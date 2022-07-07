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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 134-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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08:22
Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале в Донецкой народной республике (ДНР) над военными преступниками, сообщила глава МИД Наталья Никонорова. 

 
07:02
В европейских странах работают представительские центры Донецкой народной республики (ДНР), они проводят мероприятия в поддержку Донбасса, несмотря на давление со стороны местных властей, сообщила глава МИД республики Наталья Никонорова. Это позволяет донести до европейцев «истинную картину событий» в республике, а не «искаженный образ», который транслируют в прозападных СМИ, отметила она.
06:22
Двое граждан Бразилии погибли на Украине, сообщил МИД южноамериканской страны. Ранее Daily Mail писала о гибели на Украине снайпера и бывшей модели Талиты ду Вале и Дугласа Буриго. Они участвовали в боевых действия на стороне Украины.
03:52

Рамзан Кадыров заявил, что после взятия под контроль всей территории ЛНР для чеченских сил спецоперация «далека от завершения».

«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики. <...> Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали», — сообщил Кадыров. По его словам, «по воле случая» эти люди оказались на Украине, и чеченские силы намерены воспользоваться этой возможностью.

01:00
Бойцы спецподразделения «Ахмат», принимавшие участие в спецоперации на Украине, вернулись домой после «освобождения от укронацистских бандформирований» Луганской народной республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он наградил отличившихся военных.
 
Вчера 23:21

Олаф Шольц заверил депутатов Бундестага, что гарантии Украине не будут похожи на 5 статью договора о НАТО.

Германия входит в число стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, хотя, добавил Шольц, «они не будут такими, которые соответствовали бы 5-й статье Североатлантического договора».

По словам канцлера, с Украиной продолжается диалог на эту тему, процесс еще не завершен, поэтому и о конкретных мерах он пока говорить не может.

Шольца также попросили объяснить, почему его правительство отказывается передать Украине простаивающие у завода-производителя бронетранспортеры Marder, в которых крайне заинтересованы ВСУ.

В ответ канцлер заявил, что Германия уже «мобилизовала для Украины много помощи, в том числе, вооружениями», напомнил об уже переданных украинской армии самоходных гаубицах PzH 2000, о принятом решении поставить для ВСУ реактивные системы залпового огня, самоходные зенитные установки Gepard, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы Cobra, системы ПВО IRIS-T.

Вчера 22:49
Вечером 6 июля под артиллерийский обстрел со стороны Украины попало село Некислица в Севском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — уточнил губернатор.
Вчера 22:01

Минобороны России сообщило о проведении в течение 6 июля четырех «гуманитарных акций» в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области Украины. Согласно заявлению оборонного ведомства, населению этих регионов было передано 183,6 т предметов первой необходимости и продуктов питания. Всего со 2 марта на Украину и в республики Донбасса доставлено, по заявлению Минобороны, 40,4 тыс. т помощи.

Вчера 21:51

Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики сообщило о восстановлении централизованного энергоснабжения морского торгового порта Мариуполя. Сделано это было силами энергетиками ДНР и подрядчиков из России, им пришлось устранять «многочисленные повреждения» на воздушной линии, подстанции и ведущей в порт кабельной линии.

Вчера 21:45

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева не исключила возможности глобальной рецессии в следующем году, передает Reuters. По ее словам, в ближайшие недели фонд в третий раз за текущий год понизит прогноз роста мировой экономики, уже до 3,6%. В апреле его понизили на один процентный пункт. В 2021 году рост мировой экономики составил 6,1%.

Вчера 21:20

На нефтебазе в Донецке, о пожаре на которой после обстрела с украинской стороны сообщили в ДНР, не хранилось горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Кировского района города Юрия Будрина. По его словам, горючее было вывезено, после того как республиканские спецслужбы предупредили о возможных обстрелах. В настоящее время пожарные МЧС ДНР пытаются локализовать возгорание.

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, при обстреле в Кировском районе повреждены частные дома и автомобиль.

