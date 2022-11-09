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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 259-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:45
На Украине 9 ноября во всех регионах будут действовать графики почасового отключения электроэнергии, сообщил оператор «Укрэнерго».

«Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр «Укрэнерго» прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях», — говорится в сообщении.

Оператор отметил, что отключения необходимы для избежания аварийных ситуаций путем уменьшения нагрузки на сети. «Укрэнерго» в очередной раз призвало украинцев к экономии энергии, особенно «в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00». 
07:11
В четырех странах Европы не нашли свидетельств возможной контрабанды поставленного Украине западного оружия. Об этом РБК сообщили в полицейских управлениях Дании, Венгрии и Чехии. В германской полиции назвали сообщения о контрабанде оружия из Украины не соответствующими действительности.

«Управление полиции Дании по расследованию особо тяжких преступлений может вам сообщить, что в стране не регистрировалось оружие из Украины», — сказала РБК глава отдела по коммуникациям управления Пиа Брюггер. 
07:06
Проведение на Украине «крупномасштабных наступательных операций» будет осложнено в ближайшие зимние месяцы погодными условиями, интенсивность боевых действий снизится, считает заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. 

«В конечном счете россиянам и украинцам предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии», — добавил Кол.

Его спросили, вырастут ли после спада интенсивности конфликта шансы на начало переговоров России и Украины или только на перегруппировку сил. Замминистра обороны США счел, что оба этих варианта развития событий не исключают друг друга: «Полагаю, что речь пойдет о какой-то комбинации этих двух [сценариев]». Кол также заверил, что США не станут принуждать Украину к переговорам с Россией, если украинские власти к этому не готовы. 
Вчера 22:49

Вашингтон передал Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, украинские военные уже применяют эти ЗРК, потому что были заранее обучены обращению с ними в Европе.

«Мы можем подтвердить, что они были доставлены <...>. Эти системы будут способствовать укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины», — сказал представитель Пентагона.

Вчера 22:26
Воздушную тревогу объявили во всех восточных, южных и центральных областях Украины, включая Киев и область.
Вчера 21:30

Владимир Путин присвоил звание героя России посмертно протоиерею Михаилу Васильеву – настоятелю патриаршьего подворья при главном штабе РВСН под Москвой. 6 ноября стало известно, что он погиб в зоне проведения спецоперации «при исполнении пастырских обязанностей».

Вчера 21:19
В Пентагоне сообщили, что два комплекса ПВО NASAMS уже находятся на Украине. С ними работают украинские военнослужащие, которые прошли обучение в Европе.
Вчера 21:03

Рамзан Кадыров назвал байками сообщения о многочисленных погибших чеченских бойцах под Лисичанском.

«Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб. Скажу больше: дела у чеченских подразделений обстоят очень хорошо. В том числе и в Лисичанске. Мы готовим очередные «сюрпризы» для сатанистов. Это не пустые слова», — написал глава Чечни в телеграме.

Кроме того, Кадыров еще раз призвал российских мусульман «выходить на борьбу с сатанистами на Украине».

Вчера 20:50

Прекращение огня на Украине не является в нынешних условиях первоочередной задачей НАТО, заявил генсек Йенс Столтенберг.

«Все хотят, чтобы война закончилась, но если Украина перестанет бороться, то прекратит существование как независимая нация. Если Россия прекратит бороться, мы получим мир», — сказал он.

По мнению Столтенберга, выполнение Киевом требований Москвы станет «катастрофой для Украины» и угрозой для безопасности всего блока.

Вчера 20:40

Еврокомиссия объявила, что Евросоюз не сможет выделить Украине 3 млрд и 9 млрд евро макрофинансовой помощи, обещанных в мае.

Взамен ЕС подумает над ускоренным выделением следующего транша из 18 млрд евро макрофинансовой помощи, предусмотренных на 2023 год. Половину из них, 9 млрд евро, обещают дать в начале года, уже в январе.

Вчера 20:31

Владимир Зеленский на встрече с постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд заявил о необходимости «безотлагательно создать воздушный щит над Украиной». Об этом украинский президент написал в телеграме.

Зеленский пояснил, что из-за российских обстрелов были повреждены около 40% объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Вчера 20:15

Специалисты закончили устанавливать первый готовый пролет автомобильной части Крымского моста, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки», — отметил он.

Video

Вчера 20:06

Правительство Украины освободит от ввозной пошлины и НДС оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона: генераторы, трансформаторы, обогреватели, электрические аккумуляторы и т.д. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, которого цитирует УНИАН.

Вчера 19:53

В ЕС сочли невозможным установить потолок цен на газ, не повлияв при этом на долгосрочные контракты или безопасность поставок, сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

Лидеры стран ЕС в октябре поручили Еврокомиссии предложить временную схему для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии, а также временный динамический ценовой коридор для сделок с газом, чтобы сбить цены.

Вместо этого Еврокомиссия в итоге предложила некий добровольный «механизм коррекции рынка», который не устраивает страны, желающие установить потолок цен.

Вчера 19:30

Памятник советским воинам в латвийском Резекне будет снесен 15 ноября, сообщил мэр города Александр Барташевич.

«Сегодня я не силах остановить надругательства над нашими памятниками», — сказал Барташевич.

Барташевич сказал, что он предлагал компромисс: перенос памятника на Мирное кладбище или сохранение памятника в Резекне. В обоих случаях от государственных учреждений были получены отрицательные ответы.

Какие советские и российские памятники снесли в 2022 году. Фотогалерея
Фотогалерея 

Вчера 19:06
Вчера 18:34
В ходе инспекции командного пункта Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России, ордена Мужества и другие государственные награды участникам военной операции.
Вчера 18:14

Сообщения о массовой гибели бойцов «Ахмата» являются вбросами, заявил командир этого спецподразделения, заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

По его словам, второй армейский корпус Народной милиции ЛНР, а также спецназ «Ахмат» и ЧВК Вагнера ведут слаженную совместную работу.

«Противник там где-то <…> делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске. <...> Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед», — сказал Алаудинов (цитата по «РИА Новости»).

Об ударе по подразделению батальона «Ахмат» в Лисичанске Генштаб ВСУ сообщил 7 ноября.

 

Вчера 18:10

Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки российских войск в зоне военной операции, сообщает Минобороны.

Министр заслушал доклад Сергея Суровикина по оперативной обстановке, а также по вопросам обеспечения прибывших в состав группировки военнослужащих.

Video

Вчера 18:03

Воронежский крематорий из-за санкций остановил прием заявок на кремацию. Об этом сообщает сайт телеканала «Вести — Воронеж».

В крематории установлена печь чешского производства Tabo CS. Как отметили в пресс-службе учреждения, на кремационной линии требуется частичный ремонт блока основной камеры и замена одного из модулей системы. Но из-за санкций не удается приобрести комплектующие.

«В настоящее время в крематории проводится техническое обслуживание линии. Работают наши специалисты, прошедшие обучение, а также привлекаются официальные представители чешской компании Tabo CS. Прогнозировать сроки ремонтных работ невозможно в связи с ситуацией по ограничениям», — сообщают в пресс-службе крематория.

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