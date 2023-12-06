Шестерых украинских детей, которые были у родственников в России, сегодня передали их родным с Украины, сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Марии-Львовой Беловой.

Встреча состоялась в посольстве Катара в Москве, в ней участвовали матери детей и доверенные лица родных, которые не смогли приехать в Россию. В аппарате омбудсмена уточнили, что трое детей находились в ДНР, еще по одному — в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее о том, что из России на Украину при посредничестве Катара возвращаются шесть детей, сообщил агентству Reuters катарский чиновник.