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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 196-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:06
В Белгородской области продлили желтый, высокий уровень террористической опасности до 22 сентября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
03:09

На Украине нужно разминировать территорию в 185 тыс. кв. км, сообщил начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по ЧС Олег Бондарь, передает «Укринформ». Эта цифра близка к площади Белоруссии, которая составляет 207,6 тыс. кв. км.

Бондарь пояснил, что ранее площадь потенциально опасной территории составляла 300 тыс. кв. м.

Вчера 21:58

Государственные информационные агентства сообщили о звуках взрывов в Херсоне, которые могут быть свидетельством работы российских систем ПВО. ТАСС сообщает о «более чем десяти» взрывах, «РИА Новости» отмечает, что их было 11. Взрывы были слышны в городе около 21:45 мск. Официального подтверждения данной информации нет.

Вчера 21:53
Германия передала Украине контрбатарейный радар COBRA и 20 бронированных зенитных самоходных установок GEPARD. Об этом сообщается на сайте германского правительства.
Вчера 21:50
Замглавы ВГА контролируемой российскими военными Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о попадании украинского снаряда в угольный склад в городе Голая Пристань. «Попал в угольный склад один из снарядов. Там был ангар, пострадавших нет», — цитирует чиновника ТАСС, отмечая, что в результате взрыва возник пожар.
Вчера 21:09

Город Энергодар в Запорожской области после обстрела вновь остался без электроснабжения, написал в Telegram член главного совета областной военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Отключение электричества произошло в городе второй раз за день. В обстрелах Рогов обвинил ВСУ.

Энергодар и часть Запорожской области находятся под контролем российских военных. Местные власти неоднократно сообщали об обстрелах города и районов, прилегающих к расположенной в нем Запорожской АЭС.

Вчера 20:58

США 7 сентября проведут второй за последний месяц испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он добавил, что Вашингтон, согласно международным обязательствам, заранее уведомил о планирующемся пуске российские власти.
 

Вчера 20:40

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг свои же слова о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина.

«Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — написал Рогов в своем Telegram.

Ранее он же сообщал российским информагентствам, что Бардин умер в больнице от полученных ранений.

Сегодня днем автомобиль Бардина был взорван около здания администрации Бердянска.

Вчера 20:31

Российский трест «Арктикуголь», с 1931 года ведущий добычу на Шпицбергене, рассказал о проблемах из-за введения странами ЕС эмбарго на российский уголь. На его складе скопилось около 70 тыс. т продукции, от которой европейцы отказались.

Выходом из ситуации глава треста Ильдар Неверов видит продажу угля со Шпицбергена Турции.

Вчера 20:10

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. В начале специальной военной операции Россия взяла АЭС под контроль, с июля стали появляться регулярные сообщения об обстрелах станции. Кто и как строил ЗАЭС и что с ней происходит сейчас — в фотогалерее РБК.

История Запорожской АЭС. Фотогалерея
Фотогалерея 

Вчера 19:56
Белый дом считает неэффективной инициативу включить Россию в список стран — пособников терроризма, отказ от этого решения окончательный, сообщила представитель администрации Байдена.
Вчера 19:44

В Курской области действие желтого уровня террористической опасности продлили с 7 сентября на 15 суток, до 22 сентября.

Вчера 19:34

Комендант Бердянска (Запорожская область, город находится под российским контролем) Артем Бардин скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на власти региона.

Сегодня автомобиль Бардина был взорван около здания городской администрации. Сообщалось, что коменданта госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вчера 19:30

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, снова подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Под ударом оказался район трансформаторной подстанции «Луч» и расположенного рядом гаражного кооператива, отметил он. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. 

Вчера 19:14

Национальный банк Польши объявил, что 9 сентября завершает программу обмена украинских гривен на польские злотые.

Эта программа была запущена в связи с наплывом в Польшу украинских беженцев. В ее рамках в 100 отделениях PKO Bank Polski можно было поменять наличные гривны на местную валюту. Всего было совершено более 97 тыс. таких операций на общую сумму 690 млн грн ($18,7 млн).

Вчера 19:03

Верховная рада запретила транслировать свои заседания на время действия на Украине военного положения. Об этом сообщили депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

«Рада запретила транслировать свои заседания во время военного положения. За — 241 (голос). Фактически теперь телеканал «Рада» может показывать все, кроме заседаний Верховной рады», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Вчера 18:38
Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Как сообщили в офисе президента, главе украинского государства доложили об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта и «успехах в уничтожении складов, баз и штабов» противника.
Вчера 18:30

Верховный суд Украины отклонил апелляцию и окончательно запретил Партию Шария, сообщает СБУ.

Украинские власти считают эту политическую организацию пророссийской.

Партия Шария была создана в 2015 году. Ее основатель Анатолий Шарий ведет блог на YouTube, где у него более 3 млн подписчиков. Он известен своей критикой украинских властей и регулярным сотрудничеством с российскими государственными телеканалами.

Партия в 2019 году участвовала в выборах и сумела получить места в нескольких городских советах.

Сам Шарий не живет на Украине с 2012 года. В мае 2022-го его задержали в Испании по запросу СБУ, так как на Украине против него возбудили два уголовных дела — о госизмене и о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти (ст. 111 и 116 УК страны). По версии следствия, Шарий «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере» и действовал «по заказу иностранных структур», а именно российских. Под стражу испанский суд Шария помещать не стал и отпустил под подписку о невыезде.

Вчера 18:22

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал Украине в поставке новейших танков Leopard 2, пишет Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве. О дополнительной военной поддержке просил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин.

С инициативой по поставке танков Украине выступил машиностроительный концерн Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW). Производитель предлагал продать Украине 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные модули на общую сумму €1,55 млрд. Однако речь шла только о поставках по мере изготовления, в связи с чем первые машины должны были быть готовы к передаче только через 36 месяцев после подписания контракта, а полностью партию планировалось передать в течение 65 месяцев. Канцлер брать на себя обязательства по поставкам танков не стал, разговор Шольца со Шмыгалем о поддержке Украины Die Welt характеризует как неконкретный и «туманный».

Танк Leopard 2
Танк Leopard 2 (Фото: Bundeswehr-Fotos / Flickr)

Вчера 18:16

На Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий по производству бумаги и картона, которыми владеет бывший депутат Госдумы, сообщает офиса генпрокурора Украины.

Под арест, в частности, попали 25 объектов недвижимости. Общую стоимость активов прокурора оценивают более чем в 1 млрд грн (более $27 млн).

Обеспечительная мера наложена в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации имущества.

Имя экс-депутата Госдумы в сообщении не раскрывается. Но, как сообщает со ссылкой на источники издание LIGA.net, речь идет о 64-летнем Владимире Крупчаке. По данным издания, бизнесмен имел украинское гражданство и был связан с Киевским картонно-бумажным комбинатом.

С 2004 по 2007 год Крупчак был депутатом Госдумы IV созыва.

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