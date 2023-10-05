Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 589-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Брянский поселок Суземка тоже был обстрелян, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет, есть проблемы со светом.
Для того чтобы существенно нарастить производство артиллерийских снарядов для Украины, США придется принять масштабные меры, которых не было со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg.
Пентагон намерен увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм более чем в три раза — с нынешних 28 тыс. до 100 тыс. По словам представителя Пентагона Дугласа Буша, на эти цели предназначено $2,5 млрд, или три четверти из $3,4 млрд, направленных на расширение мощностей военной промышленности США.
Буш заявил, что страна будет наращивать производство постепенно — сначала до 36 тыс. в месяц, затем до 48 тыс. и 57 тыс. По его словам, показателя в 80 тыс. в месяц необходимо достичь к началу 2025 года, а к концу довести выпуск снарядов до 100 тыс. ежемесячно.
Курский город Рыльск, расположенный недалеко от границы с Украиной, подвергся обстрелу кассетными боеприпасами, сообщил губернатор Роман Старовойт. В больницу попала женщина, получившая осколочные ранение. Повреждены дома и автомобили.
Правительство Германии не планирует в ближайшем будущем поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщает Bild со ссылкой на источники в Берлине и Киеве.
По данным газеты, Германия еще не направила Киеву официальный отказ, но дала понять, что пока ракеты Taurus поставляться не будут. Канцлер Олаф Шольц «теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее», но сейчас поставка считается маловероятной.
В ночь на 5 октября украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Атака произошла в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах на юго-западе региона, они граничат с Сумской областью Украины. Старовойт не уточнил, о каких объектах речь.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в попытке государственной измены и участии в деятельности террористической организации, к восьми годам колонии.
Прокурор настаивал на 12 годах колонии строгого режима. Защита, в свою очередь, просила суд учесть, что Круглов признал вину и раскаялся.
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что беспилотник упал в селе Горналь Суджанского района: загорелись сарай и гараж в частном доме, также выбиты окна. Никто не пострадал.
Кроме того, по его словам, около села Плехово Суджанского района с украинского дрона был сброшен боеприпас: осколочные ранения средней степени тяжести получил один из дежурных дружинников центра «Патриот». «На месте ему была оказана первая медицинская помощь, жизни ничего не угрожает. Пострадавший направлен в Суджанскую ЦРБ», — написал Старовойт в телеграм-канале.
Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что передало Украине часть оружия, конфискованного у иранских контрабандистов. Речь идет о примерно 1,1 млн патронов калибром 7,62 мм.
О планах передачи иранского оружия Киеву ранее со ссылкой на источники писал CNN, отмечая, что речь может идти не только о боеприпасах, но и о стрелковом вооружении.
В январе Центральное командование США, в частности, сообщало, что экипаж патрульного корабля USS Chinook перехватил в Оманском заливе партию автоматов из Ирана, предназначавшуюся для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене. На фотографиях было видно, что речь идет о тысячах единиц оружия.
Телекомпания CNN сообщила, что США намерены отправить Украине иранское оружие и боеприпасы, которые были захвачены при попытке доставить их морем в Йемен.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня со стороны Украины было обстреляно село Плехово Суджанского района. «Никто из жителей не пострадал. В нескольких домовладениях незначительно повреждены фасады, заборы и хозяйственные постройки. Осколками посечен один из личных автомобилей», — написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky TG24, что контрнаступлению ВСУ мешают минные поля, а также нехватка боеприпасов и средств ПВО. «Зима — это еще один вызов для нашего населения и украинских военных», — сказал он.
В западных странах почти не осталось боеприпасов, которые можно было бы передать Украине, а скоро склады в Европе совсем опустеют. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
По его словам, западные страны отдают Украине системы вооружения и боеприпасы с полузаполненных или почти пустых складов в Европе, однако эти запасы подходят к концу. «Теперь дно бочки видно», — отметил Бауэр.
Среди уничтоженной военной техники ВСУ в сводке упомянуты в том числе две артиллерийские системы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Минобороны России оценило потери противника на разных направлениях за минувшие сутки в почти 500 человек.
Минобороны России сообщило, что российский истребитель сбил МиГ-29 ВВС Украины в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области.
Кроме того, за сутки были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 74 украинских беспилотника.
Запрет на въезд российских автомобилей в страны Евросоюза не останется без ответа, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В настоящее время профильными ведомствами ведутся контакты с целью проработки реакции на подобное. Мы, безусловно, когда эти решения будут согласованы, вас об этом уведомим, но могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского союза не останутся», — рассказала Захарова.
ФСБ показала кадры с взятым в плен членом украинской диверсионной группы, которая пыталась высадиться в Крыму.
Он рассказал, что маршрут диверсантов начинался из села Вилково Одесской области. Всего в группе было 16 человек.
ФСБ сообщила о предотвращении попытки проникновения украинской ДРГ в Крым. Утверждается, что один из диверсантов был взят в плен. Он утверждал, что задачей группы было сделать фото и видео на фоне флага Украины.
В России МЧС провели учения и проверили работу систем оповещения. Во многих городах включили сирены на улицах на несколько минут. Также сигналы оповещения запустили в эфире теле- и радиоканалов. «Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — сообщали в МЧС.
В ведомстве говорили, что тренировка нужна для того, чтобы «быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения».