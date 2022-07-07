Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 134-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Рамзан Кадыров заявил, что после взятия под контроль всей территории ЛНР для чеченских сил спецоперация «далека от завершения».
«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики. <...> Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали», — сообщил Кадыров. По его словам, «по воле случая» эти люди оказались на Украине, и чеченские силы намерены воспользоваться этой возможностью.
Олаф Шольц заверил депутатов Бундестага, что гарантии Украине не будут похожи на 5 статью договора о НАТО.
Германия входит в число стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, хотя, добавил Шольц, «они не будут такими, которые соответствовали бы 5-й статье Североатлантического договора».
По словам канцлера, с Украиной продолжается диалог на эту тему, процесс еще не завершен, поэтому и о конкретных мерах он пока говорить не может.
Шольца также попросили объяснить, почему его правительство отказывается передать Украине простаивающие у завода-производителя бронетранспортеры Marder, в которых крайне заинтересованы ВСУ.
В ответ канцлер заявил, что Германия уже «мобилизовала для Украины много помощи, в том числе, вооружениями», напомнил об уже переданных украинской армии самоходных гаубицах PzH 2000, о принятом решении поставить для ВСУ реактивные системы залпового огня, самоходные зенитные установки Gepard, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы Cobra, системы ПВО IRIS-T.
«В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — уточнил губернатор.
Минобороны России сообщило о проведении в течение 6 июля четырех «гуманитарных акций» в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области Украины. Согласно заявлению оборонного ведомства, населению этих регионов было передано 183,6 т предметов первой необходимости и продуктов питания. Всего со 2 марта на Украину и в республики Донбасса доставлено, по заявлению Минобороны, 40,4 тыс. т помощи.
Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики сообщило о восстановлении централизованного энергоснабжения морского торгового порта Мариуполя. Сделано это было силами энергетиками ДНР и подрядчиков из России, им пришлось устранять «многочисленные повреждения» на воздушной линии, подстанции и ведущей в порт кабельной линии.
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева не исключила возможности глобальной рецессии в следующем году, передает Reuters. По ее словам, в ближайшие недели фонд в третий раз за текущий год понизит прогноз роста мировой экономики, уже до 3,6%. В апреле его понизили на один процентный пункт. В 2021 году рост мировой экономики составил 6,1%.
На нефтебазе в Донецке, о пожаре на которой после обстрела с украинской стороны сообщили в ДНР, не хранилось горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Кировского района города Юрия Будрина. По его словам, горючее было вывезено, после того как республиканские спецслужбы предупредили о возможных обстрелах. В настоящее время пожарные МЧС ДНР пытаются локализовать возгорание.
По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, при обстреле в Кировском районе повреждены частные дома и автомобиль.
Страны ЕС и США готовятся к ведению боевых действий против России на восточном направлении, на территории Польши и прибалтийских государств, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ), заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.
«Весь комплекс военных приготовлений Запада, в том числе на территории Польши, свидетельствует о планомерной отработке Вашингтоном и Брюсселем под предлогом сдерживания угрозы с востока механизмов создания в кратчайшие сроки группировок войск (сил) для их возможного применения на соответствующих операционных направлениях, а также всестороннего обеспечения их действий. По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении», — сказал он.
TotalEnergies согласилась передать оставшиеся 20% в Харьягинском месторождении «Зарубежнефти». Теперь сделку должны одобрить российские власти.
TotalEnergies участвовала в проекте 20 лет и ежемесячно получала около 100 тыс. т нефти для экспорта, пишет агентство.
США и их союзники обсуждают предельные цены на российскую нефть на уровне $40–60, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Лимит на цены обсуждался на саммите G7 в конце июня, по итогам которого страны «Семерки» договорились искать способы ограничить транспортировку российской нефти, если она продается по цене выше предельной. Это значение «будет согласовано после консультаций с международными партнерами», отмечалось в коммюнике.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что страны ЕС будут готовы ввести такую меру, после того как убедятся, что она негативно повлияет на Россию, а не на них самих.
В России после шести недель дефляции и нулевого роста повысились цены — за счет удорожания услуг. На неделе с 25 июня по 1 июля — на 0,23%, основной рост пришелся на первый день июля — с этой даты ежегодно индексируются тарифы ЖКХ.
Больше всего за неделю подорожали:
- авиабилеты — плюс 7,3%;
- услуги ЖКХ — плюс 4,2%;
- санаторно-оздоровительные услуги — плюс 1,2%.
В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,19%.
Мир вошел в такой период, когда практически никто не может предсказать, что будет с экономикой даже в следующем квартале, написал в Telegram бизнесмен Олег Дерипаска.
Так он отреагировал на слова бывшего советника президента США по экономическим вопросам Томаса Филипсона, который в интервью Fox News сравнил экономические прогнозы с «прогнозами погоды».
«Здравые мысли посещают американских экономистов иногда. Да, на самом деле мы вошли в такой период, когда предсказать что-либо, что будет даже в следующем квартале, практически никому невозможно, и, скорее всего, глобальный экономический кризис неизбежен», — отметил Дерипаска.
В этой ситуации самым важным шагом государства Дерипаска назвал декриминализацию предпринимательской деятельности. О госкапитализме, считает бизнесмен, «нужно забыть, как о колхозах».
На нефтебазе в Донецке начался пожар из-за обстрела с украинской стороны, сообщили ТАСС в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украина уже не ждет от Запада поставок самолетов, но хочет получить системы ПВО. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге с премьером Ирландии Михолом Мартином.
«Все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сказал Зеленский (цитата по УНИАН).
Международная финансовая группа HSBC ведет переговоры о продаже российского подразделения Экспобанку, принадлежащему российскому бизнесмену Игорю Киму, сообщили источники Bloomberg.
HSBC — один из крупнейших мировых кредиторов. В 2011 году он свернул розничный бизнес в России и сейчас в основном обслуживает корпоративных клиентов. Как следует из данных СПАРК, по состоянию на 2021 год чистые активы российского Эйч-Эс-Би-Си Банка составляли почти 89,3 млрд руб.
Соединенным Штатам стоит помнить о том, что Аляска была российской, заявил Вячеслав Володин.
«Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее [России] территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать», — сказал Володин на заседании Думы.
Он отметил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил провести там референдум.
«Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, а они уже на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, выборы всех президентов — это из-за того, что вмешивается Россия. Так не уважать своих президентов <...>. Ну что тут скажешь? То один им был нехорош, сейчас другой с велосипеда падает. Ну опять мы», — добавил Володин.