Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 712-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Возражения Германии против реформы Европейского фонда мира (EPF) грозят задержкой в поставках оружия на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.
EPF — внебюджетный фонд ЕС на €12 млрд, он финансируется за счет взносов стран Евросоюза. Часть средств, €5,6 млрд, идет на возмещение странам ЕС поставок оружия Киеву, фонд нуждается в дополнительном финансировании. Газета Wall Street Journal писала, что Брюссель предлагает создать новый фонд для поддержки Киева, в который войдут средства Европейского фонда мира, ежегодно он будет получать до €5 млрд.
Однако решение откладывается из-за споров членов блока о реформировании EPF. По словам одного из чиновников ЕС, Брюссель настаивает, чтобы страны сначала платили, а потом получали возмещение средств. Германия и некоторые другие страны выступают за отказ от возмещения расходов, утверждая, что «им это не нужно».
Россия не исключает подвижек в политике Нидерландов по вопросу поставок оружия Украине из-за победы крайне правой партии Вилдерса. Об этом заявил российский посол в Гааге Владимир Тарабрин.
«Пока что непонятно, как результаты переговоров и сформированный по их итогам состав кабинета министров скажутся на курсе королевства в отношении Украины. Но, возможно, какие-то подвижки произойдут», — рассказал дипломат (цитата по «РИА Новости).
В конце ноября в Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержала Праворадикальная партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Этот политик выступил против антироссийских санкций и передачи Киеву истребителей F-16.
Под новые санкции Евросоюза, которые блок разрабатывает к 24 февраля, второй годовщине начала военной операции на Украине, попадут 200 физических лиц и компаний из России, пишет DPA.
По данным агентства, в минувшие выходные члены Еврокомиссии представили конкретные предложения по 13-му пакету ограничений. Следующим шагом станет разработка проекта санкций, который затем должны поддержать все 27 государств — членов ЕС.
Новый пакет предусматривает «существенное расширение» списка подсанкционных лиц и компаний, чьи активы в ЕС будут заморожены; под санкции попадут предприятия, «которые способствуют военному и технологическому укреплению России или развитию ее оборонного сектора». При этом, по данным Reuters, «никаких громких названий» в списке не окажется.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI подтвердил, что размышляет над отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного.
По словам украинского лидера, Киеву нужно «двигаться в едином направлении», «перезагрузиться» и «быть уверенными в победе».
Силы ПВО около 18:30 мск сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Польское агентство аэронавигационного обслуживания «по просьбе военной стороны» опубликовало предупреждение для гражданских самолетов о «незапланированных военных действиях, связанных с обеспечением безопасности государства». Оно будет действовать с 5 февраля по 5 мая.
«Коммюнике направлено на предупреждение гражданским пользователям воздушного пространства о возможной более интенсивной деятельности военных самолетов в восточной части его района в ответ на ситуацию с угрозой на восточной границе», — говорится в публикации агентства в X.
На карте отмечена зона действия предупреждения: это территории, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной.
В Белгородской области под обстрел попало село Демидовка, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, средства из которого используются для оказания военной помощи Украине, но и не будет участвовать в его работе, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
Сийярто напомнил, что Венгрия с начала конфликта отказалась от поставок вооружения Украине и не планирует пересматривать эту позицию, однако Будапешт «не может и не будет мешать другим делать это».
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Поисково-спасательная операция в Лисичанске завершена, сообщило МЧС. По последним данным, погибли 28 человек.
Владимир Зеленский посетил позиции 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Работино в Запорожской области. Он пообщался с военным и вручил им награды.
ФСБ завела уголовные дела против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва (признан иноагентом), они объединены в одно производство, сообщает госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных ведомствах. Речь идет о делах о государственной измене в виде перехода на сторону противника, участии в террористической организации, публичных призывах в интернете к осуществлению деятельности против безопасности России и других.
Пономарёв живет за границей. В 2019 году он сообщил о получении гражданства Украины.
Сводка Минобороны России:
- Войска на Краснолиманском направлении «улучшили положение по переднему краю», отражены три атаки ВСУ у Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
- У Покровска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 47-й мехбригады ВСУ.
- В Днепропетровской области уничтожен склад горючего ВСУ.
- Сбиты 97 украинских беспилотника.
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Старый Хутор в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия».
Украинский беспилотник атаковал курский поселок Тёткино, сообщил губернатор Роман Старовойт. Повреждены «инфраструктурные объекты связи», сказал он.
Поскольку прямых переговоров между Россией и Украиной быть не может, необходимы «новые, реальные импульсы для дипломатии» извне, заявил украинский посол в Бразилии Андрей Мельник. Раньше он был послом в Германии и запомниля тем, что назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной колбасой».
«Конечно, Олафу Шольцу недостаточно позвонить Путину, выслушать его сказки <...>, чтобы потом сказать: хорошо, я хотя бы попытался, в этом нет никакого смысла, я бы предпочел больше этого не делать. Пока», — сказал Мельник.
Дипломат задался вопросом, «почему бы господину Шольцу не встретиться с [Владимиром] Путиным?». Он отметил: скорее всего, не стоит приглашать российского президента «в Германию на пиво или лететь в Москву самому». Однако даже во время холодной войны были встречи, напомнил Мельник, например в Исландии, где говорили за закрытыми дверьми.
Германия и Украина планируют заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16–18 февраля. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
Текст договора еще не прошел все этапы согласования, но «во многом готов», сказала изданию вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Шестерых пострадавших при обстреле Лисичанска ночью перевели в республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
Четверо пациентов в крайне тяжелом состоянии, по ее словам, сейчас находятся в реанимации. Еще двух пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое, отправили на лечение в другие отделения.
Администрация президента США Джо Байдена выступила против планов палаты представителей конгресса США, контролируемой республиканцами, рассмотреть законопроект о военной помощи для Израиля без Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она назвала действия палаты «уловкой» и «циничным политическим маневром».