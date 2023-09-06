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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 560-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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08:36

Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Кириленко отправлен в отставку. Соответствующий приказ президента Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства. В указе от 5 сентября сказано, что Кириленко отправлен в отставку в связи с поданным им заявлением.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Павел Кириленко может возглавить Антимонопольный комитет.

07:46

В Киеве ночью объявили воздушную тревогу, спустя час сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно, разрушений и погибших нет. В 6:37 мск воздушную тревогу отменили.

07:22

Военные следственные органы СК России установили личность украинского военнослужащего, который организовывал атаки беспилотников на российские военные аэродромы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

В организации атак обвиняют командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковника Сергея Бурденюка, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

07:14

Российские силы оставили село Работино в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы», — сказал глава области.

По его словам, Работино почти не существует, это «населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем». При этом российские силы заняли главенствующие высоты, украинские же находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает.

Вчера 21:51

Проведение на Украине выборов в текущих условиях несет риски «внутренней дестабилизации», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Выборы — это очень непростой вопрос. Вопрос проведения выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, это вопрос как раз о внутренней дестабилизации. Выборы — это соревнования прежде всего платформ, огромные дискуссии, это выяснение, куда должна двигаться страна, потому что речь идет о выборах в Верховную раду и выборах президента», — заявил Данилов, предложив представить, как во время конфликта «будут разворачиваться такие дискуссии».

В конце августа американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он убеждал того не откладывать выборы, а также призвал союзников Украины помочь в их проведении в 2024 году.

Вчера 21:25

Средства ПВО около 21:00 мск сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны.

Вчера 21:03

Вчера 20:52

Участников военной спецоперации и их детей предлагают бесплатно учить на подготовительных курсах при вузах. Соответствующий проект приказа разработало Минобрнауки России.

Вчера 20:32

Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Павла Кириленко от должности главы Донецкой областной военной администрации.

Как сообщает общественный телеканал «Суспільне», завтра Верховная рада рассмотрит его назначение главой Антимонопольного комитета. Бывшая руководительница этого ведомства Ольга Пищанская, по данным «Страны.ua», возглавит Фонд госимущества вместо Рустема Умерова. А Умеров, как ожидается, завтра будет назначен главой Минобороны.

Вчера 20:22

Режим удаленной работы для сотрудников Минэкономразвития в офисе в столичном «Москва-Сити» продлили до 1 декабря, рассказал источник РБК и подтвердили в министерстве.

Офисы Минэкономразвития, а также Минпромторга и Минцифры находятся в здании «IQ-квартала».

Сотрудников Минэка, а также Минцифры перевели на дистанционку после атаки беспилотников, которой IQ-квартал подвергся в ночь на 30 июля. Также дроны атаковали «Москва-Сити» 1 августа. Как сообщал мэр Сергей Собянин, дроны повредили фасад здания, было нарушено 150 кв. м остекления.

Вчера 20:13

Комитет Верховной рады по вопросам обороны поддержал назначение Рустема Умерова министром обороны Украины, передает «Страна.ua». Его кандидатуру одобрили все члены профильного комитета.

Окончательное решение о назначении нового министра будет принято на пленарном заседании Рады в среду.

Вчера 19:37

Сценарий полного закрытия границы с Белоруссией на сегодняшний день становится менее злободневным, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«После смерти [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина мы видим, что в рядах группировки «Вагнер» наблюдается некое замешательство. И сегодня у меня нет никакой конкретной информации о том, что члены группировки «Вагнер» находятся у нашей границы и пытаются дестабилизировать приграничную ситуацию», — сказал он.
 

Вчера 19:09

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду приедет в Киев, сообщило со ссылкой на дипломатические источники издание «Зеркало недели».

В предыдущий раз глава госдепа посещал Киев год назад.

Вчера 18:40

Уничтоженный в районе Работино британский танк Challenger 2 стал первой машиной этой модели, уничтоженной в ходе боевых действий, сообщает Guardian. Издание отмечает, что танк производится с 1994 года. За все это время была потеряна лишь одна машина, уничтоженная «дружественным огнем» во время войны в Ираке в 2003 году. При этом Guardian указывает, что общее число танков Challenger 2 невелико, а Украине были переданы 14 машин.

Вчера 18:31

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией.

Вчера 18:21

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал «не имеющим отношения к законности» и обманом населения указ Владимира Зеленского об изменениях административно-территориального деления Крыма. «С таким же успехом Зеленский мог бы поделить на районы какой-нибудь сектор Луны», - сказал он агентству ТАСС.

Вчера 18:00

Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны.

Вчера 17:02

Александр Ходаковский сообщил, что в ходе сегодняшней атаки в районе Времьевского выступа украинским военным удалось потеснить российские подразделения. «Результат пока скромнее усилий. Выведено из строя около четырёх танков противника и до взвода пехоты. Потраченные усилия взывают к продолжению наступления, но силы первой волны уже на исходе, поэтому противник готовится бросить в бой резервную 38 бригаду», - написал он в Telegram.

Вчера 16:51

Владимир Путин заявил, что в ходе военной операции противником России является не украинский народ, а бандеровские «нелюди и их последыши».

Вчера 16:23

Общие потери ВСУ за последние сутки составили более 700 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, четыре артиллерийские системы М777, боевая машина РСЗО «Град», САУ Panzerhaubitze-2000, САУ Krab.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация