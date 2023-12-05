Россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии, заявил в интервью РБК основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? (в 19- и 20-м веке регион несколько раз переходил от Франции в Германию и обратно, после Второй мировой войны — область Франции) А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — сказал политик.

По его словам, Евросоюз — «это та перспектива, которая, как мир доказал, существует». «Ни у кого это не получилось — ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», — считает Явлинский.

Зачем он собирает подписи на выборы президента, как быть «белым пальто» и для чего он предлагает режим прекращения огня — читайте в полном интервью РБК.