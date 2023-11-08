Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 623-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Спецслужбы ДНР задержали двух россиян, причастных к корректировке обстрелов по Донецку, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ. Задержанные через мессенджеры и соцсети пересылали украинским спецслужбам фото и видео с подтверждением последствий обстрелов, числом жертв и спасателей, работающих на месте.
Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко погиб в Луганске, сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров. По словам сына Филипоненко, его отец погиб при взрыве автомобиля.
Филипоненко с самого начала конфликта на востоке Украины в 2014 году служил в Народной милиции ЛНР. Юров напомнил, что в феврале на депутата уже совершали покушение. Тогда возле здания представительства ЛНР в СЦКК подорвали его машину.
Средства ПВО сбили три украинских ракеты над Геническим муниципальным округом Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его информации, обломки упали на землю — по предварительным данным, вне населенных пунктов.
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась восемь минут.
«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные использовали табельные средства маскировки», — написал губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в общей сложности за сегодняшний день по городу со стороны ВСУ были выпущены 26 снарядов калибра 155 мм и 8 ракет из РСЗО. «По предварительным данным жертвами обстрелов стали более 20 человек. В Ворошиловском районе повреждены здание Управления труда и социальной защиты населения, а также маршрутное такси. В Киевском районе повреждены складские помещения».
Представительство ДНР при СЦКК сообщило, что число пострадавших в результате сегодняшнего обстрела Донецка достигло 20.
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктурного объекта в Марганецкой общине.
Кулемзин уточнил, что в результате обстрела Ворошиловского района города снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения. «Обрушены перекрытия. 6 человек погибли».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о продолжающемся массированном обстреле Ворошиловского района города.
Бывший руководитель Авдеевского коксохимического комбината, а ныне депутат Рады Муса Магомедов заявил, что с предприятия эвакуированы практически все рабочие. Утверждается, что отказались покидать Авдеевку 17 сотрудников комбината.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Суземским районом уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
Агентство «РИА Новости» сообщило об обстреле центра Донецка и ранении по крайней мере пяти человек.
Министерство обороны Румынии сообщило, что на авиабазе в Фетешти сегодня сели пять самолетов F-16 из Нидерландов. Они предназначены для обучения украинских летчиков, которое вскоре начнется в этой стране.
В 67 российских регионах запретили использовать беспилотники. Субъекты начали вводить ограничения в целях безопасности еще в 2022 году.
Где запретили использовать дроны и что грозит нарушителям — читайте в материале РБК.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе состоялось прощание с ефрейтором Никитой Мечтановым (позывной «Мечта»), и ефрейтором Вячеславом Пастуховым («Свят»). Они были одними из самых результативных операторов дронов-камикадзе, уничтожили десятки быстроходных лодок ВСУ, минометных расчетов, диверсионно-разведывательных групп. «Оба наших воина погибли 30 октября под поселком Крынки Херсонской области», - написал Развожаев.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что под обстрел со стороны ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. В одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор».
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 750 человек. Среди уничтоженной военнной техники в сводке упомянуты в том числе танк, две САУ «Гвоздика», артиллерийская система М777. Средствами ПВО сбиты Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой Народной Республики.
По данным Минобороны на различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка;
- на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Червоной Дибровы;
- на Донецком направлении отражены семь атак в районе Раздоловки, Миньковки и Клещеевки;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Степовое.
Власти Днепропетровской области сообщили, что в районе Кривого Рога был нанесен удар по инфраструктурному объекту.