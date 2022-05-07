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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 73-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:43
Власти США в настоящее время не видят возможности исключить Россию из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, заявила постоянный представитель Вашингтона при организации Линда Томас-Гринфилд.
Она сообщила, что США знают о просьбе Киева пересмотреть статус Москвы в СБ ООН, и понимают точку зрения украинского президента Владимира Зеленского о том, что Совбез «медленно реагирует» на ситуацию на Украине. 
 
08:39
Ночью глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие Украины перешли в контрнаступление близ села Воеводовка близ Луганска для возвращения утраченных позиций, они отступили после огня российских военных, «понеся существенные потери как живой силы, так и спецтехники». Кадыров продолжил, что российские силы взяли в плен одного из украинских военных, который сообщил о нахождении пункта управления ВСУ близ Воеводовки.
 
08:34

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», — заявил Кирилл Стремоусов, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области. Регион находится под контролем российских военных.

«Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — добавил он.

00:39
Флисовую кофту президента Украины Владимира Зеленского продали на благотворительном аукционе Christie’s за £90 тыс. ($111 тыс.). Стартовая цена составляла £50 тыс.
Вчера 23:58
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $150 млн. Речь идет об артиллерийских боеприпасах, радарах и другом оборудовании.
Вчера 23:29

Громкие звуки в небе над Белгородом связаны с работой сил противовоздушной обороны, жителям ничего не угрожает, сообщил оперштаб Белгородской области.

«На земле все спокойно. Безопасности жителей области ничего не угрожает. Работа ПВО — гарант нашей безопасности», — ответили в оперштабе.

Вчера 23:03

Жители Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Область находится под контролем российской армии.

«Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — сказал Стремоусов.

Вчера 22:48

Совет Безопасности ООН впервые с 24 февраля единогласно принял заявление председателя СБ по Украине.

«Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности на Украине», — говорится в документе. В тем также есть напоминание, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами.

Вчера 21:31
Минобороны России сообщило, что в общей сложности с «Азовстали» были эвакуированы 50 гражданских лиц, в том числе 11 детей. Все они переданы представителям ООН и Международного Красного креста «для доставки в избранные места временного размещения».
Вчера 21:23
Минюст включил в список СМИ-иноагентов рэпера Моргенштерна. Поводом для этого названо «осуществление политической деятельности» при получении средств из Израиля и с Украины.
Вчера 21:23
Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на своего корреспондента, что в общей сложности с «Азовстали» в пятницу удалось эвакуировать 51 человека.
Вчера 21:03

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о долгосрочном сотрудничестве в вопросах помощи Украине и «дальнейшей изоляции России». При этом Джонсон заявил, что выступает против любых переговоров с Россией, которые могли бы оправдать ее решение начать военную спецоперацию, сообщает агентство Reuters.

Вчера 20:52

Приднестровье не собирается нападать на Украину, это невозможно, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

«Нападение Приднестровья на Украину невозможно. Такая информация для внутриукраинского потребителя, чтобы украинский социум чувствовал опасность, якобы от Приднестровья исходящую», — сказал он.

Вчера 20:17

Президент США Джо Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет военной помощи для Украины на сумму не менее $100 млн, сообщает Reuters. Речь может идти в том числе и снарядах для гаубиц.

Вчера 20:12

Минобороны России в вечерней сводке сообщило об уничтожении Су-27 ВВС Украины в районе Платоновки (ЛНР), а также семи сбитых беспилотниках.

Также ведомство отчиталось об уничтожении складов боеприпасов украинской армии в районе Попасной, Кузьминовки, Звановки, а также зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Северска.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Вчера 19:58
Инфляция в России за неделю с 23 по 29 апреля составила 0,21%, по отношению к апрелю прошлого года цены выросли на 17,73% — Минэкономразвития.
Вчера 19:50
Джо Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая, сообщила Джен Псаки.
Вчера 19:32

Посол Великобритании в Москве была вызвана в МИД России, ей выражен протест в связи с очередный пакетом антироссийских санкций Лондона, под которые попал ряд СМИ, в том числе ВГТРК.

«Российская сторона продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном и принимать ответные меры», — заявили в МИДе.

Вчера 19:23

В Херсоне задержан подозреваемый в подготовке теракта 9 мая, сообщил российский СК.

Вчера 19:03

Работа заправок Shell в России и завода по производству смазочных материалов в Торжке будет временно приостановлена, сообщил гендиректор российского подразделения «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев.

Он напомнил, что ведутся переговоры о продаже компании «Шелл Нефть» в связи с намерением концерна Shell выйти из проектов в России.

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