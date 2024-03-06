Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 742-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Над территорией Воронежской области ПВО ликвидировала украинский беспилотник, сообщил глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, последствий на земле нет.
Издание Infobae сообщило о планируемом визите аргентинского президента Хавьера Милея на Украину, он может состояться в июне. Глава государства поделился этой публикацией в X (Twitter), не сопроводив ее дополнительными комментариями.
Президент Украины Владимир Зеленский не обращался к западным союзникам с призывом об отправке иностранных войск, заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Киев просить только о продолжении военной помощи.
Данные о том, что Россия и Украина на переговорах в Турции в 2022 году согласовали проект мирного договора, — это «российская пропаганда», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, информация о готовом мирном договоре, подписанию которого помешал Лондон или Вашингтон, являются «ерундой».
В Сочи прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее сообщила, что в рамках визита Гросси состоятся встречи на высоком уровне, а также рабочие консультации «для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС».
Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что у Украины есть план, который позволит добиваться побед на поле боя. По его словам, в Вашингтоне ждут результатов от Киева.
Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что власти занимаются активным возведением фортификационных сооружений на белгородском, сумском, волчанском и лиманско-купянском направлениях.
Минобороны сообщило, что не допустило нарушения государственной границы над Черным морем. Истребитель Су-27 сопроводил самолет ДРЛО и два истребителя Raphale ВВС Франции.
Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок, который сегодня вступил в должность, подписал первый указ.
Он утвердил решение венгерского парламента, которым одобрено вступление Швеции в НАТО.
Министр обороны Германии Борис Писториус планирует представить свое предложение о модели призыва на военную службу до выборов в бундестаг (пройдут в августе—сентябре следующего года), сообщает Spiegel со ссылкой на внутренний приказ.
«Федеральный министр намерен принять решение по обязательной военной службе до окончания этого законодательного периода», — приводит издание цитату из введения к рабочему приказу.
По информации Spiegel, Писториус поручил «представить варианты немецкой модели военной службы, которая в краткосрочной перспективе вносит масштабируемый вклад в общую устойчивость государства с учетом угроз».
Газета отмечает, что 5 марта Писториус отправился в командировку в Скандинавию, где среди прочего намерен изучить модель призыва в Швеции, где воинскую повинность вернули в 2017 году.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших и повреждений нет.
Мария Захарова объяснила решение Виктории Нуланд покинуть должность заместителя госсекретаря США «провалом антироссийского курса администрации Байдена». «Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно», — написала она в Telegram.
Еще два села в Белгородской области попали под обстрел ВСУ. В Новой Таволжанке с помощью дрона-камикадзе был атакован грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками. Обстрелян также был хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи.
Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европы рассчитывают до конца марта поставить Украине еще 250 тыс. снарядов.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1050 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, артиллерийская система М777, САУ Krab, три САУ «Гвоздика», две РСЗО «Град», боевая машина ЗРК Stormer, пусковые установки ЗРК С-300 и ЗРК «Бук».
Минобороны сообщило, какие за последние сутки на различных направлениях произошли изменения:
- на купянском направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Терны, Свердловка, пять атак отражено в районе Синьковки;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое, Курдюмовка, отражены две атаки в районах Клещеевки и Красногоровки;
- на авдеевском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка Первая, Торецк, отражены атаки в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи, Шумы, Тоненькое, Первомайское, Орловка;
- на южнодонецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Водяного и Малиновки;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка, Малая Токмачка, отражена атака в районе Работино.
Отказ от поставок на Украину крылатых ракет Taurus сделал из Олафа Шольца «лучшую фигуру на шахматной доске» Владимира Путина, считает замглавы фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефул. По мнению политика, цель Путина — «запутать Шольца в паутине намеков и искаженных объяснений» до такой степени, чтобы для него стало невозможным принять решение о поставке Taurus в будущем.
Вячеслав Гладков сообщил, что село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника. С него было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате взрыва пострадавших нет.