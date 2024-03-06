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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 742-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:29

Над территорией Воронежской области ПВО ликвидировала украинский беспилотник, сообщил глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, последствий на земле нет.

05:58

Издание Infobae сообщило о планируемом визите аргентинского президента Хавьера Милея на Украину, он может состояться в июне. Глава государства поделился этой публикацией в X (Twitter), не сопроводив ее дополнительными комментариями. 

 

03:10

Президент Украины Владимир Зеленский не обращался к западным союзникам с призывом об отправке иностранных войск, заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Киев просить только о продолжении военной помощи. 
 

02:02

Данные о том, что Россия и Украина на переговорах в Турции в 2022 году согласовали проект мирного договора, — это «российская пропаганда», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, информация о готовом мирном договоре, подписанию которого помешал Лондон или Вашингтон, являются «ерундой».
 

00:03

В Сочи прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее сообщила, что в рамках визита Гросси состоятся встречи на высоком уровне, а также рабочие консультации «для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС».
 

Вчера 21:55

Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что у Украины есть план, который позволит добиваться побед на поле боя. По его словам, в Вашингтоне ждут результатов от Киева.

Вчера 21:15

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что власти занимаются активным возведением фортификационных сооружений на белгородском, сумском, волчанском и лиманско-купянском направлениях.

Вчера 19:10

Минобороны сообщило, что не допустило нарушения государственной границы над Черным морем. Истребитель Су-27 сопроводил самолет ДРЛО и два истребителя Raphale ВВС Франции.

Вчера 19:01

Вчера 18:38

Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок, который сегодня вступил в должность, подписал первый указ.

Он утвердил решение венгерского парламента, которым одобрено вступление Швеции в НАТО.

Вчера 18:13

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует представить свое предложение о модели призыва на военную службу до выборов в бундестаг (пройдут в августе—сентябре следующего года), сообщает Spiegel со ссылкой на внутренний приказ.

«Федеральный министр намерен принять решение по обязательной военной службе до окончания этого законодательного периода», — приводит издание цитату из введения к рабочему приказу.

По информации Spiegel, Писториус поручил «представить варианты немецкой модели военной службы, которая в краткосрочной перспективе вносит масштабируемый вклад в общую устойчивость государства с учетом угроз».

Газета отмечает, что 5 марта Писториус отправился в командировку в Скандинавию, где среди прочего намерен изучить модель призыва в Швеции, где воинскую повинность вернули в 2017 году.

Вчера 17:39

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших и повреждений нет.

Вчера 17:06

Мария Захарова объяснила решение Виктории Нуланд покинуть должность заместителя госсекретаря США «провалом антироссийского курса администрации Байдена». «Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно», — написала она в Telegram.

Вчера 16:47

Еще два села в Белгородской области попали под обстрел ВСУ. В Новой Таволжанке с помощью дрона-камикадзе был атакован грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками. Обстрелян также был хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи.

Вчера 16:28

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

Вчера 16:04

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европы рассчитывают до конца марта поставить Украине еще 250 тыс. снарядов.

Вчера 15:51

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1050 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, артиллерийская система М777, САУ Krab, три САУ «Гвоздика», две РСЗО «Град», боевая машина ЗРК Stormer, пусковые установки ЗРК С-300 и ЗРК «Бук».

Вчера 15:38

Минобороны сообщило, какие за последние сутки на различных направлениях произошли изменения:

  • на купянском направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Терны, Свердловка, пять атак отражено в районе Синьковки;
  • на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое, Курдюмовка, отражены две атаки в районах Клещеевки и Красногоровки;
  • на авдеевском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка Первая, Торецк, отражены атаки в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи, Шумы, Тоненькое, Первомайское, Орловка;
  • на южнодонецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Водяного и Малиновки;
  • на херсонском направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка, Малая Токмачка, отражена атака в районе Работино.
Вчера 14:20

Отказ от поставок на Украину крылатых ракет Taurus сделал из Олафа Шольца «лучшую фигуру на шахматной доске» Владимира Путина, считает замглавы фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефул. По мнению политика, цель Путина — «запутать Шольца в паутине намеков и искаженных объяснений» до такой степени, чтобы для него стало невозможным принять решение о поставке Taurus в будущем.

Вчера 13:43

Вячеслав Гладков сообщил, что село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника. С него было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате взрыва пострадавших нет.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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