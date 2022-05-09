Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 75-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в ЛНР полностью освобожден от украинских сил. Бои за населенный пункт велись два месяца.
Вечером США объявили о новых санкциях против России:
- против российских телеканалов: «Россия 1», «Первый канал» и НТВ
- 19 юрлиц, включая Московский индустриальный банк (санированный ЦБ банк, который находится в процессе поглощения Промсвязьбанком)
- против членов правления Сбербанка и Газпромбанка, под ограничения попал МИнБанк и его «дочки»
- секторальные санкции в отношении консалтингового сектора
- визовые ограничения в отношении 2596 российских военнослужащих и 13 белорусских военных чиновников
- восемь российских компаний, связанных с морским сектором и судоходством.
Видео вечернего брифинга Минобороны:
Вечерний брифинг Министерства обороны России:
- ВКС ракетами воздушного базирования уничтожили на Украине военную технику из США и стран Запада и личный состав реезерва ВСУ.
- Также ВКС нанесли удары по понтонной переправе в Чугуеве (Харьковская область), склады с вооружениями в Донбассе.
- Оперативно-тактическая и армейская авиация атаковала 54 района, в котором находились украинские военные и военная техника. Потери Украины оцениваются в Москве в размере до 380 человек, выведены из строя 38 единиц техники.
- Ракетные войска уничтожили пускову установку ЗРК «Оса» в районе Николаева, установку «Смерч» в районе Соледара и РЛС в Николаевской области.
- Артиллерия атаковала шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделей и 179 районов с живой силой и военной техникой ВСУ.
- ПВО сбили в районе острова Змеиный беспилотник «Байрактар», а в Харьковской области — Су-25. Еще два беспилотника сбиты в ДНР и ЛНР.
С начала российской спецоперации, по данным Москвы, уничтожены: 157 украинских самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники.
Европейские страны после 1945 года стали сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде, начало Россией военной спецоперации на Украине напоминает о причинах празднования Дня Европы 8 мая. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении к жителям Евросоюза.
«Сегодня наш континент сталкивается с тенями прошлого, которое, как мы думали, давно осталось позади <...> разрушенные города. Миллионы невинных людей покидают свои дома», — сказала она.
Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз поддерживает Украину и справится с возникшим вызовом.
«Больше, чем когда-либо, европейцы чувствуют себя принадлежащими к одной европейской семье. Это наполняет мое сердце гордостью», — резюмировала фон дер Ляйен.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил город Ирпень в Киевской области. О визите Трюдо на Украину до его прибытия официально не сообщалось Представитель премьера Канады сообщил, что Трюдо планирует встретиться на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Постпреды ЕС 8 мая встретились, чтобы обсудить новые санкции против России, но не достигли соглашения, сообщил Bloomberg. Переговоры возобновятся в ближайшие дни.
Евросоюз разрабатывает шестой по счету пакет санкций, связанных с конфликтом на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в него планируется включить отказ от российской нефти к концу 2022 года, а также отключение ряда банков (в том числе Сбербанка) от SWIFT. Bloomberg и Reuters также сообщали, что Брюссель предлагает запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти в третьи страны. Чтобы пакет был принят, его должны согласовать все 27 стран ЕС, но, по данным Bloomberg, участникам встречи не удалось добиться согласия Венгрии на запрет импорта российской нефти. Кроме того, Греция и Кипр пока не дали согласия на ограничения в отношении транспортировки нефти, говорят собеседники агентства.
Первая леди США Джилл Байден посетила с необъявленным визитом Украину и встретилась с супругой украинского президента Еленой Зеленской, сообщила журналистка CNN Кейт Беннет, которая состоит в пуле жены Байдена. Она также выложила фотографию, на которой две женщины сидят за столом.
Правительство Португалии одобрило отправку Украине 15 бронетранспортеров M113A, пяти гаубиц калибром 155 мм и легкого вооружения, сообщает со ссылкой на источники газета Nascer do SOL.
В 1990-х Португалия приобрела у США более 150 M113, с тех пор они находились на вооружении у армии страны. По данным газеты, власти согласились передать часть машин Киеву по просьбе Вашингтона.
По данным газеты, правительство также потребовало, чтобы Национальная республиканская гвардия подготовила к передаче Украине четыре бронемашины Iveco.
