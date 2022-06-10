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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 107-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:31
Ежедневные потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми, большие потери ВСУ вызваны отсутствием паритета между военными возможностями Москвы и Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Newshour BBC World Service, передает украинская служба «Би-би-си».
Вчера 23:15

ЛНР начинает экспорт в Россию зерна, сообщил ТАСС республиканский министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Пронько. Первые 50 вагонов — более 3 тыс. тонн — отправят в Россию 10 июня, однако в дальнейшем темпы поставок хотят нарастить до 120-130 в день.

По словам министра, раньше зерно перевозили на автомобилях, но их возможности «несопоставимы» с железнодорожным транспортом в плане грузоподъемности. Всего на территории ЛНР с прошлого года осталось примерно 300 тыс. тонн озимой пшеницы и 200 тыс. тонн подсолнечника.

Вчера 22:05

Российский бизнесмен, cооснователь LetterOne Михаил Фридман, родившийся во Львове, консультируется с властями Украины насчет возможности получить украинское гражданство и перерегистрировать в стране основные активы, сообщил в интервью украинскому Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

«Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче», — сказал он.

Вчера 21:39

В Минобороны заявили, что по имеющейся достоверной информации в Северодонецке в подземных сооружениях завода «Азот» насильно удерживаются сотни жителей города и сотрудников предприятия. «При этом, националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении», - утверждают в военном ведомстве.

Вчера 21:21

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала фиктивным и нелегитимным решение донецкого суда приговорить к смертной казни граждан Соединенного королевства Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне украинской армии. При этом она заверила, что Лондон будет пытаться помочь осужденным.

Вчера 20:40
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вся территория населенного пункта Камышеваха в ЛНР зачищена. «Уцелевший противник осел в населенном пункте Врубовка, где ожидает своего бесславного конца», - написал он в своем Telegram.
Вчера 20:32
Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что с начала спецоперации в регион прибыли более 220 тыс. жителей Херсонской и Запорожской областей. 20 тыс. из них получили статус беженца, а половине из них перечислили по 10 тыс. рублей.
Вчера 20:29

Первый замглавы Министерства информации ДНР Даниил Бессонов заявил, что окружение Лисичанска – вопрос ближайшего времени. По его словам, как только ситуация с Лисичанском и Северодонецком разрешится, «по остальным территориям повеселее пойдет, тот же Краматорск, тот же Артемовск», - цитирует его агентство ТАСС.

Вчера 19:56

Запад проводит «милитаризацию информационного пространства», что многократно увеличивает угрозу «прямого военного столкновения», уверен спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских.

«Попытки [Запада] превратить его [информационное пространство] в арену межгосударственного противостояния многократно увеличили угрозу прямого военного столкновения с непредсказуемыми последствиями. Еще раз хочу повторить тем, до кого не доходит сразу: бесконтрольная раздача «виртуального оружия» и поощрение его применения до добра не доведет», — сказал он.
 

Вчера 19:31

Восстановление Украины является моральным обязательством Европы, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

 

Вчера 19:02

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отреагировала на смертный приговор, вынесенный в ДНР двум подданным королевства, воевавшим на стороне Украины.

«Я категорически осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, которых задержали российские прокси на востоке Украины. Они военнопленные. Это (то, что в ДНР их признали наемниками. — РБК) ложное суждение, абсолютно не имеющее законной силы. Мои мысли с их семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им» — сказала Трасс.

Вчера 18:42

Все страны должны проверять происхождение зерна, продаваемого Россией, чтобы исключить те случаи, когда оно было вывезено с территории Украины, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он сослался на данные внешнеполитической службы ЕС, согласно которым Россия «пыталась продать партию зерна Египту». По словам чиновника, Египет отказался от этой сделки.

Вчера 18:27
Владимир Зеленский также ввел санкции против более чем 200 ректоров российских вузов. В списке все крупнейшие вузы России, в том числе и консерватории.
Вчера 18:12
Помимо Путина под украинские санкции подпали также Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров и другие члены правительства.
Вчера 18:06
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении Владимира Путина. Глава государства не может вывозить капиталы за пределы Украины, въезжать на территорию этой страны, владеть на Украине земельными участками.
Вчера 17:46
Приговоренные к смерти в Донецке наемники из Великобритании и Марокко имеют право на помилование, отметил суд в ДНР. По местному законодательству апелляция должна быть подана в течение месяца.
Вчера 17:27
Президент Владимир Путин заявил, что «судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять». «Если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», - сказал Путин.
Вчера 17:07
Владимир Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.
Вчера 16:50
Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима, воевавших на стороне Украины, к смертной казни.
Вчера 16:33

«Яндекс» откажется от отображения границ между государствами на своих картах и сделает их из политических физико-географическими.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно», — сообщили РБК в сервисе.

Уже сейчас на «Яндекс. Картах» границы между государствами почти не различимы. Но некоторые изменения политической карты на них не отображены — например, территории ДНР и ЛНР сервис по-прежнему никак не отделяет от Украины, хотя, например, Южная Осетия и Абхазия на карте отмечены.

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