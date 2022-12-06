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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 286-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
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08:57

Вооруженные силы Украины сейчас обстреливают промышленную зону Запорожской АЭС, сообщил член запорожской областной администрации Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Вот прям в данный момент идет обстрел Запорожской атомной электростанции, точнее не прямо ее, а промзоны, примерно с семи утра. <...> Наносят удары по промзоне, очень громко, город проснулся именно от раскатов и от прилетов», — сказал он.

08:34

Совет Безопасности ООН проведет сегодня заседание по ситуации на Украине, темами станут защита детей и гуманитарные вопросы, сообщил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, заседание созывают «западники».

Полянский подчеркнул, что «про детей Донбасса <...> не вспомнят, но мы напомним».

07:28
В Курске в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель в районе аэродрома, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет.
07:18

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявившем, что цена конфликта между Россией и Украиной «неодинакова по обе стороны Атлантики».

«Если мы хотим, чтобы европейская промышленность пережила [конфликт], нам нужно быстро справиться с европейским энергетическим кризисом. Пришло время пересмотреть санкции», — убежден Орбан.

Макрон в интервью CBS News указал, что и он, и его американский коллега Джо Байден борются за одни и те же принципы, однако Европе приходится платить большую цену. В частности, он упомянул, что европейские страны из-за сокращения поставок из России покупают больше газа в США, но по цене, в шесть раз превышающей ту, которую платят американцы, и добавил, что «друзья так себя не ведут». 

Вчера 21:41
В МИД России заявили агентству «РИА Новости», что «не может быть речи о выводе Запорожской АЭС из-под контроля России или передаче контроля над ней третьей стороне».
Вчера 21:20

Владимир Путин до конца 2023 года перенес срок действия указа, ограничивающего без специального разрешения сделки с участием нерезидентов из недружественных стран.

Вчера 20:57
После новых массированных российских ударов по энергетическим объектам во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений, сообщает «Укрэнерго».
Вчера 20:35
Вчера 20:17
Украинские войска обстреляли центр Донецка, погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.
Вчера 19:58

Минобороны России: по системе военного управления и объектам энергетики Украины нанесен массированный удар.

Цель удара достигнута, все назначенные 17 объектов поражены, заявляет ведомство.

По данным Минобороны, нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, иностранных вооружений.

Video

Вчера 19:53

Трое российских военнослужащих погибли при попытке атаки на военные аэродромы дальней авиации Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

«Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области», — сообщили в Минобороны.

Российские средства ПВО перехватили низколетящие беспилотники, в результате падения обломков «незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов», сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что удар был попыткой сорвать «боевую работу российской дальней авиации», которая около 15:00 мск нанесла удар по целям на территории Украины.

Вчера 19:49

Десять судов Балтийского флота вышли в море для отработки боя. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В назначенном районе Балтийского моря корабли выполнят ряд задач по предназначению — противокорабельной и противовоздушной обороне, а также разыграют учебный бой с корабельной ударной группой условного противника», — уточняется в сообщении.

В маневрах участвуют малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск», «Мытищи», «Серпухов», «Пассат», «Ливень», «Гейзер», а также ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград». Первые пять из них имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр».
 

Вчера 19:34
Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что представители оппозиции набирают и отправляют граждан воевать на Украину.

«Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников, с начала войны на Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители «партии войны» забирают на Украину наших сограждан», — сказал Гарибашвили на заседании правительства.
 
Вчера 19:19

Энергетический концерн ДТЭК объявил об экстренных отключениях света из-за нового ракетного обстрела в Киевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Вчера 19:02
Российский посол в Оттаве заявил «РИА Новости», что его вызвали в канадский МИД.
Вчера 18:52

Объем запланированных дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре 2022 года составит 85,9 млрд руб. — по сравнению с фактическими значениями 108,9 млрд руб. в ноябре и 435,1 млрд в октябре, сообщил Минфин России 5 декабря. Это минимальное значение с февраля 2021 года, следует из данных ведомства.

В соответствии с правилами Минфина оценка дополнительных нефтегазовых доходов на декабрь сложилась как сумма ожидаемого объема дополнительных нефтегазовых доходов, связанного с превышением фактической цены на российскую нефть Urals ($71 за баррель) над базовым уровнем ($44,2 в 2022 году), — 176,1 млрд руб. — и корректировки дополнительных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц (разница между фактическим и ожидавшимся объемом в ноябре) — минус 90,2 млрд руб.

Вчера 18:30
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ходе сегодняшней ракетной атаки были зафиксированы попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях. По его словам, энергетическая система Украины остается целостной.
Вчера 18:25
Мэр Каменского (бывший Днепродзержинск) Андрей Белоусов сообщил, что после ракетных обстрелов в понедельник обесточена левобережная часть города, а помимо этого, прекращена подача тепла.
Вчера 18:11
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в течение дня с украинской стороны выпустили 21 снаряд по приграничному поселку Теткино. «Благодаря оперативно сработавшей системе оповещения пострадавших нет. Однако есть попадание в газовую линию. Кроме того, почти во всем поселке нарушено электроснабжение», — написал он. Также, по словам Старовойта, пострадал поселок Гуево в Суджанском районе: «Пострадавших и разрушений нет, однако из-за обстрела здесь также нарушено энергоснабжение».
Вчера 17:37

Прокурор запросил для бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (Минюст в июле признал его иноагентом) девять лет лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии.

Прокурор также попросил запретить Яшину четыре года после освобождения администрировать сайты и иные ресурсы в интернете.

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