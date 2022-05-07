«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», — заявил Кирилл Стремоусов, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области. Регион находится под контролем российских военных.

«Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — добавил он.