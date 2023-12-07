 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 652-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:25

ФСБ задержала жителя Калининградской области 2002 года рождения по подозрению в том, что он привлекал людей к диверсиям, сообщили в спецслужбе.

По версии следствия, молодой человек с помощью мессенджеров связался с сотрудником украинских спецслужб, после чего за вознаграждение искал людей, которые бы поджигали объекты связи и транспортной инфраструктуры. С февраля по март 2023 года он привлек к преступной деятельности лиц из 15 регионов.

Следствие также установило, что подозреваемый передал сотруднику украинских спецслужб данные о войсковой части, которая находится в Калининградской области и в которой он ранее сам служил.

Против молодого человека возбудили дела по ч. 4 ст. 281.1 (содействие в диверсионной деятельности) и ст. 275 УК (госизмена). По каждой из этих статей грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное.

10:16

Главное за ночь:

  • Сенат США заблокировал проект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на $106 млрд. Препятствием стали разногласия по вопросу укрепления американской границы. Хоть проект и включает ряд мер по ее укреплению, республиканцы требуют более решительных инициатив и настаивают на проведении масштабных реформ в сфере миграционной политики.
  • Дело об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы могут переквалифицировать на теракт или посягательство на общественного деятеля, последняя статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного, сообщил «Коммерсантъ». На теле Кивы нашли два пулевых ранения.
  • США направят своего советника в Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины, который в том числе будет помогать местным властям бороться с коррупцией.
Вчера 21:42

Лидеры «большой семерки» по итогам виртуального саммита заявили, что поддерживают независимость и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Вчера 20:10

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате сегодняшних обстрелов ДНР со стороны ВСУ один человек погиб, 15 получили ранения. Среди раненых есть и двухлетний ребенок из Макеевки.

Вчера 19:51

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Вязовое Краснояружского района. «Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц в селе».

Вчера 19:40

Следственное управление СК по Московской области сообщило, что бывший депутат Верховной рады Илья Кива погиб от огнестрельного ранения.

Вчера 18:48

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил телеканалу ТСН, что Илья Кива, чье тело было найдено в Подмосковье, был убит. Украинские издания «Украинская правда» и УНИАН со ссылкой на источники пишут, что это была операция украинских спецслужб.

Вчера 18:25

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня на Украину были возвращены восемь детей.

Вчера 18:07

Телеканал «Рен» сообщил, что в Подмосковье был обнаружен мертвым бывший депутат Верховной рады Илья Кива, который последние годы жил в России.

По словам источника РБК, тело нашли в коттеджном поселке Супонево в Одинцовском районе.

Экс-депутату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» было 46 лет. В 2022 году он попросил убежище в России, а в прошлом месяце на Украине его заочно приговорили к 14 годам колонии.

Вчера 17:48

По факту убийства Олега Попова в Луганске управление СК по ЛНР возбудило уголовное дело по статье «теракт».

Вчера 17:43

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Кировского района города ранения получили трое мирных жителей.

Вчера 17:35

Источник «Луганскинформцентра» в силовых структурах сообщил, что Олег Попов, чья машина была сегодня взорвана в центре Луганска, получил несовместимые с жизнью ранения и умер.

Вчера 16:40

В центре Луганска произошел взрыв. Как сообщил Владимир Рогов, взорвана машина депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, получившего в результате ранения.

Вчера 15:42

В России стали пользоваться популярностью номера с буквами с,в,о. Как сообщает Autonews, цены на них на неофициальных сайтах по продаже автомобильных регистрационных знаков достигают нескольких миллионов рублей. Особой популярности эти три буквы пользуются в комбинации с цифрами 404, 333, 555, 777.

Вчера 15:25

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1100 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, три САУ Krab, две САУ Paladin, две САУ Dana, три САУ «Гвоздика», четыре артиллерийские системы М777, боевая машина РСЗО «Град». Средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины.

Вчера 15:12

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1100 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, три САУ Krab, две САУ Paladin, две САУ Dana, три САУ «Гвоздика», четыре артиллерийские системы М777, боевая машина РСЗО «Град». Средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины.

Вчера 15:05

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Синькова и Ивановка, а также озера Лиман;
  • на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Григоровки;
  • на Донецком направлении отражены две атаки в районе Белогоровки и Кирово, нанесены удары по позициям ВСУ в районах Клещеевки, Майорска, Андреевки, Марьинки;
  • на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Макаровки;
  • на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Работино и Лукьяновского;

на Херсонском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Качкаровки, Веселого и Гавриловки.

Вчера 13:33

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела города ранения получили трое мирных жителей.

Вчера 13:16

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден один частный жилой дом: пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна».

Вчера 13:12

Губернатор Харьковской области сообщил о повреждении в селе Липцы объекта критической инфраструктуры.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 06 дек, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 06 дек, 16:33
Выборы президента на новых территориях пройдут в особом порядке Политика, 11:44
В ВТБ сообщили, что юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян Финансы, 11:41
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 11:41
Решетников усомнился в эффективности «трудоустройства тысяч бухгалтеров» Экономика, 11:39
В Азербайджане проведут внеочередные выборы президента Политика, 11:39
ВТБ спрогнозировал продление «времени вкладчика» в России Финансы, 11:36
«Селигдар» накопил внушительный долг. Что будет с акциями компании Pro, 11:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
11 декабря состоится конференция «Цифровизация высшего образования» РБК Events, 11:31
Google разрешит рекламу ETF на криптовалюты Крипто, 11:31
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 11:30
Случаи нападений в российских учебных заведениях Общество, 11:29 
ВТБ завершит интеграцию «Открытия» к концу 2024 года Финансы, 11:27
ПСБ запустил новую программу лояльности для состоятельных инвесторов Пресс-релиз, 11:25
Следователи завели дело после стрельбы в брянской гимназии Общество, 11:22