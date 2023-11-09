Украина не должна быть принята в Евросоюз, пока там не прекратится вооруженный конфликт, иначе он рискует распространится на всю Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя рекомендацию ЕК начать переговоры с Киевом о присоединении к ЕС.



Глава МИДа назвал правильным постановление ЕК, согласно которому Украина не выполнила условия для членства в ЕС, и указал, что для вступления Киева в блок время еще не пришло. «Разве на Украине нет войны? Мы видим, что ни свобода СМИ, ни свобода слова там не соблюдаются. Мы видим, что выборы даже не проводятся», — отметил дипломат.



По его словам, расширение ЕС «должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в Евросоюз». «По этой причине мы не считаем проведение каких-либо переговоров о вступлении Украины своевременным», — заключил Сийярто.