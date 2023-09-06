Проведение на Украине выборов в текущих условиях несет риски «внутренней дестабилизации», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Выборы — это очень непростой вопрос. Вопрос проведения выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, это вопрос как раз о внутренней дестабилизации. Выборы — это соревнования прежде всего платформ, огромные дискуссии, это выяснение, куда должна двигаться страна, потому что речь идет о выборах в Верховную раду и выборах президента», — заявил Данилов, предложив представить, как во время конфликта «будут разворачиваться такие дискуссии».

В конце августа американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он убеждал того не откладывать выборы, а также призвал союзников Украины помочь в их проведении в 2024 году.