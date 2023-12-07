Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 652-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
ФСБ задержала жителя Калининградской области 2002 года рождения по подозрению в том, что он привлекал людей к диверсиям, сообщили в спецслужбе.
По версии следствия, молодой человек с помощью мессенджеров связался с сотрудником украинских спецслужб, после чего за вознаграждение искал людей, которые бы поджигали объекты связи и транспортной инфраструктуры. С февраля по март 2023 года он привлек к преступной деятельности лиц из 15 регионов.
Следствие также установило, что подозреваемый передал сотруднику украинских спецслужб данные о войсковой части, которая находится в Калининградской области и в которой он ранее сам служил.
Против молодого человека возбудили дела по ч. 4 ст. 281.1 (содействие в диверсионной деятельности) и ст. 275 УК (госизмена). По каждой из этих статей грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное.
Главное за ночь:
- Сенат США заблокировал проект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на $106 млрд. Препятствием стали разногласия по вопросу укрепления американской границы. Хоть проект и включает ряд мер по ее укреплению, республиканцы требуют более решительных инициатив и настаивают на проведении масштабных реформ в сфере миграционной политики.
- Дело об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы могут переквалифицировать на теракт или посягательство на общественного деятеля, последняя статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного, сообщил «Коммерсантъ». На теле Кивы нашли два пулевых ранения.
- США направят своего советника в Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины, который в том числе будет помогать местным властям бороться с коррупцией.
Лидеры «большой семерки» по итогам виртуального саммита заявили, что поддерживают независимость и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате сегодняшних обстрелов ДНР со стороны ВСУ один человек погиб, 15 получили ранения. Среди раненых есть и двухлетний ребенок из Макеевки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Вязовое Краснояружского района. «Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц в селе».
Следственное управление СК по Московской области сообщило, что бывший депутат Верховной рады Илья Кива погиб от огнестрельного ранения.
Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил телеканалу ТСН, что Илья Кива, чье тело было найдено в Подмосковье, был убит. Украинские издания «Украинская правда» и УНИАН со ссылкой на источники пишут, что это была операция украинских спецслужб.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня на Украину были возвращены восемь детей.
Телеканал «Рен» сообщил, что в Подмосковье был обнаружен мертвым бывший депутат Верховной рады Илья Кива, который последние годы жил в России.
По словам источника РБК, тело нашли в коттеджном поселке Супонево в Одинцовском районе.
Экс-депутату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» было 46 лет. В 2022 году он попросил убежище в России, а в прошлом месяце на Украине его заочно приговорили к 14 годам колонии.
По факту убийства Олега Попова в Луганске управление СК по ЛНР возбудило уголовное дело по статье «теракт».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Кировского района города ранения получили трое мирных жителей.
Источник «Луганскинформцентра» в силовых структурах сообщил, что Олег Попов, чья машина была сегодня взорвана в центре Луганска, получил несовместимые с жизнью ранения и умер.
В центре Луганска произошел взрыв. Как сообщил Владимир Рогов, взорвана машина депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, получившего в результате ранения.
В России стали пользоваться популярностью номера с буквами с,в,о. Как сообщает Autonews, цены на них на неофициальных сайтах по продаже автомобильных регистрационных знаков достигают нескольких миллионов рублей. Особой популярности эти три буквы пользуются в комбинации с цифрами 404, 333, 555, 777.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1100 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, три САУ Krab, две САУ Paladin, две САУ Dana, три САУ «Гвоздика», четыре артиллерийские системы М777, боевая машина РСЗО «Град». Средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1100 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, три САУ Krab, две САУ Paladin, две САУ Dana, три САУ «Гвоздика», четыре артиллерийские системы М777, боевая машина РСЗО «Град». Средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Синькова и Ивановка, а также озера Лиман;
- на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Григоровки;
- на Донецком направлении отражены две атаки в районе Белогоровки и Кирово, нанесены удары по позициям ВСУ в районах Клещеевки, Майорска, Андреевки, Марьинки;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Макаровки;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Работино и Лукьяновского;
на Херсонском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Качкаровки, Веселого и Гавриловки.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела города ранения получили трое мирных жителей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден один частный жилой дом: пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна».
Губернатор Харьковской области сообщил о повреждении в селе Липцы объекта критической инфраструктуры.