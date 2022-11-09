Вашингтон передал Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, украинские военные уже применяют эти ЗРК, потому что были заранее обучены обращению с ними в Европе.

«Мы можем подтвердить, что они были доставлены <...>. Эти системы будут способствовать укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины», — сказал представитель Пентагона.