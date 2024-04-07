Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 774-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Если в конгрессе США не смогут согласовать новый пакет военной помощи, Киев готов получать оружие от Вашингтона в кредит, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский привел содержание разговора с американским сенатором, который недавно посетил Украину. «Он говорит: А ты согласишься на кредитные деньги? Если, например, скажут, что деньги кредитные или ты не получишь», — процитировал президент законодателя. В ответ украинский лидер сказал: «А зачем эти выборы, если выбора нет? Мы согласимся на любой вариант».
Главное к 9:00 мск:
- В результате взрывов в Одессе возник пожар, сообщили в силах обороны юга Вооруженных сил Украины в телеграм-канале. «Возникло возгорание, которое пожарные оперативно потушили. Повреждения получили административное и техническое здания», — уточнили в ВСУ.
- В НАТО могли бы зарезервировать место за Украиной до окончания конфликта, заявил зампред комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной рады, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее альянса Егор Чернев в интервью украинскому изданию «Эспрессо».
- Украине не хватает боеприпасов для контрнаступления, заявил президент Владимир Зеленский в эфире телемарафона, его слова приводит «Суспільне». «Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты есть несколько начинающих работать инициатив и к нам поступает оружие. Для того чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем — по-честному, во всех бригадах, на самых напряженных направлениях — все сегодня, слава богу, все честно распределяется», — сказал Зеленский.
В Волоконовском районе Белгородской области под обстрел попало село Тишанка, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Повреждения получило одно частное домовладение: там выбило окна, был посечен фасад, написал губернатор. Также оказались повреждены линии электро- и газопередачи.
Специалисты уже приступили к аварийным работам, добавил Гладков.
Около города Азов в ночь на 6 апреля подорван нефтепровод, по которому шло топливо с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории «Азовского морского порта», сообщило в телеграм-канале Главное управление разведки (ГУР) Украины.
ГУР опубликовало шестисекундный видеоролик, снятый ночью, на кадрах почти ничего не видно. На четвертой секунде раздается одиночный взрыв, видна небольшая вспышка света, запись обрывается. Место атаки по видеозаписи распознать невозможно.
Ростовский губернатор Василий Голубев об ударе по нефтепроводу не сообщал.
Минобороны России утром 5 апреля сообщило, что за ночь было перехвачено и уничтожено более 50 беспилотников, из них 44 - над Ростовской области.
МИД Таджикистана опроверг заявление секретаря российского Совбеза Николая Патрушева о том, что посольство Украины в Душанбе вербовало наемников.
«Обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других государств заявление секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева о якобы вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России. Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — сказал пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади.
Патрушев выступил с такими заявлениями два дня назад, 4 апреля. По его словам, украинское посольство набирает людей в интернациональный легион для ведения боевых действий.
В Белгородской области был сбит украинский беспилотник, заявили в Минобороны.
В Брянской области обстрелян поселок Красный Бор, пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Российские войска нанесли ночью групповой удар оружием морского и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям украинского ВПК, которые производили и ремонтировали военную технику, а также по военным аэродромам и пунктам «дислокации иностранных наемников», сообщило в сводке Минобороны.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.
Расположенный у границы поселок Задорожный атаковали беспилотники ВСУ, сообщил белгородской губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи, без света остались 11 сел и поселков.
Российские военные за сутки поразили пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.
Австрия согласна с Францией в вопросе поддержки Украины и считает необходимым достичь мира между Москвой и Киевом, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью Le Filaro. При этом Вена и Париж по-разному смотрят на то, как добиться этой цели, сказал он.
Нехаммер заявил, что выступает за «принцип предосторожности» для избежания эскалации, а президент Франции Эмманюэль Макрон является сторонником «принципа сдерживания». Так он ответил на просьбу прокомментировать слова Макрона, не исключившего вероятную отправку западных войск на Украину в будущем.
В Курской области под обстрел попал поселок Тёткино, один человек пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавшего доставили в районную больницу.
Также был обстреляно село Попово-Лежачи.
Один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным «Ратибор» вместе с тремя тысячами бывших вагнеровцев вступят в спецназ «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Российские средства ПВО уничтожили десять реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате атаки со стороны ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, кровля спортивного комплекса «Луч», фасад здания коммерческого предприятия, а также три автомобиля. В одном из корпусов детской поликлиники выбило окна. По словам мэра Валенина Демодова, в спорткомплексе пробита крыша, обломки повредили помещение бассейна.
Министерство реинтеграции Украины сообщило о принудительной эвакуации детей из 52 населенных пунктов Сумской области.
Украинские военные заявили, что в Запорожье удары сегодня наносились по промышленным объектам города и инфраструктуре.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атаке со стороны ВСУ подверглись сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. В Шебекино в поле FPV-дроном был атакован трактор. Пострадал механизатор, у него ссадины левой кисти. В посёлке Красное в результате обстрела пострадавших нет. Различные повреждения получили три домовладения - выбиты окна, посечены фасады и заборы, также посечены баня, гараж и два легковых автомобиля.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать определенные инициативы НАТО. Однако Братислава по-прежнему не намерена поставлять Киеву оружие.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле двух населенных пунктов. В селе Чуровичи Климовского района частично повреждены одиннадцать жилых домовладений, хозпостройки, сельхозтехника, три легковых автомобиля. В селе Демьянки Стародубского муниципального округа частично повреждены два административных здания, два жилых домовладения, хозпостройки.
Издание «Страна ua» сообщило о новых взрывах в Харькове. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога.