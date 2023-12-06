Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 651-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Больше месяца украинские и западные СМИ пишут о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
С чего начались разговоры о конфликте в украинском руководстве, что стало его причиной и к чему он может привести — читайте в материале РБК.
Главное за ночь:
- Если Украина не получит дополнительную помощь от США, то существует «большой риск» поражения в конфликте с Россией, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По словам неназванного советника президента Украины, в таком случае Киев рискует потерять контроль над «новыми территориями».
- Джо Байден в свою очередь подчеркнул, что для Вашингтона будет «абсолютным безумием» не согласовать дополнительное финансирование помощи Киеву. Он заверил, что в итоге власти США одобрят это финансирование.
- По запросу администрации президента США прошел «секретный брифинг», но ряд сенаторов покинули мероприятие в «в ярости», пишет Politico. На брифинге обсуждалась помощь Украине и Израилю. Как сообщил корреспондент Fox News в конгрессе Чад Перграм, на заседании была «раздражительная» атмосфера из-за разногласий между республиканцами и демократами.
- В России вынесли первый приговор за неотражение украинской атаки, сообщил «Коммерсант». Суд приговорил подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова к четырем годам за нарушение правил боевого дежурства в апреле 2022 года. Тогда в районе села Старая Нелидовка Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Погибли семь военных, 43 были ранены, сообщила сторона обвинения. Было уничтожено 15 единиц техники, еще 30 единиц получили повреждения.
Минобороны сообщило, что российские военнослужащие совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС. «С 6.00 до 18.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими», - говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородским районом система ПВО сбила три беспилотника. «По предварительным данным, пострадавших нет. После падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном», - написал он в своем Telegram.
Пресс-служба азербайджанской Palladium Defence and Security Solutions LLC заявила, что не производит снаряды для Украины. В пресс-службе компании РБК сообщили, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, не имеют никакого отношения к компании», — говорится в сообщении. Ранее спецкор RTVI Алексей Сочнев обратил внимание на символику Palladium на фотографиях украинского военкора Романа Бочкалы. Последний опубликовал фото из цеха и сообщил, что Украина начала производство снарядов калибра 122 мм в одной из «стран-партнеров». За спиной Бочкалы можно увидеть логотип Palladium.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны ВСУ поселка шахты «Кочегарка».
Шестерых украинских детей, которые были у родственников в России, сегодня передали их родным с Украины, сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Марии-Львовой Беловой.
Встреча состоялась в посольстве Катара в Москве, в ней участвовали матери детей и доверенные лица родных, которые не смогли приехать в Россию. В аппарате омбудсмена уточнили, что трое детей находились в ДНР, еще по одному — в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее о том, что из России на Украину при посредничестве Катара возвращаются шесть детей, сообщил агентству Reuters катарский чиновник.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе простились с двумя воинами. Уроженец Севастополя Сергей Пругов с начала специальной военной операции ушел воевать добровольцем в отряд «Барс». Он был сапером, оператором беспилотников. Умер в госпитале от ран, полученных в бою под поселком Новая Маячка (Херсонская область).
Михаил Чугурьян также вырос в Севастополе. Проходил военную службу по контракту на одном из кораблей Черноморского флота, а в сентября подписал новый контракт с Минобороны и был направлен для прохождения службы в зону проведения военной операции. Получил ранение, умер в госпитале имени Бурденко в Москве.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что ежедневно на границах Украины задерживают по 20-25 человек, которые пытаются уклониться от мобилизации и уехать за рубеж. По его словам, в прошлом году задерживали по 80-90 человек в день.
Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины, сообщает издание «Зеркало недели».
Власти Кипра дали указание банкам страны прекратить все операции с рублями, узнало издание Politis. Кроме того, в юридических и бухгалтерских фирмах проводят проверки процедур ускоренной регистрации россиянами бизнеса, благодаря которой они могут получить ВНЖ или разрешение на работу на Кипре.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин в ходе встреч с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана обсудит с ними тему специальной военной операции. «Это неизбежно. Я не сомневаюсь, нашим коллегам будет просто важно выслушать оценки Владимира Владимировича Путина на развитие ситуации», - цитирует Ушакова агентство «РИА Новости».
Дмитрий Песков в интервью RTVI заявил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости достичь целей в конфликте на Украине. «Конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», - сказал он.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе САУ Paladin, две САУ «Гвоздика», артиллерийская система М777. Средствами ПВО сбиты два МиГ-29 воздушных сил Украины и вертолет Ми-8.
Минобороны сообщило, что на различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка;
- на Краснолиманском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества;
- на Донецком направлении отражены четыре атаки и нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Левадного;
- на Запорожском направлении отражена атака в района Успеновки.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела Никитовского района города была повреждена линия электропередач. Без электроэнергии остались посёлки: шахты им. Н. А. Изотова, шахты «6/7», Мичурина, Стальсбыт, Ртутного комбината.
Начальник пункта отбора на контрактную военную службу по Рязанской области Дмитрий Зайцев заявил в интервью ГТРК «Ока», что за два месяца договоры с Минобороны в регионе подписали 300 человек, в том числе граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Марокко, Египта и Кубы.
Во Львовской области сотрудники украинский спецслужб задержали сотрудника военкомата, который помогал военнообязанным уехать за рубеж, сообщает «Страна ua». Указывается, что он оформлял их как перевозчиков гуманитарных грузов для украинской армии.
В Ростовской области происшествий не зарегистрировано, сообщили РБК в пресс-службе губернатора.
«По данным Единой дежурной диспетчерской службы, происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано», — сообщили в ней.
Ранее о том, что в Таганроге произошел взрыв, после которого в частных домах «повылетали окна», сообщил «Московский комсомолец». Позже новость была удалена.