С момента окончания Второй мировой войны 8 мая было для Германии днем благодарности союзникам с Запада и Востока за победу на нацизмом, дата также стала днем памяти и назидания, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Жители Германии помнят о «беспощадной войне на уничтожение, которую вели немцы в Восточной Европе» и чтут память о страданиях народов Советского союза и жертвах преследований, ненависти и насилий.
В отношении послевоенного обустройства Европы, продолжил немецкий президент, 8 мая стало и днем надежды, поскольку пережившие войну полагали, что никто больше не прибегнет к боевым действиям для решения политических вопросов. Он напомнил о Хельсинкском заключительном акте 1975 года, с подписанием которого СССР, США и все страны Европы подтвердили нерушимость границ на континенте.
«Поколения политиков работали над тем, чтобы «Никогда больше» также значило «Никогда больше нет войны в Европе». Михаил Горбачев дал нам видение на пути: общий европейский дом. Но сегодня, 8 мая, мечта об общем европейском доме провалилась; на его место пришел кошмар. Это 8 мая — день войны», — сказал Штайнмайер.
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск и другие города. «В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать», — написал он. Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что они с Хуснуллиным побывали на «Азовстали».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибыл на Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили ужесточение санкций против России, восстановление украинских регионов и помощь Киеву, а также интеграцию Украины в Евросоюз.
Пленкович также провел переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Вместе с Пленковичем в Киев прилетел министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман.
Посол Хорватии Аница Джамич, которую после начала российской военной операции перевели из Киева во Львов, по случаю визита премьера и главы МИД вернулась в украинскую столицу, где останется и продолжит возглавлять посольство.
Министр обороны Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героя России участникам российской спецоперации — командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину. Церемония состоялась в Нацинальном центре управления обороной. Звания героев им были присвоены указом президента Путина.
«Хотел бы пожелать вам дальнейших успехов, вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души», — сказал Шойгу.
Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной «лидерам и гражданам» ДНР и ЛНР, а также «народам Грузии и Украины». Также поздравления адресованы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
Путин написал о дани признательности и уважения воинам и труженикам тыла, сокрушивших нацизм, и подчеркнул, что «сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран».
«Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — написал президент России.
В телеграммах, адресованных ДНР и ЛНР, Путин, как сообщили в Кремле, «отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами».
В послании ветеранам в Украине и гражданам страны Путин «подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне».
Видеоверсия брифинга официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова:
Председатель Бундестага Германии Бербель Бас прибыла в Киев. Она почтит память всех жертв Второй мировой войны и «национал-социалистической тирании», сообщил руководитель секретариата немецкого парламента Энрико Брисса. Бас в воскресенье провела встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем, добавил он позднее.
Утренняя сводка Минобороны России:
- ВКС нанесли удары ракетами воздушного базирования по командному пункту механизированной бригады ВСУ в Харьковской области и по узлу связи военного аэродрома «Червоноглинское» в Одесской области, в районе Одессы уничтожен корвет украинских военно-морских сил.
- Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 130 военным объектам Украины, среди них три пункта управления. По российским данным, в результате ударов погибли 420 украинских военных, уничтожены 55 единиц военной техники.
- Над островом Змеиный российски средства ПВО уничтожили два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24. В района Одессы был сбит беспилотник «Байрактар-ТБ2».
- Ракетные войска и артиллерия ударили по 56 пунктам управления, 32 огневым позициям украинской артиллерии, 415 районам средоточения живой силы и военной техники, двум пусковым установкам С-300 в Харьковской области.
С начала российской специальной операции, по данным Минобороны, уничтожены 156 самолетов украинских военных, 116 вертолетов, 765 беспилотных летательных аппаратов, 297 зенитных ракетных комплексов, 2927 танков и других боевых бронированных машин, 335 установок реактивных систем залпового огня, 1393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2746 единиц специальной военной автомобильной техники.
Украинские военные переоделись в российскую форму и на бронетехнике со знаком Z обстреливали жилые дома в ДНР, забирали у населения ценные вещи и автомобили, заявили в Следственном комитете России, ссылаясь на данные Минобороны. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям изучить эти данные.
В сообщении СК говорится, что «иностранные журналисты снимали постановочные «акты мародерства».
СК также запросит у Минобороны данные о заминированной украинскими военными плотине водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в ДНР и о «готовящихся киевским режимом провокациях в западных районах Украины». Ссылаясь на Минобороны, следователи говорят, что украинские военные планируют нанести удары ракетами «Точка-У» по жителям в Львовской и Волынской областях.