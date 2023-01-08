Польша не собирается самостоятельно поставлять на Украину танки Leopard II, заявил премьер Матеуш Моравецкий.

«Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать», — сказал Моравецкий.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей польских властей сообщила, что Польша, которая уже передала Украине значительное количество тяжелого вооружения, рассматривает возможность поставить собственные танки Leopard немецкого производства — после того, как получит замену им из Южной Кореи и США.