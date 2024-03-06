Министр обороны Германии Борис Писториус планирует представить свое предложение о модели призыва на военную службу до выборов в бундестаг (пройдут в августе—сентябре следующего года), сообщает Spiegel со ссылкой на внутренний приказ.

«Федеральный министр намерен принять решение по обязательной военной службе до окончания этого законодательного периода», — приводит издание цитату из введения к рабочему приказу.

По информации Spiegel, Писториус поручил «представить варианты немецкой модели военной службы, которая в краткосрочной перспективе вносит масштабируемый вклад в общую устойчивость государства с учетом угроз».

Газета отмечает, что 5 марта Писториус отправился в командировку в Скандинавию, где среди прочего намерен изучить модель призыва в Швеции, где воинскую повинность вернули в 2017 году.