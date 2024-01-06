Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности», — написал он в своем телеграм-канале. Пострадавшего отправили в больницу.

На территории трех промышленных предприятий зафиксированы повреждения, также пострадала линия электропередачи — света нет на ряде центральных улиц.

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