Вчера 20:50

Страны ЕС и США готовятся к ведению боевых действий против России на восточном направлении, на территории Польши и прибалтийских государств, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ), заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

«Весь комплекс военных приготовлений Запада, в том числе на территории Польши, свидетельствует о планомерной отработке Вашингтоном и Брюсселем под предлогом сдерживания угрозы с востока механизмов создания в кратчайшие сроки группировок войск (сил) для их возможного применения на соответствующих операционных направлениях, а также всестороннего обеспечения их действий. По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении», — сказал он.

 

Вчера 20:38

TotalEnergies согласилась передать оставшиеся 20% в Харьягинском месторождении «Зарубежнефти». Теперь сделку должны одобрить российские власти.

TotalEnergies участвовала в проекте 20 лет и ежемесячно получала около 100 тыс. т нефти для экспорта, пишет агентство.

Вчера 20:30

США и их союзники обсуждают предельные цены на российскую нефть на уровне $40–60, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Лимит на цены обсуждался на саммите G7 в конце июня, по итогам которого страны «Семерки» договорились искать способы ограничить транспортировку российской нефти, если она продается по цене выше предельной. Это значение «будет согласовано после консультаций с международными партнерами», отмечалось в коммюнике.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что страны ЕС будут готовы ввести такую меру, после того как убедятся, что она негативно повлияет на Россию, а не на них самих.

Вчера 19:46

В России после шести недель дефляции и нулевого роста повысились цены — за счет удорожания услуг. На неделе с 25 июня по 1 июля — на 0,23%, основной рост пришелся на первый день июля — с этой даты ежегодно индексируются тарифы ЖКХ.

Больше всего за неделю подорожали:

  •  авиабилеты — плюс 7,3%;
  •  услуги ЖКХ — плюс 4,2%;
  •  санаторно-оздоровительные услуги — плюс 1,2%.

В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,19%.

Вчера 19:32

Мир вошел в такой период, когда практически никто не может предсказать, что будет с экономикой даже в следующем квартале, написал в Telegram бизнесмен Олег Дерипаска.

Так он отреагировал на слова бывшего советника президента США по экономическим вопросам Томаса Филипсона, который в интервью Fox News сравнил экономические прогнозы с «прогнозами погоды».

«Здравые мысли посещают американских экономистов иногда. Да, на самом деле мы вошли в такой период, когда предсказать что-либо, что будет даже в следующем квартале, практически никому невозможно, и, скорее всего, глобальный экономический кризис неизбежен», — отметил Дерипаска.

В этой ситуации самым важным шагом государства Дерипаска назвал декриминализацию предпринимательской деятельности. О госкапитализме, считает бизнесмен, «нужно забыть, как о колхозах».

Вчера 19:20

На нефтебазе в Донецке начался пожар из-за обстрела с украинской стороны, сообщили ТАСС в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Video

Вчера 18:59

Украина уже не ждет от Запада поставок самолетов, но хочет получить системы ПВО. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге с премьером Ирландии Михолом Мартином.

«Все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сказал Зеленский (цитата по УНИАН).

Вчера 18:35

Международная финансовая группа HSBC ведет переговоры о продаже российского подразделения Экспобанку, принадлежащему российскому бизнесмену Игорю Киму, сообщили источники Bloomberg.

HSBC — один из крупнейших мировых кредиторов. В 2011 году он свернул розничный бизнес в России и сейчас в основном обслуживает корпоративных клиентов. Как следует из данных СПАРК, по состоянию на 2021 год чистые активы российского Эйч-Эс-Би-Си Банка составляли почти 89,3 млрд руб.

Вчера 18:05

Соединенным Штатам стоит помнить о том, что Аляска была российской, заявил Вячеслав Володин.

«Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее [России] территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать», — сказал Володин на заседании Думы.

Он отметил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил провести там референдум.

«Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, а они уже на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, выборы всех президентов — это из-за того, что вмешивается Россия. Так не уважать своих президентов <...>. Ну что тут скажешь? То один им был нехорош, сейчас другой с велосипеда падает. Ну опять мы», — добавил Володин.

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