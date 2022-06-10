ЛНР начинает экспорт в Россию зерна, сообщил ТАСС республиканский министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Пронько. Первые 50 вагонов — более 3 тыс. тонн — отправят в Россию 10 июня, однако в дальнейшем темпы поставок хотят нарастить до 120-130 в день.

По словам министра, раньше зерно перевозили на автомобилях, но их возможности «несопоставимы» с железнодорожным транспортом в плане грузоподъемности. Всего на территории ЛНР с прошлого года осталось примерно 300 тыс. тонн озимой пшеницы и 200 тыс. тонн подсолнечника.