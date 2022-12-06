Трое российских военнослужащих погибли при попытке атаки на военные аэродромы дальней авиации Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

«Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области», — сообщили в Минобороны.

Российские средства ПВО перехватили низколетящие беспилотники, в результате падения обломков «незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов», сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что удар был попыткой сорвать «боевую работу российской дальней авиации», которая около 15:00 мск нанесла удар по целям на территории Украины.