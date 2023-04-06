Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 407-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы, сообщила администрация города в телеграм-канале.
Позднее «Запорожский вестник» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщили, что над городом работала ПВО, сбили шесть ракет HIMARS. Никто не пострадал.
США оказывают разведывательную и информационную поддержку Украине для обороны, проведения операций и продолжения попыток вернуть Киеву Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Кирби подчеркнул, что речь идет о территориях, которые вошли в состав России после 2014 года. Он отказался уточнять, о каких разведывательных данных идет речь и как они передаются ВСУ, указав при этом, что в значительной степени эта информация «предназначена для того, чтобы помочь <...> им защитить свою территорию».
Минобороны США сообщило, что рассчитывает начать поставки танков Abrams на Украину до конца года. При этом в Пентагоне признали, что обучение украинских военных на этих машинах так и не началось.
Представитель Росгвардии заявил агентству ТАСС, что задержанного в Брянской области пилота украинского легкомоторного самолета вели по средствам связи.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Краснооктябрьский Глушковского района, который в результате остался без энергоснабжения. «Люди не пострадали, каких-либо других повреждений нет», — написал он в своем Telegram.
Украина подготовила восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек для контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели или месяцы, сообщает Reuters.
Новые бригады формировало МВД, они будут сражаться вместе с регулярной армией. Бригады получили названия «Стальная граница», «Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Ярость», «Азов» и «Карадаг».
Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся «в горячей фазе войны».
«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз грозится все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять. Но отношения, я считаю, нужно поддерживать», — ответил Лавров на вопрос журналиста ВГТРК.
В одном из зданий Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, пожару присвоен второй уровень сложности.
Телеграм-канал 112 опубликовал кадры с дымом над комплексом зданий Минобороны. По данным канала, источник возгорания находится в кабинете на пятом этаже.
В апреле на авиабазе Рамштайн в Германии состоится 11-я встреча Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»). Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, передает «Страна.ua».
Резников отметил, что Киев будет добиваться на встрече предоставления систем ПВО и боевых самолетов.