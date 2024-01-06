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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 681-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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10:29

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

09:32

Минобороны сообщило, что в ночь на 6 января была пресечена попытка осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. «Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом», - говорится в заявлении.

09:31

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины сообщил о возобновлении в регионе курсов по оказанию срочной доврачебной помощи.

«Увидел несколько обращений с просьбой возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Вчера первые такие курсы на базе Центра молодежных инициатив в Белгороде мы провели», - написал он в своем Telegram.

09:13

Помощник главы ДНР Ян Гагин заявил агентству ТАСС, что после интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников украинские военные были вынуждены отвести системы ПВО вглубь тыловых территории и оставить без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов вблизи линии соприкосновения.

Вчера 17:56

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности», — написал он в своем телеграм-канале. Пострадавшего отправили в больницу.

На территории трех промышленных предприятий зафиксированы повреждения, также пострадала линия электропередачи — света нет на ряде центральных улиц.


 

Вчера 16:08

Зарегистрированный в Люксембурге холдинг ABH, cреди миноритарных акционеров которого российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, подал иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против Украины на более $1 млрд из-за национализации Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»).
 

Вчера 15:10

Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отключили, предупреждение действовало около 13 минут.

Вчера 14:58

В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вчера 14:48

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Губернатор Вячеслав Гладков показал последствия ночного обстрела Белгорода.

По его словам, в результате взрыва рядом с многоквартирным домом на пер. Макаренко повреждено очень много окон и балконов, основной удар пришелся на парковку рядом с домом — там повреждены машины.

Также повреждены машины на ул. Почтовой, один из автомобилей перевернуло взрывной волной.

Вчера 12:56

В Севастополе отключили сигнал воздушной тревоги, предупреждение действовало 20 минут.

Вчера 12:38

В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вчера 11:44

Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отменили, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Предупреждение действовало около 25 минут.

Вчера 11:18

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вчера 09:59

В Хмельницком на Западе Украины прогремели взрывы, пишет «РБК Украина».

Вчера 09:11

При ночном обстреле Белгорода пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени», — написал он.

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram


 

Вчера 02:31

В результате ночного обстрела Белгорода получили ранения двое мужчин, сообщил мэр города Валентин Демидов. Он также заявил о повреждении более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко.

Вчера 01:11

Минобороны сообщило о перехвате ПВО и уничтожении 36 украинских беспилотников над территорией Крыма и одного БПЛА над Краснодарским краем.
Чуть раньше в Минобороны сообщили, что ПВО уничтожила над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха».

Вчера 01:03

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время выступления в Верховной раде заявил о нехватке людей в армии и призвал депутатов первыми идти на фронт. « Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», — процитировал главкома один из источников.

Он выступил против привлечения заключенных в армию. «Армия это что, для плохих людей? Это не так», — заявил Залужный.

Вчера 00:41

Российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха», сообщила пресс-служба Минобороны.

04.01 23:51

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, всем жителям необходимо оставаться в укрытиях и не подходить к окнам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в телеграм-канале сообщил, что ПВО также работает в Новороссийске, Крыму и Севастополе.

Вячеслав Гладков
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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