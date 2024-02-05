Возражения Германии против реформы Европейского фонда мира (EPF) грозят задержкой в поставках оружия на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

EPF — внебюджетный фонд ЕС на €12 млрд, он финансируется за счет взносов стран Евросоюза. Часть средств, €5,6 млрд, идет на возмещение странам ЕС поставок оружия Киеву, фонд нуждается в дополнительном финансировании. Газета Wall Street Journal писала, что Брюссель предлагает создать новый фонд для поддержки Киева, в который войдут средства Европейского фонда мира, ежегодно он будет получать до €5 млрд.

Однако решение откладывается из-за споров членов блока о реформировании EPF. По словам одного из чиновников ЕС, Брюссель настаивает, чтобы страны сначала платили, а потом получали возмещение средств. Германия и некоторые другие страны выступают за отказ от возмещения расходов, утверждая, что «им это не нужно».