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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 407-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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Сначала новые
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07:17
В Брянской области обстреляли поселок Запесочье (Погарский район), сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. Частично повреждены 10 домов и автомобиль, пострадавших нет.
06:38
Российская артиллерия сорвала три попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
06:24
Иностранные компании в непродовольственной рознице, объявившие об уходе с российского рынка, потеряли в общей сумме в виде недополученной прибыли более $1,3–1,5 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух консультантов, сопровождавших закрытие бизнеса в России.
03:33
Китай не может принимать участие в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, поскольку его посредничество грозит Украине потерей полного суверенитета, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
02:54
К концу апреля подготовку в ЕС завершат более 16 тыс. украинских военнослужащих. Об этом заявил командующий тренировочной миссией ЕС вице-адмирал Эрве Блежан.
02:31
Ущерб энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины превысил $10 млрд, для экстренного ремонта необходимо срочно выделить не менее $1,2 млрд, следует из комплексной оценки Всемирного банка и Программы развития ООН.
02:15

В Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы, сообщила администрация города в телеграм-канале.

Позднее «Запорожский вестник» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщили, что над городом работала ПВО, сбили шесть ракет HIMARS. Никто не пострадал.

00:18

США оказывают разведывательную и информационную поддержку Украине для обороны, проведения операций и продолжения попыток вернуть Киеву Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что речь идет о территориях, которые вошли в состав России после 2014 года. Он отказался уточнять, о каких разведывательных данных идет речь и как они передаются ВСУ, указав при этом, что в значительной степени эта информация «предназначена для того, чтобы помочь <...> им защитить свою территорию».

00:02
Украина готова обсудить с Россией статус Крыма, если украинские войска выйдут к административным границам полуострова, заявил замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига.«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — сказал он. Сибига подчеркнул, что Киев при этом не исключает и военное решение вопроса территориальной принадлежности Крыма.
Вчера 21:43

Минобороны США сообщило, что рассчитывает начать поставки танков Abrams на Украину до конца года. При этом в Пентагоне признали, что обучение украинских военных на этих машинах так и не началось.

Вчера 21:31

Представитель Росгвардии заявил агентству ТАСС, что задержанного в Брянской области пилота украинского легкомоторного самолета вели по средствам связи.

Вчера 21:11

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский Глушковского района, который в результате остался без энергоснабжения. «Люди не пострадали, каких-либо других повреждений нет», — написал он в своем Telegram.

Вчера 21:03

Украина подготовила восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек для контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели или месяцы, сообщает Reuters.

Новые бригады формировало МВД, они будут сражаться вместе с регулярной армией. Бригады получили названия «Стальная граница», «Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Ярость», «Азов» и «Карадаг».
 

Вчера 20:36

Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся «в горячей фазе войны».

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз грозится все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять. Но отношения, я считаю, нужно поддерживать», — ответил Лавров на вопрос журналиста ВГТРК.

Вчера 20:03
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Кремле.
Вчера 19:53

В одном из зданий Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, пожару присвоен второй уровень сложности.

Телеграм-канал 112 опубликовал кадры с дымом над комплексом зданий Минобороны. По данным канала, источник возгорания находится в кабинете на пятом этаже.

Video

Вчера 19:46
В Белгородской области не будут проводить парад Победы на 9 Мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Причина — нежелание создавать скопление военной техники и военнослужащих в центре Белгорода и тем самым «провоцировать противника».
Вчера 19:29
Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области, пилот задержан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погрануправление ФСБ.
Вчера 19:20
Владимир Путин на заседании Совбеза поручил принять дополнительные меры по контрразведке, выявлению и розыску террористов, сообщил Николай Патрушев.
Вчера 19:16

В апреле на авиабазе Рамштайн в Германии состоится 11-я встреча Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»). Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, передает «Страна.ua».

Резников отметил, что Киев будет добиваться на встрече предоставления систем ПВО и боевых самолетов.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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