 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 589-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:54

Брянский поселок Суземка тоже был обстрелян, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет, есть проблемы со светом.

07:48

Для того чтобы существенно нарастить производство артиллерийских снарядов для Украины, США придется принять масштабные меры, которых не было со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg.

Пентагон намерен увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм более чем в три раза — с нынешних 28 тыс. до 100 тыс. По словам представителя Пентагона Дугласа Буша, на эти цели предназначено $2,5 млрд, или три четверти из $3,4 млрд, направленных на расширение мощностей военной промышленности США.

Буш заявил, что страна будет наращивать производство постепенно — сначала до 36 тыс. в месяц, затем до 48 тыс. и 57 тыс. По его словам, показателя в 80 тыс. в месяц необходимо достичь к началу 2025 года, а к концу довести выпуск снарядов до 100 тыс. ежемесячно.

07:22

Курский город Рыльск, расположенный недалеко от границы с Украиной, подвергся обстрелу кассетными боеприпасами, сообщил губернатор Роман Старовойт. В больницу попала женщина, получившая осколочные ранение. Повреждены дома и автомобили.

07:18

Правительство Германии не планирует в ближайшем будущем поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщает Bild со ссылкой на источники в Берлине и Киеве.

По данным газеты, Германия еще не направила Киеву официальный отказ, но дала понять, что пока ракеты Taurus поставляться не будут. Канцлер Олаф Шольц «теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее», но сейчас поставка считается маловероятной.

07:01

В ночь на 5 октября украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Атака произошла в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах на юго-западе региона, они граничат с Сумской областью Украины. Старовойт не уточнил, о каких объектах речь.

Вчера 20:37

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова, обвиняемого в попытке государственной измены и участии в деятельности террористической организации, к восьми годам колонии.

Прокурор настаивал на 12 годах колонии строгого режима. Защита, в свою очередь, просила суд учесть, что Круглов признал вину и раскаялся.

Вчера 20:23

Вчера 19:47

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что беспилотник упал в селе Горналь Суджанского района: загорелись сарай и гараж в частном доме, также выбиты окна. Никто не пострадал.

Кроме того, по его словам, около села Плехово Суджанского района с украинского дрона был сброшен боеприпас: осколочные ранения средней степени тяжести получил один из дежурных дружинников центра «Патриот». «На месте ему была оказана первая медицинская помощь, жизни ничего не угрожает. Пострадавший направлен в Суджанскую ЦРБ», — написал Старовойт в телеграм-канале.

Вчера 19:14

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что передало Украине часть оружия, конфискованного у иранских контрабандистов. Речь идет о примерно 1,1 млн патронов калибром 7,62 мм. 

О планах передачи иранского оружия Киеву ранее со ссылкой на источники писал CNN, отмечая, что речь может идти не только о боеприпасах, но и о стрелковом вооружении.

В январе Центральное командование США, в частности, сообщало, что экипаж патрульного корабля USS Chinook перехватил в Оманском заливе партию автоматов из Ирана, предназначавшуюся для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене. На фотографиях было видно, что речь идет о тысячах единиц оружия.

Вчера 18:37

Телекомпания CNN сообщила, что США намерены отправить Украине иранское оружие и боеприпасы, которые были захвачены при попытке доставить их морем в Йемен.

Вчера 17:21

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня со стороны Украины было обстреляно село Плехово Суджанского района. «Никто из жителей не пострадал. В нескольких домовладениях незначительно повреждены фасады, заборы и хозяйственные постройки. Осколками посечен один из личных автомобилей», — написал он.

Вчера 17:20

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky TG24, что контрнаступлению ВСУ мешают минные поля, а также нехватка боеприпасов и средств ПВО. «Зима — это еще один вызов для нашего населения и украинских военных», — сказал он.

Вчера 15:49

В западных странах почти не осталось боеприпасов, которые можно было бы передать Украине, а скоро склады в Европе совсем опустеют. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, западные страны отдают Украине системы вооружения и боеприпасы с полузаполненных или почти пустых складов в Европе, однако эти запасы подходят к концу. «Теперь дно бочки видно», — отметил Бауэр.

Вчера 15:17

Среди уничтоженной военной техники ВСУ в сводке упомянуты в том числе две артиллерийские системы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Вчера 14:57

Минобороны России оценило потери противника на разных направлениях за минувшие сутки в почти 500 человек.

Вчера 14:38

Минобороны России сообщило, что российский истребитель сбил МиГ-29 ВВС Украины в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области.

Кроме того, за сутки были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 74 украинских беспилотника.

Вчера 14:04

Запрет на въезд российских автомобилей в страны Евросоюза не останется без ответа, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В настоящее время профильными ведомствами ведутся контакты с целью проработки реакции на подобное. Мы, безусловно, когда эти решения будут согласованы, вас об этом уведомим, но могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского союза не останутся», — рассказала Захарова.

Вчера 13:33

ФСБ показала кадры с взятым в плен членом украинской диверсионной группы, которая пыталась высадиться в Крыму.

Он рассказал, что маршрут диверсантов начинался из села Вилково Одесской области. Всего в группе было 16 человек.

Video

Вчера 12:53

ФСБ сообщила о предотвращении попытки проникновения украинской ДРГ в Крым. Утверждается, что один из диверсантов был взят в плен. Он утверждал, что задачей группы было сделать фото и видео на фоне флага Украины.

Вчера 12:35

В России МЧС провели учения и проверили работу систем оповещения. Во многих городах включили сирены на улицах на несколько минут. Также сигналы оповещения запустили в эфире теле- и радиоканалов. «Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — сообщали в МЧС.

Video

В ведомстве говорили, что тренировка нужна для того, чтобы «быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 04 окт, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 04 окт, 16:12
Авдолян привлек нового партнера в крупнейшую газовую компанию Якутии Бизнес, 08:30
На Сахалине задержали местного жителя за сотрудничество с Украиной Политика, 08:17
Кусавшую агентов Секретной службы овчарку Байдена увезли из Белого дома Политика, 08:08
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
В московских клиниках возникли проблемы с вакцинами от свинки Общество, 08:00
Президент Словакии выступила против помощи Киеву после выборов Политика, 07:44
Армения обогнала Казахстан и Грузию по росту переводов из России Финансы, 07:30
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Женщина пострадала при обстреле курского города Рыльск Политика, 07:28
Курс евро превысил ₽105 впервые с 8 сентября Инвестиции, 07:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:02
В Россию пришло рекордное за четыре года число новых иностранных брендов Бизнес, 07:00
В МВФ оценили риски взлета сырьевых цен, если мир разделится на два блока Pro, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
В Японии после землетрясения магнитудой 6,6 предупредили об угрозе цунами Общество, 06:46