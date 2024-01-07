В Харьковской области прогремели по меньшей мере два взрыва на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило издание «Суспiльне» со ссылкой на своего корреспондента.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале об «ударах между населенными пунктами». По последним данным, пострадавших нет, добавил он.

Минобороны России о каких-либо ударах по Украине в субботу не сообщало. Ранее оборонное ведомство неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

