Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 650-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии, заявил в интервью РБК основатель «Яблока» Григорий Явлинский.
«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? (в 19- и 20-м веке регион несколько раз переходил от Франции в Германию и обратно, после Второй мировой войны — область Франции) А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — сказал политик.
По его словам, Евросоюз — «это та перспектива, которая, как мир доказал, существует». «Ни у кого это не получилось — ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», — считает Явлинский.
Зачем он собирает подписи на выборы президента, как быть «белым пальто» и для чего он предлагает режим прекращения огня — читайте в полном интервью РБК.
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над Азовским морем и Крымом, сообщило Минобороны России. Еще 13 дронов военные перехватили.
Владимир Путин заявил о необходимости поддержать женщин, которые жили гражданским браком с погибшими в зоне военной операции. «Если там есть необходимость внести какие-то коррективы с точки зрения их поддержки, то надо это обязательно сделать», - сказал он.
Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от принципов, заложенных во Всеобщей декларации прав человека, несмотря на выход из состава ряда международных правозащитных организаций. «Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы обеспечения прав человека», — цитирует президента агентство «РИА Новости».
Владимир Путин своим указом присвоил наименование «гвардейский» 99-му самоходному артиллерийскому полку.
Издание Klymenko Time сообщает о сильных взрывах в Кривом Роге.
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в начале июня объяснял главе Пентагона Ллойду Остину, что неудачные попытки контрнаступления Киева связаны с отсутствием поддержки с воздуха, большим количеством мин и танковых засад, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Остин на встрече в Брюсселе 15 июня спросил Резникова (занимал пост министра обороны Украины с ноября 2021 года по сентябрь 2023-го), почему ВСУ не использовали западное оборудование для разминирования, чтобы обеспечить более масштабную атаку, или не использовали дым, чтобы скрыть свои действия.
Резников в ответ на это сказал, что решения принимало военное командование Украины, и отметил, что бронетехника уничтожалась российскими вертолетами, беспилотниками и артиллерией при каждой попытке наступления. По его словам, без поддержки с воздуха единственным вариантом стало использование артиллерии для обстрела российских позиций и передвижение пешком, а не на становящейся мишенью технике. «Мы не можем маневрировать из-за большого количества наземных мин и танковых засад», — привел цитату Резникова присутствовавший на встрече источник.
Эта встреча в Брюсселе показывает, как контрнаступление, воспринятое изначально с оптимизмом, не принесло желаемого результата, породив трения и сомнения между Вашингтоном и Киевом, отмечает WP.
Владимир Рогов сообщил об ударе украинского беспилотника по подстанции в городе Пологи и ее обстреле из артиллерийского орудия М777. В результате один трансформатор выведен из строя. Жертв и пострадавших нет.
Нидерландский политик Герт Вилдерс, партия которого заняла первое место на парламентских выборах в ноябре, назвал Россию «плохим парнем» в украинском конфликте. При этом он выступил против передачи оружия Киеву. «Должны быть переговоры, а не война», — сказал он.
Владимир Рогов сообщил об обстреле Васильевки. По его словам, пострадал один мирный житель.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что за сегодняшний день в результате обстрела города со стороны ВСУ ранения получили три мирных жителя.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе были задействованы системы ПВО, которые отработали по целям за пределами Ростовской области.
Обозреватель Bild Юлиус Репке объяснил свой материал о том, что Германия склоняет Украину к переговорам. По его словам, он удивился тому факту, что во время визита министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Киев немецкая делегация заверяла украинцев, что нынешнее положение дел уже позволяет выходить на переговоры, не дожидаясь успехов на Азовском море, в Крыму или Донбассе.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе артиллерийская система М777 и САУ «Гвоздика».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении отражена атака ВСУ в районе Синьковки;
- на краснолиманском направлении отражено пять атак в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Долина;
- на донецком направлении нанесены удары по позициям двух украинских бригад в районах Курдюмовки и Клещеевки;
- на южнодонецком направлении нанесен удар по позициям ВСУ в районе Приютного;
- на запорожском направлении отражена атака в районе Нестерянки;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки.
Взрывы прогремели в Николаевской и Днепропетровской областях, сообщает «Страна ua».
Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставке в эту страну бронетранспортеров. По словам Радева, депутаты не обсудили вопрос, насколько техника может пригодиться самой Болгарии для охраны границ и нужд МВД.
В ходе визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев ему было заявлено, что для выхода к границам 1991 года ВСУ необходимы силы и средства на $350–400 млрд, сообщает издание «Украинская правда». Помимо этого, украинские военные заявили, что им нужно 17 млн снарядов.
Воронежский губернатор Александр Гусев подтвердил гибель в зоне военной операции замкомандующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майора Владимира Завадского.
Ранее о гибели генерала сообщала межрегиональная общественная организация «Кремль» (выпускники Московского командного общевойскового училища). В публикации отмечалось, что он погиб 28 ноября. Подробностей не приводится.