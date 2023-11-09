Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 624-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Судже Курской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали маслодельный комбинат, сообщил губернатор Роман Старовойт. В результате атаки никто не пострадал.
По словам главы региона, украинские военные сбросили три кассетных боеприпаса. «Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы», — написал он в телеграм-канале.
Украина не должна быть принята в Евросоюз, пока там не прекратится вооруженный конфликт, иначе он рискует распространится на всю Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя рекомендацию ЕК начать переговоры с Киевом о присоединении к ЕС.
Глава МИДа назвал правильным постановление ЕК, согласно которому Украина не выполнила условия для членства в ЕС, и указал, что для вступления Киева в блок время еще не пришло. «Разве на Украине нет войны? Мы видим, что ни свобода СМИ, ни свобода слова там не соблюдаются. Мы видим, что выборы даже не проводятся», — отметил дипломат.
По его словам, расширение ЕС «должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в Евросоюз». «По этой причине мы не считаем проведение каких-либо переговоров о вступлении Украины своевременным», — заключил Сийярто.
В Днепре (бывший Днепропетровск) ночью после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Зеркало Недели» и «Украина Сейчас».
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 2:12 ночи, о взрывах начали сообщать спустя час. Также тревога объявлялась в Кировоградской и Николаевской областях.
Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о приглашении Украины и Молдавии к переговорам о вступлении в ЕС. «Безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева». По мнению Медведева, новые «микрочлены Евросоюза на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков». «Молодой, но прожорливый киевско-кишинёвский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями».
Владимир Зеленский в ходе конференции Reuters Next в Нью-Йорке заявил, что в этом году Украина еще попытается добиться успеха на поле боя. По его словам, тупика на линии боевого соприкосновения нет, а план дальнейших действий у ВСУ есть.
Посол ЕС на Украине Катарина Матернова заявила, что для окончательного мандата для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС необходимо до декабря провести еще целый ряд изменений в антикоррупционное законодательство и согласие с рекомендациями Венецианской комиссии по национальным меньшинствам.
Одесский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в госизмене в условиях военного положения, в коллаборационизме, «признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины».
Сам Сальдо называл обвинения Киева «практически и юридически ничтожными».
Спикер Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян заявила, что версия несчастного случая при гибели помощника командующего ВСУ Геннадия Частякова является приоритетной. Она назвала и другие версии, среди которых убийство по заказу российских спецслужб, а также убийство на почве неприязненных отношений.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 550 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, артиллерийская система М777, САУ Krab, три САУ «Гвоздика», РЛС ЗРК С-300.
В Минобороны сообщили о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены две атаки в районе Тимковки;
- на Краснолиманском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки;
- на Донецком направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка, Спорное;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное, Приютное;
- на Запорожском направлении отражены три атаки в районе Работино и Новопрокоповки;
Минобороны сообщило, что за последние сутки были сбиты пять самолетов воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой Народной Республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную раду заявление об отставке. По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, оно будет рассмотрено в ближайшее время.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле трех районов со стороны Украины. В селе Успеновка Кореневского района повреждения в 3 домовладениях. В Рыльском районе обошлось без пострадавших, подробности по селу Горналь Суджанского района устанавливаются.
Верховная рада Украины утвердила указы президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней (до середины февраля).
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что теперь официально рекомендовано начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. При этом в Брюсселе заявили, что обе страны должны провести целый ряд реформ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Валуйки. По его словам, в результате повреждены два частных жилых дома, осколками посечены еще три дома и два автомобиля.
Число раненых в результате вчерашнего обстрела Донецка выросло до 55, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Погибли шесть мирных жителей.
Спецслужбы ДНР задержали двух россиян, причастных к корректировке обстрелов по Донецку, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ. Задержанные через мессенджеры и соцсети пересылали украинским спецслужбам фото и видео с подтверждением последствий обстрелов, числом жертв и спасателей, работающих на месте.
Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко погиб в Луганске, сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров. По словам сына Филипоненко, его отец погиб при взрыве автомобиля.
Филипоненко с самого начала конфликта на востоке Украины в 2014 году служил в Народной милиции ЛНР. Юров напомнил, что в феврале на депутата уже совершали покушение. Тогда возле здания представительства ЛНР в СЦКК подорвали его машину.