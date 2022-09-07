Город Энергодар в Запорожской области после обстрела вновь остался без электроснабжения, написал в Telegram член главного совета областной военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Отключение электричества произошло в городе второй раз за день. В обстрелах Рогов обвинил ВСУ.

Энергодар и часть Запорожской области находятся под контролем российских военных. Местные власти неоднократно сообщали об обстрелах города и районов, прилегающих к расположенной в нем Запорожской АЭС.