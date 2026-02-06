Открытие зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Онлайн

По традиции во время церемонии состоится парад спортсменов, где знаменосцы сборных команд пройдут по стадиону с флагами своих стран.

Среди знаменосцев оказались несколько спортсменов, которые ранее выступали за Россию или родились в нашей стране. Это фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава (Грузия), горнолыжница Анастасия Алина Папатома Параскеведу и фигурист Владимир Литвинцев (Азербайджан), фигуристка Мария Сенюк (Израиль), фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения), лыжница Елизавета Хлусович (Молдавия) и конькобежец Даниил Эйбог (Узбекистан).