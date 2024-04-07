Около города Азов в ночь на 6 апреля подорван нефтепровод, по которому шло топливо с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории «Азовского морского порта», сообщило в телеграм-канале Главное управление разведки (ГУР) Украины.

ГУР опубликовало шестисекундный видеоролик, снятый ночью, на кадрах почти ничего не видно. На четвертой секунде раздается одиночный взрыв, видна небольшая вспышка света, запись обрывается. Место атаки по видеозаписи распознать невозможно.

Ростовский губернатор Василий Голубев об ударе по нефтепроводу не сообщал.

Минобороны России утром 5 апреля сообщило, что за ночь было перехвачено и уничтожено более 50 беспилотников, из них 44 - над Ростовской области.