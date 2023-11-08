Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко погиб в Луганске, сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров. По словам сына Филипоненко, его отец погиб при взрыве автомобиля.

Филипоненко с самого начала конфликта на востоке Украины в 2014 году служил в Народной милиции ЛНР. Юров напомнил, что в феврале на депутата уже совершали покушение. Тогда возле здания представительства ЛНР в СЦКК подорвали его машину.