США оказывают разведывательную и информационную поддержку Украине для обороны, проведения операций и продолжения попыток вернуть Киеву Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что речь идет о территориях, которые вошли в состав России после 2014 года. Он отказался уточнять, о каких разведывательных данных идет речь и как они передаются ВСУ, указав при этом, что в значительной степени эта информация «предназначена для того, чтобы помочь <...> им защитить свою территорию».