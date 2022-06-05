Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 102-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год, пишет Welt am Sonntag. Переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам. По данным издания, с середины мая МВт·ч природного газа обходился Германии примерно в €85, тогда как обычная стоимость до начала российской операции составляла от €20 до €30.
11 мая Россия ввела санкции против Gazprom Germania и ряда компаний, находящихся под ее управлением. На следующий день вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что бывшие дочерние предприятия «Газпрома» больше не получают газ.
Запад через день после российско-украинской встречи в Стамбуле, которая прошла 29 марта, запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
Евросоюз готовит седьмой пакет санкций против России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, могут ужесточить ограничительные меры в отношении поставок российского газа и российских банков, а также экспорта технологий в страну.
Владимир Путин о решении властей США направить на Украину новые вооружения: «Мы их щелкаем как орехи, уничтожены десятки».
Минобороны России сообщает, что украинские войска, понеся критические потери в ходе боев за Северодонецк отступают в направлении Лисичанска. При отступлении из Северодонецка украинским военным приказано заминировать на заводе «Азот» емкости более чем со 100 т селитры и азотной кислоты. По данным Минобороны, Киев рассчитывает, что подрыв цистерн с химикатами в Северодонецке создаст зону химического заражения и задержит наступление российских войск, добавили в Минобороны.
Бойцы обстреляли деревянные стены подкупольного пространства храма очередью из зажигательных боеприпасов, пишет ведомство со ссылкой на очевидцев. Снаряды выпустили из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», утверждают в Минобороны.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели в телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на Украине.
Брифинг Минобороны России, главное:
в районе Дачного в Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников
средствами ПВО в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации ВС Украины
ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру артподготовки украинской армии в Сумской области
средствами ПВО уничтожены 17 украинских БПЛА, в т.ч. 2 «Байрактар-ТБ2» в Николаевской области
ракетными войсками и артиллерией за сутки на Украине поражено 33 пункта управления, 131 огневая позиция артиллерийских подразделений, 542 района сосредоточения сил и техники
По мнению Володина, принятый накануне новый пакет санкций Еевросоюза, а также предыдущие меры ЕС и США говорят о том, что «арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан».
Власти страны сочли нарушением закона о нейтралитете поставки на Украину военной техники швейцарского производства, однако не увидели проблем с передачей Киеву вооружений, наполовину состоящих из швейцарских комплектующих.