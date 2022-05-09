Европейские страны после 1945 года стали сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде, начало Россией военной спецоперации на Украине напоминает о причинах празднования Дня Европы 8 мая. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении к жителям Евросоюза.

«Сегодня наш континент сталкивается с тенями прошлого, которое, как мы думали, давно осталось позади <...> разрушенные города. Миллионы невинных людей покидают свои дома», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз поддерживает Украину и справится с возникшим вызовом.

«Больше, чем когда-либо, европейцы чувствуют себя принадлежащими к одной европейской семье. Это наполняет мое сердце гордостью», — резюмировала фон дер Ляйен.