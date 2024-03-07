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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 743-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:18

В рамках конфликта на Украине может расшириться список «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, либо ситуация может перерасти в крупномасштабную европейскую войну, считает начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

По его мнению, кризисная конфронтация России и стран Запада не окончится с завершением конфликта на Украине, поскольку «запущенный процесс трансформации существующего мироустройства сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы».

07:14

Ночью система ПВО уничтожила шесть дронов в Тульской, Брянской и Курской областях, сообщило Минобороны России.

  • В Курской области за ночь дважды объявлялась угроза ракетной опасности, перехвачен один беспилотник.
  • Власти Тульской области сообщали о двух сбитых дронах и отсутствии разрушений на земле.
  • В Брянской области сбили три беспилотника. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что два из них уничтожили над Клинцовским и Новозыбковским районами. Пострадавших и разрушений нет.
04:00

Гендиректор Чешского промышленно-технологического холдинга Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад сообщил, что компания хочет инвестировать «сотни миллионов евро» в строительство на Украине предприятия по выпуску тяжелой техники, артиллерийских и танковых снарядов.

Компания ведет переговоры с «Укроборонпромом». Чешский холдинг готов передать Украине технологии производства.

01:00

Американская администрация задумалась над возможностью задействовать около $200 млн из финансирования армии США для оказания Украине немедленной военной поддержки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Средства могут направить на оплату критически важного оружия, боеприпасов и другого снаряжения, но окончательное решение пока не принято.

Однако эта сумма существенно отличается от пакета финансирования военной помощи Украине на $61 млрд, предложенного президентом Джо Байденом, но все еще буксующего в конгрессе, отмечает агентство.
 

00:07

Чехия нашла почти все необходимые средства для приобретения 800 тыс. артиллерийских снарядов на нужды Украины, боеприпасы могут передать ВСУ в течение нескольких недель, сообщил источник Bloomberg.

Вчера 21:52

Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи назвал США сверхдержавой. По его словам, Вашингтон не справился с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

Вчера 19:27

Минобороны сообщило, что в 11:40 мск был нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.

Вчера 19:20

Минобороны сообщило, что над Черным морем для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30. При его приближении разворот от границы выполнили самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

Вчера 18:54

Владимир Зеленский заявил, что Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности.

«Надеюсь, что скоро наши команды подготовят соглашение к подписанию. Должны зафиксировать в нем уже достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также и на следующие десять лет — именно долгосрочное сотрудничество безопасности дает наилучшие результаты», — написал Зеленский в телеграм-канале после встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ранее Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с целым рядом стран, в том числе с Великобританией, Германией, Францией, Италией и Канадой.
 

Вчера 18:29

Вчера 17:57

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что взрыв в Одессе произошел после того, как он вместе с представителями Украины покинул район городского порта. «Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт», — цитирует Мицотакиса «Страна ua».

Вчера 17:39

ЦИК Украины заявил, что Владимир Зеленский сможет на законных основаниях оставаться президентом после 20 мая 2024 года, когда истекает срок его полномочий. Объясняется это тем, что в соответствии с Конституцией президент должен выполнять свои обязанности, пока не передаст свои полномочия другому лицу.

Вчера 17:32

Глава муниципалитета города Кременная в ЛНР Вячеслав Третьяков заявил, что в результате удара по центру населенного пункта погибли двое мирных жителей, еще двое получили тяжелые ранения.

Вчера 16:59

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в городе Кировск на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь человек. Три человека получили ранения.

Вчера 16:42

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа ликвидирован полностью. При тушении были задействованы пожарные поезда РЖД.

Вчера 16:16

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1100 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе семь танков (среди них один Abrams), три САУ Krab, две САУ «Гвоздика», установка ЗРК «Бук», пусковая установка ЗРК «Стрела-10», боевая машина РСЗО HIMARS, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Вчера 15:55

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Серебрянка, Свердловка, отражены контратаки в районах Синьковки и Терн;
  • на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня, отражены две контратаки в районах Новомихайловки и Победы;
  • на авдеевском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровское, Очеретино, Новоселовка первая, Торецк, отражены контратаки в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Водяное;
  • на южно-донецком направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям ВСУ в районах Мирного и Угледара;
  • на херсонском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Токаревка, Садовое, Высшетарасовка.
Вчера 15:12

В Бердянске в результате подрыва автомобиля погибла член участковой избирательной комиссии, сообщил СК по Запорожской области. По данным следователей, под ее машину заложили самодельное взрывное устройство, оно сработало, когда женщина села в автомобиль. Она умерла в больнице от полученных травм.

Вчера 15:00

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Красное Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный дом, в результате чего он загорелся.

Вчера 14:47

Министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу руководству концерна «Алмаз-Антей» и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову сразу интегрировать производимые радиолокационные системы контрбатарейной борьбы с ударными средствами. «Причем это касается не только огневых средств, но и беспилотных. Одна из основных задач этих систем — это мгновенный ответ на обстрел противника», – сказал он.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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