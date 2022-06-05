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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 102-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:08

Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год, пишет Welt am Sonntag. Переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам. По данным издания, с середины мая МВт·ч природного газа обходился Германии примерно в €85, тогда как обычная стоимость до начала российской операции составляла от €20 до €30.

11 мая Россия ввела санкции против Gazprom Germania и ряда компаний, находящихся под ее управлением. На следующий день вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что бывшие дочерние предприятия «Газпрома» больше не получают газ.

Вчера 21:44

Запад через день после российско-украинской встречи в Стамбуле, которая прошла 29 марта, запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Вчера 20:55
Турция рассчитывает определить механизм по ситуации с поставками зерна с Украины в ходе предстоящего визита главы МИД России Сергея Лаврова, заявил главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын. По его словам, на начало процесса уйдет 3-5 недель.
Вчера 20:54
Генпрокуратура Донецкой народной республики передала в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников, двух подданных Британии и одного подданного Марокко. Им грозит смертная казнь.
Вчера 20:08

Евросоюз готовит седьмой пакет санкций против России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, могут ужесточить ограничительные меры в отношении поставок российского газа и российских банков, а также экспорта технологий в страну.

Вчера 19:14

Владимир Путин о решении властей США направить на Украину новые вооружения: «Мы их щелкаем как орехи, уничтожены десятки».

Вчера 17:43

Минобороны России сообщает, что украинские войска, понеся критические потери в ходе боев за Северодонецк отступают в направлении Лисичанска. При отступлении из Северодонецка украинским военным приказано заминировать на заводе «Азот» емкости более чем со 100 т селитры и азотной кислоты. По данным Минобороны, Киев рассчитывает, что подрыв цистерн с химикатами в Северодонецке создаст зону химического заражения и задержит наступление российских войск, добавили в Минобороны.

Вчера 16:32
Биржевые цены на пшеницу понизились на 10% и вернулись к значениям начала апреля, указывают аналитики. Ранее Владимир Путин заявил, что гарантирует «беспроблемный вывоз» зерна с Украины через порты после их разминирования.
Вчера 16:31
Украинские военнослужащие подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры при отступлении из города Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило российское Минобороны.
Бойцы обстреляли деревянные стены подкупольного пространства храма очередью из зажигательных боеприпасов, пишет ведомство со ссылкой на очевидцев. Снаряды выпустили из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», утверждают в Минобороны.
 
Вчера 16:29
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт и попросил ее поставить Киеву подводные лодки и ракеты малой дальности IRIS-T. Он заявил, что Украина готова стать оборонной восточной границей всей Европы.
Вчера 14:58
В результате обстрела со стороны Украины поселка Случевск в Брянской области пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз. 
Вчера 14:03
Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что мировые цены на зерно снизились на 10% — до уровня, наблюдавшегося в апреле, после заявления президента Владимира Путина о том, что Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты.
Вчера 14:02

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели в телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на Украине. 


 
Вчера 12:00

Брифинг Минобороны России, главное:

в районе Дачного в Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников

средствами ПВО в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации ВС Украины

ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артподготовки украинской армии в Сумской области

средствами ПВО уничтожены 17 украинских БПЛА, в т.ч. 2 «Байрактар-ТБ2» в Николаевской области

ракетными войсками и артиллерией за сутки на Украине поражено 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений, 542 района сосредоточения сил и техники

Вчера 09:54
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные политики, принимая санкции против России, должны выбирать «между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан» своих стран.
По мнению Володина, принятый накануне новый пакет санкций Еевросоюза, а также предыдущие меры ЕС и США говорят о том, что «арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан».
Вчера 09:53
Заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украине стоит отказаться от части территорий ради прекращения конфликта с Россией, противоречат позиции Европы о невозможности сдачи украинских территорий, написал депутат бундестага Германии Петр Быстронь в своей колонке в чешском издании iDNES.cz.
Вчера 08:58
Около 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приема документов с заявлениями на получение гражданства России, взяты в работу уже более 200 пакетов документов, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Вчера 08:58
Зеленский призвал мэров США разорвать связи с городами-побратимами России. 
Вчера 08:57
Швейцария разрешила поставки на Украину техники из своих комплектующих. 
Власти страны сочли нарушением закона о нейтралитете поставки на Украину военной техники швейцарского производства, однако не увидели проблем с передачей Киеву вооружений, наполовину состоящих из швейцарских комплектующих. 
Вчера 08:56
США, Британия и ЕС обсуждают пути разрешения ситуации на Украине без участия представителей Киева, сообщили источники CNN. В частности, стороны рассмотрели план Италии по автономии Крыма и Донбасса, Вашингтон его не поддерживает. 
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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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