавшим на стороне Украины.
«Я категорически осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, которых задержали российские прокси на востоке Украины. Они военнопленные. Это (то, что в ДНР их признали наемниками. — РБК) ложное суждение, абсолютно не имеющее законной силы. Мои мысли с их семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им» — сказала Трасс.
Все страны должны проверять происхождение зерна, продаваемого Россией, чтобы исключить те случаи, когда оно было вывезено с территории Украины, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он сослался на данные внешнеполитической службы ЕС, согласно которым Россия «пыталась продать партию зерна Египту». По словам чиновника, Египет отказался от этой сделки.
«Яндекс» откажется от отображения границ между государствами на своих картах и сделает их из политических физико-географическими.
«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно», — сообщили РБК в сервисе.
Уже сейчас на «Яндекс. Картах» границы между государствами почти не различимы. Но некоторые изменения политической карты на них не отображены — например, территории ДНР и ЛНР сервис по-прежнему никак не отделяет от Украины, хотя, например, Южная Осетия и Абхазия на карте отмечены.