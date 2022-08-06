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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 163-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:07
После конфискации российских активов, о которой объявили власти Украины, страна перестала быть безопасной для транзита любых товаров из России, в том числе энергоносителей. Об этом написал в своем Telegram глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
09:00
Подконтрольная российским силам территория Херсонской области «фактически больше не находится» в юрисдикции Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
По его словам, решения властей Украины «для нас не указ», администрация «не воспринимает любые заявления киевского режима всерьез». Стремоусов считает также, что новый глава Херсонской областной военной администрации, которого на этой неделе назначил Киев, не приедет в регион.
09:00
Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в поселке Еленовка на территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью журналисту Джексону Хинклу.


 
08:59
Еврокомиссия (ЕК) подготовила новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд в замен заблокированному ранее Германией. Он будет передан Киеву в виде грантов и кредитов, пишет Politico со ссылкой на несколько источников, близких к обсуждению.
По данным издания, ЕС планирует выделить Украине до €5 млрд в виде долгосрочных кредитов под гарантии, предоставленные европейскими странами, в соответствии с их вкладом в бюджет ЕС. Процентные платежи будут субсидироваться из бюджета Евросоюза. Оставшаяся сумма — около €4 млрд — будет предоставлена в виде грантов, уточнили собеседники издания.


 
Вчера 20:45

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в результате попадания снаряда с украинской стороны в рейсовый автобус в Донецке погибли три человека, пять получили ранения.

Вчера 20:39

УЕФА оштрафовал турецкий футбольный клуб «Фенербахче» на 50 тысяч евро и наказал частичным закрытием трибун из-за поведения болельщиков. Причиной стало то, что болельщики кидали посторонние предметы на поле и провокационные выкрики оскорбительного характера. В матче против киевского «Динамо» турецкие фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина.

Вчера 19:52
МИД России запретил въезд в страну 62 гражданам Канады, В «стоп лист» в частности попали пресс-секретарь МИД Канады Адриен Бланшард, советник по политическим вопросам Николас Махоуни, исполнительный директор канадской Комиссии радио, телевидения и связи Иан Скотт, глава отделения Канадского украинского конгресса в Саскачеване Елена Крюгер, глава разведывательного командования канадской армии Майкл Райт, заместитель главы командования сил спецопераций ВС Канады Стивен Хантер, публицист Гвин Дайер, певица Шанталь Кревязук.
Вчера 19:23

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с высказываниями на телеканале NTA украинской ведущей Янины Соколовой. Поводом стала ее позиция «о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку». «В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения», - говорится в заявлении СК. В ведомстве заявили, что по результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей.

Вчера 18:48

Член военной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что с противоположного берега Днепра был нанесен второй удар по Запорожской АЭС. На этот раз снаряды попали на промплощадку атомной станции.

Вчера 17:56

Главу Херсонской ВГА Владимира Сальдо эвакуируют в Москву для лечения.

«В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь. Борт с главой администрации Херсонской области отправляется из Симферополя в Москву», — сообщила его пресс-служба.

Вчера 17:50

Первое с начала боевых действий судно 6 августа зайдет в порт Черноморска (Одесская область), сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН. 

Сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса заберет груз украинского зерна. По пути в Черноморск судно проинспектировали вблизи Стамбула в рамках зернового соглашения.

Вчера 17:12

Замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал сообщения о том, что глава ВГА региона Владимир Сальдо введен в медикаментозную кому «частью информационной войны Украины против России». О том, что Сальдо оказался в коме, сообщил российский государственный телеканал RT и Telegram-канал Baza.

«Слухи о коме Владимира Сальдо — это прямое участие в войне на стороне врага», — написал он.

«Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние 6 месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных», — заявил Стремоусов.

В Telegram-канале самого Сальдо за несколько часов до появления сообщений о том, что он находится в коме, появился пост, написанный от его имени, в котором говорилось, что «ухудшение моего самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного заболевания COVID-19», сопряженного с продолжением работы несмотря на состояние здоровья.

Вчера 16:51
Страны Евросоюза утвердили план борьбы с энергокризисом, он подразумевает снижение этой зимой спроса на газ на 15%.
Вчера 16:44

Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей. За полный запрет виз россиянам высказались глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. С похожей инициативой выступили парламентские партии Финляндии. В Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза.

РБК собрал полный список стран Шенгенской зоны, которые ограничили выдачу виз для россиян.

Вчера 16:35

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 1,4% и опустилась до $92,81 за баррель. Цена Brent упала ниже $93 за баррель впервые с 21 февраля нынешнего года.

Цены снижаются на фоне опасений из-за спроса на топливо.

Вчера 16:16

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам, сообщило посольство.

«В связи с международной ситуацией, в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации», — сказано в сообщении дипмиссии.

Вчера 15:54

СБУ объявила о подозрении в госизмене бывшему замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает УНИАН.

Его подозревают в передаче российским спецслужбам секретных данных о военной и политической ситуации на Украине. В СБУ заявляют, что во время обыска он попытался застрелить членов следственно-оперативной группы.

Имя подозреваемого спецслужба не называет. Но, по данным источников «Страны.ua» в МВД, речь идет о Вячеславе Онисько, который занимал этот пост в 2008–2010 годах.

Вчера 15:29

Владимир Путин на переговорах лично поблагодарил Реджепа Эрдогана за его вклад в договоренности по зерновым коридорам.

Вчера 15:22

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган начали переговоры в Сочи.

Video

Вчера 15:15

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован, его ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщают источники RT и Telegram-канала Baza.

Состояние Сальдо оценивается как средне тяжелое.

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