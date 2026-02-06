Открытие зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Онлайн
XXV зимние Олимпийские игры стартуют 6 февраля. Впервые в истории они проходят в двух городах (Милане и Кортина-д'Ампеццо), но их география будет значительно шире. Официальная церемония открытия Олимпиады начинается в 22:00 мск. Она проводится сразу в четырех точках, а кульминация — на миланском стадионе «Сан-Сиро». Все подробности — в онлайне РБК.
Следить за церемонией открытия также можно с 21:00 в прямом эфире на Радио РБК и в программе ЧЭЗ с 21:30.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что собирается смотреть церемонию открытия Олимпиады.
«Там, где наши выступают, обязательно буду [смотреть]. Открытие буду, закрытие буду [смотреть]. Это надо же смотреть», — цитирует Пескова ТАСС.
По традиции во время церемонии состоится парад спортсменов, где знаменосцы сборных команд пройдут по стадиону с флагами своих стран.
Среди знаменосцев оказались несколько спортсменов, которые ранее выступали за Россию или родились в нашей стране. Это фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава (Грузия), горнолыжница Анастасия Алина Папатома Параскеведу и фигурист Владимир Литвинцев (Азербайджан), фигуристка Мария Сенюк (Израиль), фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения), лыжница Елизавета Хлусович (Молдавия) и конькобежец Даниил Эйбог (Узбекистан).
На этих Играх в олимпийской программе появится новый вид: впервые будут разыграны медали в ски-альпинизме. За награду поборется и россиянин Никита Филиппов.
За два дня до начала церемонии открытия La Repubblica писала, что организаторы столкнулись со слабым интересом к билетам на это событие. На 4 февраля оставалось около 10 000 непроданных мест. Цены варьировались от €260 до €2060.
Поэтому билеты стали продавать по акции «два по цене одного».
Специальный эфир с 21:00 на Радио РБК, посвященный старту Олимпийских игр, проведет Ирина Слуцкая и другие гости, которым есть что рассказать об Играх. На протяжении трех часов в прямом эфире радио бизнесмены, спортсмены, чиновники, волонтеры и тренеры будут обсуждать церемонию открытия Игр, делиться ожиданиями и обсуждать всё, что происходит вокруг Олимпиады.
В специальном эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК в 21:30 функционеры, юристы, режиссеры-постановщики крупных спортивных мероприятий вместе на большом экране будут смотреть трансляцию церемонии открытия и делиться впечатлениями от увиденного.
На Играх уже стартовали соревнования по хоккею у женщин и в керлинге, а в пятницу в борьбу вступили фигуристы в командном турнире.
В ритм-танце лучший результат показали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (91,06), вторыми стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98), третьими — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85). Ранее выступавшие за Россию Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые теперь представляют Грузию, заняли шестое место (78,97).
В короткой программе у спортивных пар уроженцы Владимира и Москвы Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступающие за Грузию, заняли второе место (77,54). Лучший результат показали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (82,84), третьими стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (76,65).
У одиночниц короткую программу выиграла японка Каори Сакамото (78,88). На втором месте американка Алиса Лью (74,90), на третьем — итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).
После трех видов командного турнира лидирует сборная США (25 очков), на втором месте Япония (23), на третьем — Италия (22).
Общая тема церемонии открытия в Милане получила название «Гармония». В шоу примут участие мировые звезды. Мэрайя Кэри исполнит песню Nel blu, dipinto di blu, Лаура Паузини — гимн Италии, а Андреа Бочелли выступит с сольным номером. Также зрителя увидят выступления оперной дивы Чечилии Бартоли, поп-исполнительницы Лауры Паузини, рэпера Гали, пианиста Ланг Ланга и скрипача Джованни Занона.
Продюсером церемонии стал Марко Балич, известный в России по работе на Олимпиаде в Сочи. Среди его проектов были церемонии открытия и закрытия Игр в Турине, церемония представления Игр в Лондоне, а также церемония закрытия футбольного Евро-2012.
Впервые в истории Игр установлены две чаши с олимпийским огнем, его зажгут одновременно в двух городах.
- Одна чаша расположена в Милане на Арке Мира или Триумфальной арке — знаковой достопримечательности города.
- Вторая чаша разместилась в Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона — в самом сердце города в горах.
Gazzetta dello Sport писала, что огонь зажгут трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту — Альберто Томба в Милане и Дебора Компаньони в Кортина-д'Ампеццо.
Как и на прошлых Играх в Париже, российские и белорусские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Российских спортсменов будет 13 человек.
Российские и белорусские атлеты не будут участвовать в параде спортсменов.
Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут продолжаться до 22 февраля.
В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).
Помимо главного события в Милане в других местах проведения Игр-2026 — Предаццо, Ливиньо и Кортина д'Ампеццо — также состоятся церемонии открытия. Там не будет такого помпезного шоу, как в Милане, а главным событием станет парад участников.
Олимпиада в Италии — самая масштабная по территориальном охвату в истории зимних Игр.
Впервые Игры принимают сразу два города — Милан, где пройдут церемония открытия и соревнования в закрытых помещениях, и Кортина-д’Ампеццо с ее горными склонами. К основным центрам также добавляются Ливиньо, Бормио, Предаццо и Тезеро, что позволит максимально использовать уже существующую инфраструктуру.