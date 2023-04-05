Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 406-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Житель Петербурга Денис Семенов, ушедший добровольцем в зону военной операции на Украине, погиб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его друзей. По данным агентства, он работал журналистом.
Семенов писал стихи из зоны военной операции, агентство называет его «автором журнала «Ватник». В соцсети «ВКонтакте» есть одноименный паблик, в котором опубликовано сообщение о смерти одного из его авторов Дениса Семенова.
Содержательный диалог с Киевом по ее присоединению к НАТО возможен только при «сохранении Украины как независимой страны», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Позиция НАТО по членству Украины неизменна, она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг — сохранение Украины как независимой страны. Поэтому НАТО оказывает Украине беспрецедентный уровень поддержки и продолжит делать это», — сказал он.
Столтенберг добавил, что НАТО находится в тесном контакте с украинскими властями.
Временный поверенный в делах Франции в Москве Джей Дармадикари был вызван 4 апреля в МИД России из-за заявлений дипмиссии о действиях российских военных на Украине.
«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Французской Республики в Российской Федерации Джей Дармадикари, которому был выражен решительный протест в связи с опубликованными посольством в социальных сетях заявлениями о «зверствах, совершенных российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах», — говорится в сообщении МИДа.
Федерация бокса Великобритании приняла решение отказаться от участия в мужском чемпионате мира из-за допуска туда российских спортсменов.
«Это решение отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнего решения Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксерам из России и Белоруссии соревноваться под своими национальными флагами, что противоречит позиции МОК по этому поводу», — говорится в заявлении федерации.
Государственный индийский банк Bank of Baroda перестал проводить платежи за российскую нефть, купленную по ценам выше установленного западными странами потолка цен. Об этом со ссылкой на три источника, непосредственно осведомленные о происходящем, сообщает агентство Reuters.
О том, что такие платежи не будут проводиться, госбанк сообщил нефтеперерабатывающим предприятиям в марте.
«Они [банк] отказали нам в проведении платежей за сырье, закупленное по ценам больше предельной», — сказал один из источников агентства. Другой собеседник Reuters отметил, что банк «крайне осторожен» при расчетах за российскую нефть, купленную по ценам дороже $60 за баррель.
Украинский координационный штаб поддержал решение донецкой областной военной администрации об обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса. Об этом сообщает УНН.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле села Алешковичи Суземского района.
«Повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
Заявления Польши о готовности принимать более активное участие в политике НАТО по ядерному сдерживанию повышают риски конфронтации Варшавы и Москвы, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко в интервью ТАСС.
«Это безответственные заявления, они повышают риски конфронтации очевидным образом. Мы считаем такие заявления и безответственными, и недопустимыми», — сказал он.
2 апреля глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сказал, что Варшава готова принимать более активное участие в политике Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию, но отметил, что размещение ядерного оружия на польских территориях — «другое дело».
Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине: в него войдут боеприпасы для комплексов Patriot и HIMARS, радары ПВО, гранатометы, средства борьбы с дронами и 23 млн патронов.
Общая стоимость пакета — $2,6 млрд.
Швеция, как и Финляндия, выполнила все условия для вступления в НАТО, препятствий в процессе присоединения Стокгольма к блоку быть не должно, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Мы позаботимся о том, чтобы и Швеция стала полноправным членом. <...> Что остается в отношении Швеции, так это ратификация в парламентах, я уверен, что это произойдет», — сказал он.