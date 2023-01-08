Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 319-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное к 09:00:
- Ночью власти Харьковской области сообщили о двух «прилетах» в городе Мерефе, расположенном в 15 км от областного центра. В Краматорске (находится в неподконтрольной России части ДНР) в результате обстрел поврежден промышленный объект и здание образовательного учреждения. В подконтрольном Киеву Запорожье прогремело как минимум четыре взрыва, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- В зону военной операции на Украине отправились более 300 бойцов чеченского ОМОНа «Ахмат-1», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с Франческо Тало, дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони, призвал как можно скорее поставить Киеву зенитно ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T, пишет La Repubblica со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.
- Экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс и бывший министр обороны страны Роберт Гейтс считают, что президент России Владимир Путин «не может уступить Украине четыре восточные области, которые он объявил частью России», так как для него «поражение — это не вариант». Об этом Райс и Гейтс написали в колонке для The Washington Post.
Совет безопасности ООН проведет заседание, посвященное Украине, 13 января. Это следует из программы мероприятий Совбеза.
Заявленная тема заседания — «обеспечение мира и безопасности Украины».
Турция надеется на продление 36-часового режима прекращения огня, объявленного Россией на Украине, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, Анкара готова приложить максимум усилий для диалога, нацеленного на прекращение боевых действий.
«На наш взгляд, режим прекращения огня [в Украине] должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся воюющие стороны», — сказал Калын.
Польша не собирается самостоятельно поставлять на Украину танки Leopard II, заявил премьер Матеуш Моравецкий.
«Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать», — сказал Моравецкий.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей польских властей сообщила, что Польша, которая уже передала Украине значительное количество тяжелого вооружения, рассматривает возможность поставить собственные танки Leopard немецкого производства — после того, как получит замену им из Южной Кореи и США.
Минфин США намерен предостеречь банки страны от излишне жесткого выполнения требований санкций, что приводит к частым и необоснованным отказам клиентам в обслуживании, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, высокопоставленные чиновники американского Минфина планируют в 2023 году встречи с руководителями банков, чтобы «устранить эту опасную тенденцию». По их мнению, банки проявляют чрезмерную осторожность и отказывают клиентам, которые могут нуждаться в них больше всего.
Против российских компаний США последний раз вводили санкции 22 декабря 2022 года. Тогда в список SDN (Spicially Designated Nationals List), означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет американцам на взаимодействие с ними, попали десять компаний.
Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против 119 российских и украинских культурных деятелей.
В частности, в черный список попали:
- Филипп Киркоров;
- Сергей Лазарев;
- Евгений Петросян;
- Никита Михалков;
- Василий Вакуленко (Баста);
- Ирина Аллегрова;
- Дима Билан;
- Михаил Галустян;
- Лариса Долина;
- Дмитрий Харатьян;
- Леонид Якубович;
- Жанна Бадоева.
Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, сообщает новостной портал LB.ua со ссылкой на свои источники. По данным издания, указ № 898/2022 не был опубликован на сайте Зеленского, поскольку содержит персональную информацию.
В частности, речь идет о приостановке гражданства митрополита Тульчинского и Брацлавского (центр епархии находится на территории Винницкой области) Ионафана, которого ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в государственной измене. 12 октября у управляющего одной из епархий УПЦ в Винницкой области прошли обыски. Его обвинили в том, что он «на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни».
Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обыском, который украинские силовики провели в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
В российском СК действия Государственного бюро расследований Украины квалифицировали как незаконные.
Обучение украинских военных работе на зенитно-ракетных комплексах Patriot начнется уже в январе 2023 года и займет несколько месяцев. Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны по вопросам международной безопасности в России, на Украине и в Евразии Лора Купер.
«Мы начнем обучение на Patriot позже в этом месяце. Но я не в состоянии назвать вам конкретные сроки завершения обучения. Это займет несколько месяцев. Patriot — это не сиюминутная возможность. Но мы начнем обучение очень скоро», — ответила она на вопрос, когда можно будет увидеть комплексы Patriot в действии на Украине.
Украинские потери «огромны» и «непостижимы», включая полное разрушение некоторых городов, однако именно это дает Западу уникальный шанс, заявил изданию Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя мирные предложения Москвы.
«Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы. И города, некоторые из которых полностью разрушены», — сказал Пристайко.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время оставят город Соледар в Донецкой народной республике. Об этом в своем телеграм-канале написал помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
Вместе с тем замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки 7 января Юрий Мысягин заявил в своем телеграм-канале, что Соледар находится под контролем украинских сил обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера Республиканской партии в палате представителей США Кевина Маккарти с избранием на должность спикера и заявил, что помощь Штатов Украине жизненно необходима.
«Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером палаты представителей США. Поддержка США во всех сферах была жизненной важной для успеха Украины на поле боя», — отметил Зеленский.
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний впервые провел праздничное богослужение в главном соборном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе.
Вокруг Киево-Печерской лавры с утра дежурят наряды полиции и Нацгвардии, они проверяют документы у тех, кто хочет попасть на богослужение.
Со времени восстановления после разрушения в 1941 году этим храмом пользовалась Украинская православная церковь Московского патриархата. ПЦУ впервые получила право на службу в одном из главных соборных храмов страны.
«Нас регулярно спрашивают о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть, — это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — ответил Дюжаррик на вопрос, считают ли в ООН поставки Киеву БМП положительным развитием событий.
По данным источников, часть соглашения заключается в сокращении расходов до уровня 2022 года — около $782 млрд. В 2023 году расходы выросли на $75 млрд до $857 млрд.
«Даже святой праздник Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал он.