Владимир Зеленский заявил, что Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности.

«Надеюсь, что скоро наши команды подготовят соглашение к подписанию. Должны зафиксировать в нем уже достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также и на следующие десять лет — именно долгосрочное сотрудничество безопасности дает наилучшие результаты», — написал Зеленский в телеграм-канале после встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ранее Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с целым рядом стран, в том числе с Великобританией, Германией, Францией, Италией и Канадой.

