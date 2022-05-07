Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 73-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Она сообщила, что США знают о просьбе Киева пересмотреть статус Москвы в СБ ООН, и понимают точку зрения украинского президента Владимира Зеленского о том, что Совбез «медленно реагирует» на ситуацию на Украине.
«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», — заявил Кирилл Стремоусов, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области. Регион находится под контролем российских военных.
«Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — добавил он.
Громкие звуки в небе над Белгородом связаны с работой сил противовоздушной обороны, жителям ничего не угрожает, сообщил оперштаб Белгородской области.
«На земле все спокойно. Безопасности жителей области ничего не угрожает. Работа ПВО — гарант нашей безопасности», — ответили в оперштабе.
Жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Область находится под контролем российской армии.
«Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — сказал Стремоусов.
Совет Безопасности ООН впервые с 24 февраля единогласно принял заявление председателя СБ по Украине.
«Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности на Украине», — говорится в документе. В тем также есть напоминание, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о долгосрочном сотрудничестве в вопросах помощи Украине и «дальнейшей изоляции России». При этом Джонсон заявил, что выступает против любых переговоров с Россией, которые могли бы оправдать ее решение начать военную спецоперацию, сообщает агентство Reuters.
Приднестровье не собирается нападать на Украину, это невозможно, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский.
«Нападение Приднестровья на Украину невозможно. Такая информация для внутриукраинского потребителя, чтобы украинский социум чувствовал опасность, якобы от Приднестровья исходящую», — сказал он.
Президент США Джо Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет военной помощи для Украины на сумму не менее $100 млн, сообщает Reuters. Речь может идти в том числе и снарядах для гаубиц.
Минобороны России в вечерней сводке сообщило об уничтожении Су-27 ВВС Украины в районе Платоновки (ЛНР), а также семи сбитых беспилотниках.
Также ведомство отчиталось об уничтожении складов боеприпасов украинской армии в районе Попасной, Кузьминовки, Звановки, а также зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Северска.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Посол Великобритании в Москве была вызвана в МИД России, ей выражен протест в связи с очередный пакетом антироссийских санкций Лондона, под которые попал ряд СМИ, в том числе ВГТРК.
«Российская сторона продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном и принимать ответные меры», — заявили в МИДе.
В Херсоне задержан подозреваемый в подготовке теракта 9 мая, сообщил российский СК.
Работа заправок Shell в России и завода по производству смазочных материалов в Торжке будет временно приостановлена, сообщил гендиректор российского подразделения «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев.
Он напомнил, что ведутся переговоры о продаже компании «Шелл Нефть» в связи с намерением концерна Shell выйти из проектов в России.