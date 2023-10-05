Правительство Германии не планирует в ближайшем будущем поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщает Bild со ссылкой на источники в Берлине и Киеве.

По данным газеты, Германия еще не направила Киеву официальный отказ, но дала понять, что пока ракеты Taurus поставляться не будут. Канцлер Олаф Шольц «теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее», но сейчас поставка считается маловероятной.