ФСБ задержала жителя Калининградской области 2002 года рождения по подозрению в том, что он привлекал людей к диверсиям, сообщили в спецслужбе.

По версии следствия, молодой человек с помощью мессенджеров связался с сотрудником украинских спецслужб, после чего за вознаграждение искал людей, которые бы поджигали объекты связи и транспортной инфраструктуры. С февраля по март 2023 года он привлек к преступной деятельности лиц из 15 регионов.

Следствие также установило, что подозреваемый передал сотруднику украинских спецслужб данные о войсковой части, которая находится в Калининградской области и в которой он ранее сам служил.

Против молодого человека возбудили дела по ч. 4 ст. 281.1 (содействие в диверсионной деятельности) и ст. 275 УК (госизмена). По каждой из этих статей грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное.