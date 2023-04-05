Содержательный диалог с Киевом по ее присоединению к НАТО возможен только при «сохранении Украины как независимой страны», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Позиция НАТО по членству Украины неизменна, она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг — сохранение Украины как независимой страны. Поэтому НАТО оказывает Украине беспрецедентный уровень поддержки и продолжит делать это», — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО находится в тесном контакте с украинскими властями.