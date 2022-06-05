Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год, пишет Welt am Sonntag. Переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам. По данным издания, с середины мая МВт·ч природного газа обходился Германии примерно в €85, тогда как обычная стоимость до начала российской операции составляла от €20 до €30.

11 мая Россия ввела санкции против Gazprom Germania и ряда компаний, находящихся под ее управлением. На следующий день вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что бывшие дочерние предприятия «Газпрома» больше не получают газ.