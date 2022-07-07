Олаф Шольц заверил депутатов Бундестага, что гарантии Украине не будут похожи на 5 статью договора о НАТО.

Германия входит в число стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, хотя, добавил Шольц, «они не будут такими, которые соответствовали бы 5-й статье Североатлантического договора».

По словам канцлера, с Украиной продолжается диалог на эту тему, процесс еще не завершен, поэтому и о конкретных мерах он пока говорить не может.

Шольца также попросили объяснить, почему его правительство отказывается передать Украине простаивающие у завода-производителя бронетранспортеры Marder, в которых крайне заинтересованы ВСУ.

В ответ канцлер заявил, что Германия уже «мобилизовала для Украины много помощи, в том числе, вооружениями», напомнил об уже переданных украинской армии самоходных гаубицах PzH 2000, о принятом решении поставить для ВСУ реактивные системы залпового огня, самоходные зенитные установки Gepard, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы Cobra, системы ПВО IRIS-T.