Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 743-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В рамках конфликта на Украине может расшириться список «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, либо ситуация может перерасти в крупномасштабную европейскую войну, считает начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
По его мнению, кризисная конфронтация России и стран Запада не окончится с завершением конфликта на Украине, поскольку «запущенный процесс трансформации существующего мироустройства сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы».
Ночью система ПВО уничтожила шесть дронов в Тульской, Брянской и Курской областях, сообщило Минобороны России.
- В Курской области за ночь дважды объявлялась угроза ракетной опасности, перехвачен один беспилотник.
- Власти Тульской области сообщали о двух сбитых дронах и отсутствии разрушений на земле.
- В Брянской области сбили три беспилотника. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что два из них уничтожили над Клинцовским и Новозыбковским районами. Пострадавших и разрушений нет.
Гендиректор Чешского промышленно-технологического холдинга Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад сообщил, что компания хочет инвестировать «сотни миллионов евро» в строительство на Украине предприятия по выпуску тяжелой техники, артиллерийских и танковых снарядов.
Компания ведет переговоры с «Укроборонпромом». Чешский холдинг готов передать Украине технологии производства.
Американская администрация задумалась над возможностью задействовать около $200 млн из финансирования армии США для оказания Украине немедленной военной поддержки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Средства могут направить на оплату критически важного оружия, боеприпасов и другого снаряжения, но окончательное решение пока не принято.
Однако эта сумма существенно отличается от пакета финансирования военной помощи Украине на $61 млрд, предложенного президентом Джо Байденом, но все еще буксующего в конгрессе, отмечает агентство.
Чехия нашла почти все необходимые средства для приобретения 800 тыс. артиллерийских снарядов на нужды Украины, боеприпасы могут передать ВСУ в течение нескольких недель, сообщил источник Bloomberg.
Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи назвал США сверхдержавой. По его словам, Вашингтон не справился с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР.
Минобороны сообщило, что в 11:40 мск был нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.
Минобороны сообщило, что над Черным морем для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30. При его приближении разворот от границы выполнили самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.
Владимир Зеленский заявил, что Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности.
«Надеюсь, что скоро наши команды подготовят соглашение к подписанию. Должны зафиксировать в нем уже достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также и на следующие десять лет — именно долгосрочное сотрудничество безопасности дает наилучшие результаты», — написал Зеленский в телеграм-канале после встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
Ранее Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с целым рядом стран, в том числе с Великобританией, Германией, Францией, Италией и Канадой.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что взрыв в Одессе произошел после того, как он вместе с представителями Украины покинул район городского порта. «Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт», — цитирует Мицотакиса «Страна ua».
ЦИК Украины заявил, что Владимир Зеленский сможет на законных основаниях оставаться президентом после 20 мая 2024 года, когда истекает срок его полномочий. Объясняется это тем, что в соответствии с Конституцией президент должен выполнять свои обязанности, пока не передаст свои полномочия другому лицу.
Глава муниципалитета города Кременная в ЛНР Вячеслав Третьяков заявил, что в результате удара по центру населенного пункта погибли двое мирных жителей, еще двое получили тяжелые ранения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в городе Кировск на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь человек. Три человека получили ранения.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа ликвидирован полностью. При тушении были задействованы пожарные поезда РЖД.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1100 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе семь танков (среди них один Abrams), три САУ Krab, две САУ «Гвоздика», установка ЗРК «Бук», пусковая установка ЗРК «Стрела-10», боевая машина РСЗО HIMARS, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Серебрянка, Свердловка, отражены контратаки в районах Синьковки и Терн;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня, отражены две контратаки в районах Новомихайловки и Победы;
- на авдеевском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровское, Очеретино, Новоселовка первая, Торецк, отражены контратаки в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Водяное;
- на южно-донецком направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям ВСУ в районах Мирного и Угледара;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Токаревка, Садовое, Высшетарасовка.
В Бердянске в результате подрыва автомобиля погибла член участковой избирательной комиссии, сообщил СК по Запорожской области. По данным следователей, под ее машину заложили самодельное взрывное устройство, оно сработало, когда женщина села в автомобиль. Она умерла в больнице от полученных травм.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Красное Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный дом, в результате чего он загорелся.
Министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу руководству концерна «Алмаз-Антей» и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову сразу интегрировать производимые радиолокационные системы контрбатарейной борьбы с ударными средствами. «Причем это касается не только огневых средств, но и беспилотных. Одна из основных задач этих систем — это мгновенный ответ на обстрел противника», – сказал он.